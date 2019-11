Diputados Federales: ¿Y la Austeridad para Cuándo?

*Diputados Federales tendrán muuuuuuuuuuuy ¡feliz navidad!

*Mientras que Alejandro Rojas Díaz Durán se cree sus propias mentiras, le salió un valiente más valiente que él.

*Yahleel Abdalá fue echada a patadas del PRI de Tamaulipas.

*Edgar Melhem Salinas, candidato de unidad para el CDE del PRI en el estado.

*Que Migración se coordine con autoridades estatales y municipales para recibir a los paisanos en estas fiestas navideñas: Congreso.

*A José Luis Godina Villanueva lo corrieron por corrupto de la SEDATU.

Por Carlos G. Cortés García//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (29/11/2019).- La semana pasada se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. Y uno de los cambios más importantes es un aumento de 70 mil pesos de aguinaldo para los legisladores. Esto significa que se auto aumentaron el aguinaldo de 40 a 60 días de salario. Y, además, los diputados no tendrán que pagar Impuesto Sobre la Renta. En total, el aumento nos costará a los mexicanos poco más de 164 millones de pesos, en total, que serán distribuidos entre todos los legisladores.

Mientras en 2019, los diputados federales recibirán un aguinaldo de 140 mil pesos, lo que corresponde a 40 días, en 2020, con el cambio serán 60 días, y recibirán 210 mil pesos.

Además, en el tabulador de remuneraciones de servidores púbicos queda claro que los diputados no tendrán que pagar ni un peso por concepto de Impuesto Sobre la Renta por el incremento. Ello significa que pagarán lo mismo por este impuesto en 2019 y 2020, aunque ganen 70 mil pesos más. Al final, pagarán 408 mil pesos anuales de ISR.

A finales de 2018 se dio a conocer un acuerdo del Comité de Administración que establecía que el aguinaldo quedaría exento del pago de Impuesto Sobre la Renta. Cuando esto se hizo público, Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena en la Cámara, anunció que anularía el acuerdo para que sí se pagara el ISR correspondiente, como cualquier humilde mortal, lo que hasta ahora, parece que no ha pasado. Y con ello, pues, se demuestra que el prometer no empobrece y el dar es lo que aniquila.

Por lo pronto, ya es un hecho que la Cámara de Diputados alista una bolsa de 164 millones de pesos, para proveer de una feliz Navidad a todos sus legisladores en este 2019. Con ello, los 500 diputados federales recibirán en sus cuentas 328 mil pesos que se componen de su dieta, un aguinaldo de 60 días de dieta bruta y “apoyos legislativos”, con los que se ayudan a solventar salarios y gratificaciones de fin de año». Muy triste, sin duda, la navidad de los legisladores federales. ¿Austeridad? Claro que no. ¿En dónde dijeron eso?

1. Alejandro Rojas Díaz Durán siente que ya hizo mucho con venir a Tamaulipas, ofender al Gobernador del estado y a los tamaulipecos y huir, correr, a la capital del país. Y no, la verdad es que no hizo nada. Ni quien lo pele al pobre hombre. Rojas Díaz Durán sabe muy bien que él no será nada en MORENA: ni dirigente, ni candidato, ni nada. Ha ofendido a los dirigentes y a todos sus compañeros en el partido, bajo el falaz argumento de que él es el “señalado” por el dedo sagrado del presidente Andrés Manuel López Obrador y el del Senador Ricardo Monreal Ávila.

Lo lamentable es que este sujeto, de baja caterva moral, dijera un muy buen amigo también periodista, se cree sus propias mentiras. Él no será nada en el partido. Y entonces, viene, insulta y corre. La gente no le cree. Vino, antes de la elección de diputados, y aseguró que arrasarían y se quedarían con el Congreso de Tamaulipas y, sopas perico, sólo ganaron un triste distrito. De allí para adelante, todas las curules en poder de MORENA son plurinominales, lo que no les da absolutamente nada: no tienen ni mayoría absoluta ni mayoría simple.

Traspolándolo al Congreso Federal, en donde MORENA sí tiene mayoría absoluta, en el Congreso de Tamaulipas los morenos apenas pintan. Y ello, en lo que a gobernabilidad se refiera, no significa nada, ya que el PAN, que preside el diputado Gerardo Peña Flores, tiene en su poder 22 de las 36 curules y lleva mano con las decisiones de que se hace, política y legalmente hablando, en el estado. Así es la democracia en México y en China.

Retomando el tema, Rojas Díaz Durán, a través de las redes sociales, habla de todo y de todos, y trata de conseguir aceptación de los cibernautas, cuando ya todos le conocemos. Sabemos que puede hacer y de hasta donde es capaz de llegar. Y si, amigo lector. A MORENA no le conviene que este señor llegue a la dirigencia nacional porque podría a ese partido en riesgo de perderse. Así lo demostró en Tamaulipas, con el pleito intestino que tomó con la dirigente Yeidckol Polevnsky. A Rojas Díaz Durán nadie lo quiere, nadie le cree y nadie lo puede ver.

Dicen en mi pueblo que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y ayer, a Rojas Díaz Durán le salió un valiente más valiente que él. El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Tamaulipas, Luis Cantú Galván, el “Cachorro”, a través de un mensaje en redes sociales, la misma arena pública que usa Rojas Díaz Durán, y le dio un estate quieto de buen tamaño. Cantú Galván no dudo en llamar a las cosas por su nombre y lo calificó de vividor, de traidor, de corrupto de la política, chapulín de la política y mentiroso.

“El Cachorro” le cuestionó si su presencia obedece a que otra vez anda vendiendo candidaturas en Tamaulipas. Y agregó que el Huracán de MORENA no llegó ni a soplidos. “Prometiste todo el Congreso y perdiste. Ve que los tamaulipecos votaron por el Partido Acción Nacional” -dijo Cantú Galván, quien remató su mensaje mandándole un duro descontón a Díaz Durán: “con Tamaulipas no se juega”.

2. Yahleel Abdalá por fin abandonó el barco del PRI de Tamaulipas. Fue echada prácticamente a patadas, tras los paupérrimos resultados que dio a los tricolores. A ella -a Yahleel- le fue muy bien, y los militantes esperan, por el bien y la credibilidad de ese partido, que se auditen las finanzas y se sepa en que se gastó Yahleel todo el dinero -millones y millones de prerrogativas- que no llegaron a las campañas ni a los comités municipales, pero que si fueron recibidos en el partido y se fueron de las arcas verdes, blancas y rojas.

Nadie quiere que Yahleel se vaya impunemente del PRI, sin dar cuentas del dinero recibido y gastado. Todos queremos sabes, militantes, simpatizantes, sociedad y medios de comunicación, en donde quedó la bolita. Porque Yahleel vive como jeque árabe, viaja en avión en clase privilegiada, come las mejores viandas y toma los vinos más selectos y se traslada como potentada en una camionetota color blanca y último modelo, con chofer y secretario particular.

Y la verdad es que Yahleel no se lo merece. No hizo nada para haberse ganado trato tan distinguido. Es una mala priísta, pésima candidata, terrible legisladora y abusiva dirigente de la política. En resumen, Yahleel es una cosita de miedo.

La tendremos que soportar como legisladora local hasta el día último de septiembre del 2021 y de ahí para su casa. No tiene futuro político alguno y, entonces, tendrá que ponerse a trabajar como cualquier simple mortal, como Usted y como yo. Pero eso sí, irá por la vida con su manual de Carreño, el libro de urbanidad, bajo el brazo, esperando que su lectura le haga comprender a esta “honorable dama” que el ocupar un cargo no le da derecho a mirar a la sociedad hacia abajo, porque nunca entendió que mañana regresará a ser una ciudadana común y corriente, quizás más corriente que común, y entonces sí, ya no será la diputada, la regidora, ni la dirigente. Será sólo una ciudadana más y como tal nos la habremos de topar en la calle y entonces sí, muchos, de tú a tú, le recriminarán todas las barbaridades y excesos que a lo largo de su vida ha tenido con la gente. Y que se agarre porque no faltará quien le recrimine sus excesos y groserías, como pasar al lado de la gente normal y verla como si ella fuera más que uno.

Al día de hoy lo que tiene Yahleel es dinero, aunque muchos aseguran que ese dinero no es muy bien habido, pero el dinero hoy lo tienes y mañana no. Y cuando el dinero no lo ganas con honestidad se va como el agua.

A Yahleel la guadaña partidista no le perdonó ni sus excesos ni su soberbia. Hoy se acabó la dirigencia y mañana la diputación. En 2021 veremos una Yahleel flaca, ojerosa, cansada y sin ilusiones, y con sus manos fuera de algún puesto de responsabilidad y, lo más importante, lejos, muy lejos, de los presupuestos públicos.

3. Y hablando del PRI, le comento que en lugar de Yahleel, desde abajo, se construyó la candidatura de unidad del riobravense, Edgardo Melhem Salinas, quien el próximo lunes 2 de diciembre habrá de registrarse como candidato a la dirigencia estatal del PRI, para ser el próximo dirigente en lugar de la Abdalá.

Y Edgar, entonces, recibirá un partido en las condiciones que usted y yo conocemos: tres diputaciones plurinominales al Congreso local, 6 ayuntamientos de los 43 en su poder, el más grande Miguel Alemán, y párele de contar. Y entonces, Edgar tendrá que construir una estrategia para revertir el marcador, con una afectación presupuestal más: las prerrogativas que el tricolor recibirá a partir del primero de enero próximo serán menos que las que hoy se reciben y no alcanzarán para mucho.

Ante este escenario, Edgar tendrá que buscar las formas y el modelo de hacer que el recurso le rinda más, mucho más, y sumar y multiplicar en lugar de restar y dividir, como lo hizo su antecesora. Va a ser para Melhem una tarea titánica. ¿Imposible? No. Sólo titánica. ¿Podrá Melhem con el compromiso? Yo creo que sí, pero le va a costar tiempo, trabajo, dinero y esfuerzo. Ya se verá.

4. Para garantizar el respeto de los derechos de los connacionales que ingresan a territorio nacional, el Congreso de Tamaulipas exhortó al Instituto Nacional de Migración para que, de forma coordinada con autoridades federales, estatales y municipales, realicen las acciones que den certeza a lo establecido en el Programa Paisano para este invierno de 2019.

Así lo puntualizó el Diputado, Francisco Garza de Coss, quien puntualizó que el Programa Paisano tiene por objeto establecer políticas, estrategias y acciones preventivas, de asistencia y orientación para asegurar que el ingreso, tránsito y salida de los migrantes mexicanos se lleve a cabo con absoluta garantía de sus derechos, la seguridad de sus bienes y personas y el pleno conocimiento de sus obligaciones.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, las Diputadas y Diputados locales, aprobaron este Punto de Acuerdo, pues como en todos los años, en épocas vacacionales se incrementa la atención y necesidad de esta política pública, razón por la cual la Sexagésima Cuarta Legislatura de Tamaulipas se une a las acciones para el fortalecimiento de las operaciones de seguridad, a fin de proporcionarle a nuestros connacionales mejores escenarios en su recorrido por territorio mexicano y un feliz retorno a sus hogares.

5. El Secretario Federal de SEDATU, Román Meyer Falcón, ordenó la destitución inmediata del subdelegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Tamaulipas, José Luis Godina Villanueva, por presuntos actos de corrupción, en los cuales fue descubierto infraganti. Godina Villanueva pertenece a la cuadra del super delegado en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, el JR. Godina Villanueva, era un activo funcionario cual el PRI era gobierno. Vino la campaña, y de inmediato, Godina Villanueva cambió de piel, pero no de mañas.

El caso es que, a partir de un programa de vivienda y modernización de hábitat en la frontera que se le encomendó, se le asignaron a Godina Villanueva, las empresas con las cuales debería de trabajar, para la edificación de la infraestructura. Sin embargo, este sujeto, en lugar de atender la orden y la normatividad, contrató a sus propias empresas, todas ellas -se cuenta- presuntamente allegadas al super delegado JR, y seguramente sí, porque si hubiera atendido la instrucción nacional no lo hubieran despedido.

Y es que el problema de muchos “funcionarios” que hoy pululan en MORENA cambiaron de color, pero no de mañas. No les interesa el servicio público y sólo buscan como enriquecerse a costa de los ciudadanos, dejando de lado el tema del combate a la corrupción. ¿Cuántos Godina Villanueva habrá en el país? ¡Ay nanita!

