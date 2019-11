AL VUELO-Opúsculo.

Por Pegaso//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (25/11/2019).- Ha causado furor en las redes sociales y en todo México el nuevo libro de ALMO llamado “Hacia una nueva economía moral”, puesto que de un precio de 198 pesos se cotiza hasta en 350 y va para arriba.

Eso demuestra que nuestro Pejidente es hoy por hoy uno de los más importantes influencers a nivel mundial, ya que su opúsculo se ha vendido más que Harry Potter, El Quijote, La Biblia y El Libro Vaquero juntos.

Luego de mi vuelo vespertino me puse a revisar los memes que seguramente generó la aparición de este nuevo Best Seller y, efectivamente, ahí estaban, producto de la mente de los más avispados fifís del momento.

Van algunos títulos que según los detractores de ALMO, quedarían mejor que el ya mencionado “Hacia una nueva economía moral”.

-Mis otros datos.

-El mil chistes.

-Senectud en éxtasis.

-Ser presidente para Dummies.

-1000 respuestas pendejas a preguntas serias.

-Hacia una economía 0%.

Y esa es sólo una pequeña muestra.

La verdad es que en apenas un año, ALMO ha superado a todos sus antecesores, no sólo en resultados de gobierno, sino en su producción literaria. Por ejemplo, yo pensé que no podía haber un presidente más pendejo que Peña Nieto, o más chistín que Calderón, o más chimengüenchón que Fox, pero me equivoqué de plano.

Para esta columna es oro molido todo lo que diga ALMO, porque gracias a su ingenio y florido lenguaje es como puede llegar a la pantalla de sus computadoras o teléfonos móviles, con el único afán de sacar a mis lectores una sonrisa o inducirlos a la reflexión.

Decía yo a un muy apreciado amigo, que no tengo nada en contra del Pejidente. Al contrario, pienso que si en unos cuantos años la cosa se compone, el país se pacifica y a los mexicanos no les falta un peso en el bolsillo, seré el primero en reconocerlo y hasta le pondré una guirnalda de florecitas en el pescuezo y una corona de bugambilias en la cabeza.

El éxito de ventas de este y los otros libros, permitirá a ALMO vivir de las regalías cuando salga de la Presidencia de la República y no depender de la vergonzante pensión presidencial, contrario a lo que piensa hacer Fox para compensar la lana que le quitaron: Producir y vender marihuana.

Confieso que no he leído el libro de ALMO. En cuanto lo tenga en mis manos lo analizaré concienzudamente para conocer cuál es el pensamiento más íntimo de nuestro Tlatoani en torno a la economía de nuestro país y cómo piensa hacerle para que esa bonanza que anticipa llegue finalmente a la mesa de millones de familias que actualmente sólo tienen para almorzar un pan con café en la mañana, unos tacos sudados con su chesco al mediodía y una manteconcha con lechita en la noche. (Nota de la Redacción: Fue sin querer queriendo el uso reiterado de palabras con “ch”. El autor no pretendió copiar a “Café Tacuba” cuando canta: “Ya chole, chango chilango, qué chafa chamba te chutas, no checa andar de tacuche y chale con la charola. Tan choncho como una chinche, machaco que es la fayuca, con fusca y con cachiporra te pasa andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance enchufe una chava, chambeando de chafirete me sobre chupe y pachanga.”)

Por lo pronto, viene el refrán estilo Pegaso: “Agregas demasiada pasta homogénea elaborada a base de grasa láctea a tus obleas de maíz o trigo rellenas y enrolladas”. (Le echas mucha crema a tus tacos).