Conveniencia de ex priistas.

Por: Gricelda Guerra Romero//aquitamaulipas.com

Matamoros, Tamaulipas (27/11/2019).- Apenas se estrenó como nuevo líder estatal del PAN y Luis Rene Cantú, mejor conocido como El Cachorro, anda presumiendo que ya lo están buscando ex alcaldes del PRI que quieren incorporarse al partido azul, como es el caso del vallehermosense Efraín de León León.

Claro que los ediles por tratar de quedar bien, pues están soltando todo tipo de información para beneplácito del nuevo líder azul, que aunque el PRI ya no este en las condiciones de antes, pues ayuda en algo, pero sobre todo en el aprendizaje de mañas.

Pero además de los priistas también se están acercando morenistas y militantes resentidos de otros partidos, que buscan espacios de participación en el Partido Acción Nacional.

Por otro lado las cosas siguen marchando mal para el gobierno de Ciudad Victoria, donde debido a la difícil situación financiera se deberán aplicar medidas severas.

Aunque otros lo llamarían una pésima administración por parte del polémico alcalde Xicoténcalt González.

Por lo pronto están pidiendo los nombres de tres empleados por departamento, que como regalo de navidad recibirán su despido, aunque dudamos mucho que esta limpia de nómina pueda abarcar a familiares y amigos del edil, que son los más beneficiados con buenos salarios, será por ello que en cuanto se supo de los despidos que próximamente se aplicarán en el ayuntamiento, la ciudadanía pidió que la limpia empiece con la familia del alcalde o en su caso que se reduzcan el salario empezando por el edil, quien por fin reconoció de las necesidades que padece la capital del estado con tan solo andar en las calles, qué tal estaría de ciego el edil para darse cuenta, hasta ahorita de lo que mucho se quejaron los victorenses por más de un año, pero debido a su falta de capacidad y de gestión, pues Ciudad Victoria solo contarán para el 2020 con recursos del estado.

Por otro lado en el fronterizo municipio de Matamoros recibió la visita del embajador de Honduras en México, quien vino a sostener un encuentro con los grupos de migrantes, que se encuentran varados en el puente Nuevo Internacional, con el fin de convencerlos para que retornen a su país para que mejoren sus condiciones de vida, según comentó a su llegada el diplomático.

Pero además de la reunión con migrantes de su país, el diplomático sostuvo este martes un encuentro con el alcalde de Matamoros Mario López, con quien se abordó dos temas como lo es el alojamiento y alimentación para las personas que están en espera de la resolución a su petición de asilo, estancia que podría prolongarse hasta los 18 meses, pero otro de los puntos es que durante este tiempo los hondureños deberán cumplir con la ley, además de buscar una fuente laboral para evitar que caigan en el ocio, pero sobre todo que su comportamiento sea el adecuado para que tenga una buena convivencia con los matamorenses; con lo que deberán cumplir con el código de buenas conductas y respetar la ley, dando a conocer sobre la apertura de una oficina de representación diplomática que estará atendiendo a sus connacionales

El mismo embajador anuncio que estará visitando esta ciudad fronteriza cada mes para continuar el dialogo con los hondureños, así como con las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Mario López.

Un día antes a la visita del embajador de Honduras, en sesión de cabildo se aprobó el presupuesto de Egresos 2020, que estará enfocado al combate a la pobreza extrema, el monto asciende a los Un mil quinientos ochenta y tres millones cien mil pesos.

Por lo que el gobierno de Mario López tendrá como prioridad los programas sociales, Limpieza Pública y Alumbrado Público, además del abastecimiento de materiales a las secretarias del gobierno municipal.

Esta aprobación se logró tras largas reuniones con los integrantes del cabildo y tras algunos ajustes se terminó avalando el presupuesto, contra el pesar de los regidores panistas que dieron pena ajena en sus intervenciones.

Los regidores azules deberían aprender de otros panistas, como es el caso del Secretario de Desarrollo Económico Carlos García, quien dio la bienvenida a su oficina del alcalde Mario López durante una visita que realizó el edil a la Capital del Estado, demostrando madurez político, sosteniendo estos personajes una cordial reunión en la que se abordaron nuevos proyectos para Matamoros.

Y para cerrar columna, por fin se dejó ver por esta ciudad fronteriza fue el delegado federal José Ramón Gómez Leal, quien para su mala fortuna, con eso de que casi no se deja ver por la prensa, pues no contaba con que periodistas «madrugadoras» (9 A.M.) pocos sabrán que ese horario en fin de semana es prácticamente de madrugada, para quienes durante el transcurso de la semana entran en a muy temprana hora a laborar, pues bien por la cara del delegado federal lo que menos esperaba era encontrarse con ese grupo de reporteras, que no perdieron la oportunidad de entrevistarlo sobre el tema de gran interés para la ciudadanía matamorense la entrega de las becas Benito Juárez, así como el tema del incremento de los elementos de la Guardia Nacional, así que la visita del famoso JR no pasó desapercibida como el esperaba.