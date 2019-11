Invita IMSS a la jornada de vasectomías sin bisturí.

De la Redaccion//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (15/11/2019).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas, anunció que del 19 al 22 de noviembre, derechohabientes y no derechohabientes podrán acceder a una de las más de 100 vasectomías que se llevarán a cabo en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 7, en Pánuco Veracruz; en la No. 24, en ciudad Mante; en la No. 39, en Matamoros; la No. 40, en Reynosa; la No. 67, en Ciudad Victoria; la No. 77, en Ciudad Madero; y la No. 78, en Nuevo Laredo.

Se realizarán en conjunto con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), en el marco del Día Mundial de la Vasectomía, que se celebra el 17 de noviembre, y va dirigido a varones que tengan una paternidad satisfecha, ya que este procedimiento es definitivo.

El titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas, Luis César Escalante Polá, exhortó a la población en general a dejar de lado los mitos que existen sobre este método de planificación familiar, pues se tiene la idea de que causa disfunción eréctil o tiene riesgo de cáncer. “En realidad, uno de los muchos beneficios que tiene este procedimiento ambulatorio, es evitar embarazos no deseados”, comentó.

La intervención dura apenas 15 minutos y no causa dolor, tiene una recuperación de tres a cinco días y el paciente puede irse caminando a casa. Se requiere acudir a la cita aseado y con el área genital afeitada en su totalidad.

La vasectomía es un método anticonceptivo permanente, que no interfiere con la actividad sexual, no presenta riesgos a la salud, no requiere hospitalización y su recuperación es rápida. Los interesados deberán acudir al área de Trabajo Social de cualquiera de las UMF mencionadas, para pedir información y agendar citas.