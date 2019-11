Trump: Da el SÍ por nombrarlos Terroristas.

*El presidente de los Estados Unidos deja abierta la posibilidad de declarar terroristas a los grupos del crimen organizado.

*A Alejandro Rojas Díaz Durán ya le dicen “El estropajo”.

*Presenta Gobernador líneas de investigación sobre el homicidio en el ejido Plan de Alazán.

*Eduardo Verástegi rompe con la máxima de que “nadie es profeta en su tierra”. Apoyado por el DIF y el Gobierno de Tamaulipas, estrena “Inesperado”.

*Manual de Carreño para Yahleel Abdalá.

*Descansa en paz, Mariano del Ángel. No había argumentos…No se valía.

Ciudad Victoria, Tamaulipas (27/11/2019).- Le platico que el Departamento de Estado norteamericano, en agosto de 2019, elogió en un comunicado de prensa la decisión del gobierno paraguayo de designar a las agrupaciones Hezbolá y Hamas como terroristas, bajo el argumento de que «este importante paso ayudará a cortar la capacidad de estos grupos para planear ataques terroristas y recaudar dinero en todo el mundo, incluido en el hemisferio occidental». Asimismo, Washington indicó que cada vez más países dejan de reconocer a Hezbolá «como el defensor del Líbano que pretende ser», y lo ubican como una agrupación comprometida en “promover la agenda maliciosa de Irán”.

Todo lo anterior a consecuencia de que el gobierno paraguayo emitió un decreto donde declaró a las dos organizaciones como terroristas internacionales y en donde se comprometió a luchar contra su financiamiento, al tiempo de señalar en el decreto, que se les adjudicó a Al Qaeda y Daesh “la designación como organizaciones terroristas globales”.

“Mediante esta medida el Estado paraguayo reconoce y reafirma su compromiso de redoblar esfuerzos a fin de prevenir y combatir el extremismo violento, desde una perspectiva integral y multidimensional, con el pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho”, indicó el gobierno paraguayo.

Le cuento lo anterior, al tiempo de recordarle una historia que Usted conoce, y muy bien, por la amplia difusión que los medios de comunicación dimos al homicidio de las mujeres y niños de la Familia LeBarón, en los límites entre Sonora y Chihuahua, al noroeste de la república mexicana.

Bryan LeBarón, patriarca de la familia, y a nombre de ella, pidió a través del portal de peticiones de la Casa Blanca que el gobierno de Estados Unidos declare a los grupos de narcotráfico en México como ‘Organizaciones Terroristas Extranjeras’. El integrante de la familia LeBarón es parte de la comunidad que fue víctima de este innombrable ataque el pasado 4 de noviembre, en el que murieron 9 personas –tres mujeres y seis menores.

La petición fue publicada el pasado domingo, y necesita conseguir más de 99,999 firmas de personas con domicilio en Estados Unidos, antes del 24 de diciembre próximo, para recibir una respuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De no conseguir ese apoyo, no es obligatorio que el presidente se pronuncie sobre el tema.

En la petición se lee, entre otras cosas, que cada año hay un crecimiento muy importante en el número de homicidios cometidos en México. “No podemos permitirnos continuar con las mismas políticas fallidas que se usan para combatir el crimen organizado. ¡Son terroristas, y es hora de reconocerlo!” -apuntó LeBaron-.

Ayer lunes, Julián LeBarón, reiteró en entrevista para Radio Fórmula, que la política de “abrazos y no balazos” no está funcionando, por lo que aseguró que el presidente López Obrador, «no tiene derecho a pedirme que abrace a quienes están asesinando… Hay que trazar una línea entre los criminales y quienes lo apoyan y quienes no, y que todos los mexicanos decidan de qué lado quieren estar».

Acompañado por Adrián LeBarón, informaron que el próximo lunes a las 10:00 de la mañana se reunirán con el presidente López Obrador y explicaron que piensan ir a Palacio Nacional para escuchar los avances de la investigación y luego retirarse en silencio. Y Adrián solicitó que todo México se sume a su petición de demanda de justicia y los acompañe en su dolor.

También, confirmaron que se reunirán con el activista y poeta Javier Sicilia, quien convocó a una caminata para llegar a Palacio Nacional para protestar por la masacre de casi una decena de integrantes de la familia LeBaron. «Queremos que sea expuesto al mundo este dolor para que se les haga justicia a los inocentes, a mis niñitos asesinados», dijo Adrián LeBarón.

Mientras tanto, en la mañanera del pasado lunes, el presidente López Obrador fue cuestionado respecto de la petición de la familia LeBarón para calificar a los grupos del crimen organizado como terroristas, a lo que el presidente respondió que no se permitirá la intervención de ningún país extranjero. «No vamos a cambiar la estrategia que iniciamos… en nuestro país hay algunos que estén demandando casi, casi, una intervención, eso nunca jamás lo vamos a aceptar. Nuestros problemas los vamos a resolver los mexicanos, no queremos la injerencia de ninguna potencia, de ningún país extranjero, es muy clara la Constitución, no somos vendepatrias, no vamos a permitir ninguna amenaza o intervención del extranjero», señaló el primer mandatario. Y resaltó la cooperación que existe con el presidente estadounidense Donald Trump.

“En su momento, nosotros agradecimos al presidente Donald Trump porque nos habló después de la situación tan tensa y de riesgo que se vivió en Culiacán, al día siguiente me buscó para hablar con nosotros, para ofrecer su apoyo, con absoluto respeto a nuestra soberanía. Lo mismo hizo cuando los hechos lamentables en que perdieron la vida seis niños, tres mujeres en el caso de Sonora, de la familia LeBarón, me habló, me dijo estamos en condiciones de apoyar, de acuerdo a lo que ustedes decidan y necesiten. Esto lo agradecí porque se trata de expresar un apoyo, una solidaridad con respeto a nuestra soberanía”.

Sobre la petición de los LeBarón para clasificar a los grupos de narcotráfico como Organizaciones Terroristas Extranjeras, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo este lunes que le parece inconveniente e innecesario: «El tema narcoterrorismo tiene un impacto jurídico internacional porque hay una legislación norteamericana que posibilita, cuando se declara a un grupo terrorista, se invocan esas disposiciones para actuar de manera directa. Eso, por supuesto, México jamás lo aceptaría, pero yo pienso que EU no va a ir por esa ruta porque estamos trabajando juntos y porque no estaría interesado, me parece, en que México invocara los mismos principios jurídicos. Dicho de otro modo, no necesitas designar o clasificar a un grupo específico terrorista para que actuemos en conjunto en contra de él, es más pues hay muchísimos casos, por ejemplo, las extradiciones en curso, que demuestran que sería además innecesario. Entonces, además de inconveniente sería innecesario».

Por lo pronto, este martes salió a los medios de comunicación el presidente norteamericano Donald Trump, y dijo que designará a los cárteles mexicanos como terroristas por su papel en el tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos. “He estado trabajando en eso por los últimos 90 días. Ya sabes, la designación no es tan fácil, tienes que atravesar un proceso y estamos conscientes de ese proceso”, manifestó el mandatario estadounidense en entrevista con Bill O’Reilly.

¿Por qué preocupa tanto al Gobierno de México la declaratoria de grupos terroristas al crimen organizado? Porque el gobierno de Estados Unidos tiene dos leyes vigentes para combatir al terrorismo, dentro y fuera de su territorio.

La primera es la Ley Pública 104-132, también llamada Ley Contra el Terrorismo, Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte, que data de 1996, cuando era presidente Bill Clinton. Esta legislación le otorga facultades al gobierno estadounidense para intervenir en cualquier país que signifique una amenaza para la seguridad de esa nación.

Bastaría con que el actual presidente Donald Trump firme una declaratoria en la que estipule que México no coopera plenamente con la labor antiterrorista de EEUU para poder intervenir en el país. Además, México ya no podría comprar armamento ni materiales militares como lo hace hoy en día.

La otra legislación es la llamada Ley Patriótica, promulgada por el presidente George Bush después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Es extraterritorial, abarca jurisdicción internacional y se apoya en los tratados internacionales y convenios bilaterales.

El Título III se refiere a la financiación del terrorismo, a través del lavado de dinero y activos y actividades ilegales con respecto a Bancos, Entidades Financieras, Empresas y Corporaciones Multinacionales, personas jurídicas e individuos que sean incluidos en la lista Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés). Muchos cárteles mexicanos y empresas relacionadas con ellos están bajo la lupa del gobierno estadounidense.

¿Será acaso que el presidente Trump ya le tomó la medida a Andrés Manuel López Obrador? ¿Será que el presidente Trump en obvio de sus ofrecimientos de campaña se va a agarrar de esta circunstancia para acelerar la construcción del muro y tener la libertad de entrar a México con sus fuerzas policiales y militares? ¿O será acaso que López Obrador teme que los Estados Unidos lo presionen más con la designación de terroristas para obligar al titular del ejecutivo a otras acciones como lo hizo para obligarlo a construir un muro humano en la frontera sur de México, bajo la amenaza de incrementar los aranceles en el comercio entre ambos países? Todo podría ser.

No podemos ni debemos olvidar que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, hizo pública su postura de catalogar a los criminales integrantes de cárteles de droga como narcoterroristas, tras las declaraciones realizadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que se trabaja en un proceso para designar así a los cárteles mexicanos que trafican con droga y personas.

García Cabeza de Vaca ha señalado que las organizaciones criminales han intentado, con acciones violentas, provocar caos y propagar el miedo y el terror entre la comunidad, en particular en Nuevo Laredo, donde condenó los hechos donde delincuentes en una acción criminal, usaron como escudos a ciudadanos que terminaron en el hospital.

También, en su declaración del pasado 20 de noviembre en Nuevo Laredo, Cabeza de Vaca enfatizó que, para poder recuperar el Estado de Derecho y combatir eficientemente a los grupos criminales, es necesario usar todos los instrumentos que el Estado Mexicano tenga a su alcance. Y en ello, coincide con Trump.

En su mañanera de este miércoles, al ser cuestionado sobre este delicado asunto, el presidente López Obrador sólo atinó a mandarles abrazos a los norteamericanos “por este Día de Acción de Gracias”

1. Alejandro Rojas Díaz Durán, “El Inquieto”, nomás no logra obtener resultados de su proselitismo. ¿Y sabe por qué? Pues porque no se dedica al cien por ciento a lo que debe ser su principal encomienda: buscar la candidatura a la dirigencia de MORENA. Este personaje pica por aquí y pica por allá, lo que, me parece, resta seriedad a su proyecto. Por eso creo que Yeidckol Polevnsky le tomó la medida y le ganó la partida como a un niño de pecho y llevó la elección interna del partido político del presidente hasta más allá de mediados del año 2020.

Y es que se distancia mucho Rojas Díaz Duran del objetivo, en lo que en psicología se le conoce como “mente dispersa” o su estrategia no es la correcta. Diaz Durán es un fajador de la política que lo mismo se enfrenta con la dirigencia de MORENA, que, con los gobernadores de los estados, que con quien se le ponga enfrente y les cuestiona lo que pueda, sin sentido, claro, e insulta y ofende. Quiere ser como quienes tienen otros datos, pero no. Él es él t los demás son los demás.

Ahora, durante su visita a Nuevo Laredo, en un video que subió a redes sociales, el defeño declaró, junto a los diputados locales Carmen Lilia Cantú Rosas y Rigoberto Ramos, que “habrán de rescatar el control del Fideicomiso del Puente 3, para que los beneficios lleguen a la gente de #NuevoLaredo”. ¿Pues qué no se dará cuenta este personaje, o nadie le dirá, que flaco favor le hace al presidente de México confrontándose con todos? ¿No se da cuenta que su participación en la elección de MORENA no le va a dar para ganar, ni siquiera para competir? ¿Y no tiene idea de que los recursos de ese fideicomiso dan a Nuevo Laredo el mayor presupuesto de todos los municipios de Tamaulipas? Hay que disculpar a Rojas porque no sabe, no conoce y habla sólo por hablar.

Creo que este señor ha abusado de la libertad de expresión e insulta con una facilidad inusitada, pero se le ha olvidado que, en la política, el que se ríe se lleva y más tarde que temprano tendrá que pagar por todos los insultos a todos.

Me queda muy claro que nadie en su sano juicio, y con tal nivel de impunidad, se puede dar el lujo de ofender e insultar sin consecuencias. Y también me queda muy claro que el Gobernador de Tamaulipas se ocupa de lo importante y no de nimiedades como responderle a este señor.

Ahí está la arena política para competir en el 2021 y en el 2022. Pero primero, tendría que llegar este personaje al partido-Rojas Díaz Durán-, lo que se ve muy lejano, y después armar una estrategia político-electoral que le permitiera lograr buenos resultados. Pero, con ese modo de ser, con ese “estilo” de confrontarse con todos, de fajarse con todos los que no piensan como él y no le aplauden, se ve imposible llegar al partido y si no llega, pues no tendrá nada que hacer en la competencia electoral.

Si MORENA en este año y con la popularidad presidencial bien ubicada no hizo mucho, con la popularidad presidencial disminuida se le van a poner las cosas más difíciles.

Y en el caso de Carlos Cantú RosasVillarreal, primero tendrá que regresar del exilio, enfrentar los requerimientos de la Auditoría Superior del Estado y después, si de todo ello saliera sin problema, entonces podría participar en el proceso electoral de 2021. Hacer planes antes, punto menos que imposible.

Lo que creo que habría que investigar, primero, es de dónde obtiene Alejandro Rojas Díaz Durán los dineros que le permiten placearse como rey por todo el territorio nacional, haciendo campaña para buscar la dirigencia nacional de MORENA: ¿Acaso disfrutará Rojas Díaz Durán de una “beca” del Senado para realizar todos estos viajes? ¿O tendrá mecenas que le alimenten su ego ansioso de reflectores nacionales? Porque, que yo sepa, en este mundo no hay árboles de pan ni ríos de leche, ni lámparas que aparezcan como por arte de magia boletos de avión ni reservaciones de hotel.

Esa es, pues, una buena pregunta, para el Robin Rojas Díaz Durán que quiere ayudar a los pobres: que explique, con pruebas, claro, de que vive, de donde paga todo lo que le ha costado esta “intensa campaña” por la dirigencia nacional de MORENA, que ya lleva más de un año y que cantidad de dinero lleva gastado. ¿Qué opina Usted amigo lector?

2. Y hablando, precisamente del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Tamaulipas, informó que a la par de que se tienen ya líneas de investigación sobre el homicidio y lesiones contra integrantes de una familia, cometidos el sábado pasado, en el ejido Plan de Alazán, en Reynosa, elementos de la Policía Estatal y el Ejército Mexicano harán recorridos en esa zona para dar seguridad y tranquilidad a los pobladores. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas inició una carpeta de investigación en las que se están reuniendo las evidencias para ubicar y detener a los responsables de la muerte de 3 personas así heridas en contra de otras 4, quienes, de acuerdo con algunas versiones, habrían salido de entre el monte y dispararon contra la familia.

Dentro de las líneas de investigación se analiza la relación que pudiera haber con otro hecho de violencia y una agresión contra policías estatales en las que murió un integrante del grupo agresor.

Durante su reunión mensual de trabajo realizada en Reynosa, el Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz condenó el hecho y expresó que se actuará con firmeza en contra de quienes atentan contra la paz y seguridad de la población.

Insisto. El Gobernador anda muy ocupado con el trabajo que todos los días le demanda el estado, como para perderse en nimiedades y debates políticos, en donde el único que quiere ganar es Rojas Díaz Durán. Vivillo-dicen en mi pueblo- desde chiquillo.

3. Más de 12 mil estudiantes de bachillerato y universidades vieron “Inesperado”, película producida por el tamaulipeco Eduardo Verastegui. A la convocatoria del Gobierno del Estado y del DIF Tamaulipas, acudieron jóvenes de los municipios de Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Victoria, Tampico, Mante y Nuevo Laredo, disfrutaron de esta producción cinematográfica, que narra el paso de Abby Johnson como una de las directoras más jóvenes de Planned Parenthood, quien estuvo involucrada en alrededor de 22 mil abortos en Estados Unidos y que aconsejó a un sinnúmero de mujeres acerca de sus preferencias reproductivas.

Su pasión proabortista la llevó a convertirse en portavoz de esa clínica, al grado de luchar por promulgar una legislación por la causa en la que ella creía profundamente, hasta el día en que vio algo que la cambió radicalmente, convirtiéndola entonces en una ferviente promotora a favor de la vida en América.

Eduardo Verástegui dijo que esta cinta tiene como objetivo promover los derechos humanos y hacer concientización sobre el tema del aborto a través de una historia basada en hechos reales.

Acompañado por el Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca y de la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, Verastegui, mencionó que es muy importante que la información sea transparente y clara sobre lo que es y lo que no es el aborto, con el propósito de que todos conozcan y entiendan más de cerca sobre los riesgos y efectos físicos y psicológicos que causa un aborto inducido.

“Quiero celebrar en Tamaulipas la vida porque aquí tenemos un Gobernador, a su esposa Mariana y un Congreso que protegen la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Tamaulipas es un ejemplo de luz y vida para el país. Nunca me había sentido tan orgulloso de ser tamaulipeco como hasta ahora”

Finalmente, Eduardo Verástegui compartió el número de teléfono celular 55 3677 8518, para que las mujeres en situación de crisis por un embarazo inesperado, se comuniquen para recibir apoyo y orientación, ya que ahí están agrupadas más de 500 organizaciones de la sociedad civil, donde a la fecha se han apoyado 7 mil mujeres.

Sin duda fue ésta, una lección de vida para miles y miles de jóvenes tamaulipecos que acudieron al llamado del Gobernador, de la señora Mariana, y que pudieron ver en el celuloide, vivir en cabeza ajena, la circunstancia que miles y millones viven en cabeza propia.

4. Quiero proponer a la sociedad de Tamaulipas, que todos, con lo que sea nuestra voluntad y capacidad económica, aportemos a un fideicomiso para comprarle un poco de educación a la ya, afortunadamente, ex presidenta del PRI en Tamaulipas, Yahleel Abdalá Carmona, quien anda muy necesitada de buenos modales.

Se me ocurre que, como número uno, se le regalen un par de ejemplares del Manual de Carreño, para que la neolaredense pueda convivir con las otras personas sin pisotearlas y humillarlas, como es su costumbre, viéndolas de arriba hacia abajo con una actitud de perdona vidas.

Por lo pronto, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional oficializó este martes la salida de Yahleel Abdala Carmona como dirigente, que no lideresa, del PRI de Tamaulipas, a través de un comunicado, en donde también dio a conocer que José Ricardo López Pescador queda al frente del Comité Directivo Estatal para conducir el proceso interno en ese partido.

El acuerdo fue firmado por el dirigente nacional de ese instituto político, Alejandro Moreno Cárdenas, y en él oficializa el nombramiento de Pescador quien llegó a Tamaulipas como delegado del PRI para organizar el proceso interno.

Hay que recordar que Yahleel Abdala Carmona fue designada dirigente interina tras la renuncia de Sergio Guajardo Maldonado, y luego de los terribles resultados del proceso electoral del 2018. Asimismo, Guajardo sustituía en ese momento a Rafael González Benavides y a Aída Zulema Flores Peña, quienes se hicieron cargo del partido en el 2015 para un periodo de cuatro años, mismo que ya había vencido en septiembre pasado.

Hoy los priístas tamaulipecos bailan de gusto, muchos de ellos en un solo pie, por la salida de esta mujer de la oficina principal del Comité Estatal de PRI, tras la debacle electoral a la que condujo al partido que le ha dado de comer en los últimos años. Y el problema no sólo es ese. En los últimos años, la Abdalá Carmona ha viajado como jeque árabe, degustando las mejores viandas y los vinos más exclusivos, avión en primera clase, traslados por tierra en cómoda Suburban del año, chofer y secretario particular de tiempo completo, a costa del PRI, de sus candidatos y militancia, y dejará a quien se convierta en el nuevo presidente del tricolor, en una circunstancia financiera muy complicada, que le obligará a emprender un pase de charola entre quienes fueron beneficiados por el Revolucionario Institucional en los últimos años.

Yahleel, reitero, es una mujer perdedora: perdió en la diputación federal porque los electores quedaron hartos de su incapacidad; perdió en la candidatura al Senado donde fue derrotada escandalosamente y, ya como dirigente del PRI, perdió al tener que entregar cuentas mochas e inéditas a la dirigencia nacional y a la militancia de Tamaulipas: consiguió zapato en la elección del 2019 al Congreso de Tamaulipas, manteniendo, obvio, tras pelearse con todos los sectores del partido, con candidatos a quienes les rasuró el recurso de campaña y con los medios de comunicación.

Hoy, ojalá que alguien se quiera sumar a esta propuesta para, antes de que deje la diputación local, podamos haber contribuido a una buena educación, porque parece que la chancla en la casa materna no sirvió para nada. Yahleel hoy es una mujer soberbia y petulante, pero sin el PRI y sin el Congreso en año y medio, no será nadie. Su vida política se habrá reducido a nada.

5. Primero, a través de las redes sociales, y después por la profunda indignación de miles de padres de familia, nos enteramos del asesinato absurdo y cobarde del pequeño Mariano del Ángel Guzmán, de tan sólo seis años de edad. Primero, lo secuestraron y después le arrebataron la vida. Agentes de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, aplicaron el protocolo para el delito en mención, por lo que después de las investigaciones se logró identificar a dos personas involucradas en el citado delito, las cuales fueron detenidas y presentadas ante la autoridad competente.

Posterior, y de la continuidad de las investigaciones, se logró ubicar el cuerpo sin vida de un menor, el cual se encuentra siendo analizado, para corroborar que corresponde a la víctima.

Es de mencionar que el Agente del Ministerio Público presento imputación a en contra de Néstor Adrián “N” y Eduardo “N”, el primero de los cuales ya fue vinculado a proceso por el delito de secuestro agravado; mientras que el segundo se encuentra en la etapa procesal para definir su vinculación a proceso.

No hay castigo que justifique esta reprobable acción de estos sujetos. Ponerle adjetivos, por más fuertes que suenen, no regresarán a sus padres la vida de Mariano. Y por ello esperamos la sociedad, toda, castigo ejemplar para estos asesinos, pues no hay argumento que justifique una acción tan ruin e inhumana como el privar de la vida a un ser humano, y menos a un pequeño que aún no empezaba a vivir. Descansa en Paz.

