Justicia presupuestaria demandan diputados locales a la Federación.

***Así como la creación de Fondo compensatorio.

Por: Norma Sanchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (20/11/2019).- La unión de al menos 11 legisladores locales de Tamaulipas y algunos diputados Federales, es para exigir justicia presupuestaria a la Federación.

Lo anterior, fue dado a conocer al término de una jornada ciudadana realizada en el sector del fraccionamiento los mangos por el diputado Miguel Gómez Orta, quien enfatizó que esta entidad junto con 3 más aportan un 71% a la Federación y sólo están demandando lo que corresponde y fue esto lo que se le expresara a través de una comisión que acudiera ante Hacienda hace apenas unos días y que estará de vuelta el próximo jueves.

“ La fracción panista en el Congreso se unió a la gran lucha que está haciendo el gobernador del Estado en que haya justicia presupuestaria, hace unos días subimos a tribuna para exigir a la Federación a Hacienda que se cree un Fondo compensatorio, para todos los Estados que más aportamos a la Federación y aquí es donde quiero decir que son 4 Estados los que aportan el 71% de todo el recurso, por lo que no es justo que no sólo no nos den lo que corresponde, si no al contrario que nos estén quitando y hay una reducción de mil millones de pesos por eso peleamos de una manera justa con soporte y fundamento”, señaló.

Además la Comisión está proponiendo la creación de un Fondo Compensatorio porque se demanda el mismo porcentaje del incremento aportado este año, que fue de 46 mil millones de pesos de impuestos, siendo el presupuesto para Tamaulipas de 43 millones de pesos.

Expresó además Gómez Orta, que estando a punto de ser aprobados los recursos a ejercerse el año entrante, ellos como fracción parlamentaria insistirán en el tema en referencia por los mil millones de pesos de reducción, lo cual estaría afectando a la entidad si se aprueba.