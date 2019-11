Descarta un régimen militar; “Los mexicanos queremos vivir en democracia”: López Obrador.

***El Presidente afirma que en el país no hay las condiciones para que las Fuerzas Armadas impongan a un gobierno.

Ciudad de México (22/11/2019).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en el país existan condiciones para que se instale un régimen militar o un gobierno civil impuesto por la fuerza castrense.

Luego de que el miércoles, en la Ceremonia de Ascensos y Condecoraciones a miembros del Ejército, los altos mandos manifestaran su lealtad al pueblo de México, en su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que “aquí los conservadores no podrían apoyarse en las Fuerzas Armadas.

“Aquí no hay ninguna posibilidad de que se imponga un régimen militar o un gobierno civil impuesto por la fuerza militar, no hay ninguna posibilidad. Además, los ciudadanos en nuestro país queremos la democracia, no queremos dictaduras, no queremos autoritarismos”, sostuvo en Palacio Nacional.

Respecto de la alta tasa de homicidios dolosos en el país, el Ejecutivo indicó que se ha podido estabilizar la problemática. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 28 mil 747 víctimas de este delito contra las 28 mil 125 de 2018,

“Hay que ver todo lo que está aconteciendo, nosotros estamos actuando. Les puedo decir que ya logramos estabilizar el crecimiento desmesurado, progresivo, de violencia, sobre todo en homicidios; porque iba creciendo cada vez más, y logramos estabilizar. Eso es lo se ha logrado hasta ahora”, afirmó.

López Obrador señaló que en gobiernos anteriores, el Presidente no trataba de manera personal el fenómeno delictivo en el país, pero que él lo hace diariamente con el Gabinete de Seguridad.

“Los presidentes anteriores no atendían este tema de manera personal. Ni modo que se levantaran para tener de lunes a viernes un acuerdo con el Gabinete de Seguridad”, expresó.

“A lo mejor yo no estaba enterado. No sé si así lo hacía Fox, Calderón, Peña Nieto, que de 06:00 a 07:00 horas de lunes a viernes recibieran de manera directa, personal, el reporte, el parte de lo acontecido en las últimas 24 horas en el país”, argumentó.

***Acuerdan más igualdad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el Acuerdo por la Igualdad de Género, que plantea que haya más fuentes de empleo, oportunidades de bienestar, mejores condiciones laborales, atención médica para las mujeres y se combata la discriminación hacia ellas.

Fue firmado por Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y Nadine Gasman, titular de Inmujeres.

“Nosotros vamos a seguir en el gobierno procurando que haya igualdad, y en los cargos en las funciones públicas siempre vamos a cuidar que sea el mismo número de mujeres y de hombres y, donde se pueda, más mujeres que hombres”, planteó el Presidente, que insistió que en su administración no se ejercerá alguna forma de machismo.

“Por lo que a nosotros corresponde, decirles que no va a haber en este gobierno discriminación. No vamos a apostar por la desigualdad, vamos a garantizar derechos como están establecidos en las leyes, en la Constitución, y no habrá machismo”.

Gasman dijo que “por más diferencias territoriales, culturales, económicas o sociales, las mujeres comparten una realidad común que las une: su deseo de seguridad y paz, más y mejores empleos y resolver los cuidados de su familia”.

***Los datos

En la presentación del Acuerdo por la Igualdad de Género, Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), estableció que ese sector tiene una mayor participación en la dotación de los programas sociales.

Gasman destacó el apoyo al bienestar de niñas y niños de madres trabajadoras (91%) y Jóvenes Construyendo el Futuro (57.6%).

También en los programas Pensión de Adultos Mayores (56%); y Becas para el Bienestar Educación Superior (53.6%).

***Confirma cita con la familia LeBAróN

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó ayer que recibirá a integrantes de la familia LeBarón el 2 de diciembre en Palacio Nacional.

La entrevista con el Presidente, solicitada el miércoles, tendrá como fin conocer detalles de la investigación para encontrar a los culpables del asesinato colectivo contra estas familias de Sonora.

“Tenemos muchas cosas que decirles. Se está avanzando mucho en la investigación sobre estos lamentables asesinatos de tres mujeres, de seis niños; estamos buscando que se tengan buenos resultados. Sí, yo los voy a atender”, precisó el Ejecutivo.

Reconoció el trabajo realizado por los LeBarón, resistiendo el embate del crimen organizado. “Ellos desde hace tiempo están luchando en contra de la inseguridad y la violencia; que vengan con sus familiares, aquí son bien recibidos, les vamos a dar toda la información (…), los vamos a escuchar.

“Si ellos quieren traer a (otras) personas (…) también son recibidos; pero yo les pediría que sería mejor, mucho mejor, que no se mezclara con el oportunismo que siempre desatan estos hechos lamentables”, expresó.

Ayer salió del hospital Cody (Greysnon Langford), el último de los niños lesionados en el ataque contra los LeBarón. En la agresión del 4 de noviembre murieron dos de sus hermanos y su madre.

El menor, de ocho años, resultó herido en la mandíbula y en una pierna, y seguirá bajo un costoso tratamiento médico durante dos meses, como se dio a conocer anoche en Imagen Noticias, con Ciro Gómez Leyva.