No al Autoritarismo en el Congreso de Tamaulipas: Ramos.

Por: Anwar A. Vivian Peralta//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (29/11/2019).- RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, diputado local por MORENA en el congreso tamaulipeco, dijo que “Los panistas piensan que no tenemos memoria, que se nos olvida que la violencia y el baño de sangre que enluta nuestro país es herencia de la guerra fallida de Calderón, aparte están indignados porque ya no van a tener lujos, ni moches, ni caudales de dinero para robarse, porque en la 4Transformación el presupuesto es para el pueblo y por el pueblo, se acabaron los presupuestos onerosos y corruptos que caracterizaron el periodo neoliberal”.

Lo anterior después de una serie de señalamientos de diputadas locales que sin sentido alguno ni responsabilidad de lo que dijeron, atacaron al legislador reynosense, que subió a tribuna para marcar el autoritarismo y manipulación como se maneja la información a favor de un solo costado político en el poder legislativo con toda la marca de un solo color, el del sistema en turno en el gobierno tamaulipeco.

RIGOBERTO RAMOS quien dejo tajantemente aclarado el punto que el manifestarse a favor del sexo débil no es en menosprecio o subestima de la mujer, sino en el sentido de su fuerza corpulenta mas no de inteligencia, le valió para que algunos legisladores se colgaran y que al no tener como protagonizar ni salir al paso en su función por mas de 50 dias de actividad legislativa, aprovecharon el momento para colgarse de lo manifestado por el legislador RAMOS al defender la posición de la no violencia contra la mujer.

En otro asunto, le comento que Al participar en el 3er. Dialogo por el Federalismo y el Desarrollo Municipal como ponente realizado este jueves en Hermosillo, Sonora, el alcalde MARIO LOPEZ, convocó a la unidad de todos los sectores para alcanzar la transformación de México.

Con el tema “Recuperando el Sentido de la Comunidad” el Presidente Municipal participó en el foro junto al Dr. JUAN POOM MEDINA, rector del Colegio de Sonora y Paulina Téllez Martínez, directora de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación.

El citado encuentro organizado por la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal –INAFED- sumó la experiencia de panelistas representantes de los tres niveles de gobierno, la academia, sociedad civil y organismos internacionales, quienes abordaron temas de gran relevancia para la vida municipal.

En ese marco el alcalde matamorense destacó la importancia de transitar de la democracia representativa a la democracia participativa, multicomunitaria, es decir, el empoderamiento del pueblo.

Ellos dijeron al referirse a los ciudadanos ya tienen el poder y nosotros solamente necesitamos conectarnos, para poder tener una relación mucho más pacífica en la relación de gobernantes y gobernados, eso es lo que debe prevalecer.

ASI MISMO LE COMENTO QUE Los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) 234 y 137, cuentan con equipamiento de gran utilidad que entregó el presidente municipal ENRIQUE RIVAS, a través del programa ‘Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable’, este martes.

Además de entregar equipamiento a estos dos planteles, el alcalde también llevó beneficios al Centro de Atención Múltiple 46 y 56 (CAM), con lo que suma 31 planteles atendidos y cumplen el 10 por ciento de la meta.

MARIO PEDRO DURAN, director del CBTis 137 y la directora del 234, ELSIE BARRIENTOS reconocieron el esfuerzo del alcalde por apostar a la educación, pues nunca tiene malos resultados, siempre es invertir al futuro de los jóvenes.

El CBTis 234 recibió 40 cubetas de pintura vinilica y 20 de impermeabilizante, 7 minisplits frío/calor, 2 bocinas bluethoot, 4 micrófonos inalámbricos, 7 enfriadores de agua, 7 pintarrones blancos, 14 botiquines equipados, 7

escritorios metálicos, 7 sillas para maestro, una copiadora, 100 sillas plegadizas y 10 mesas rectangulares, todo con inversión de 505 mil 916 pesos.

Y en Rio Bravo, servidores de la nación, se encuentran entregando Desde el lunes el pago de becas “Benito Juárez” que otorga el gobierno federal, a cientos de estudiantes de escuelas de Educación Medio Superior, en el Cbtis número 73 y Conalep Campus Río Bravo, las cuales se extenderán durante la semana y la próxima al Cobat 08 Santiago Salinas, y Cbta número 98.

SIENDO EN EL CASO de que los Servidores de la Nación realizan los pagos de dos bimestres (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) por la cantidad de 3 mil 200 pesos.

MIENTRAS QUE En el Cbtis número 73 se extenderá hasta el próximo martes, serán en total mil 912 estudiantes. Y En el Conalep, en donde el pago se prolongará hasta el viernes de la semana en curso, quienes se verán favorecidos con mil 003 alumnos cumpliendo asi el presidente de México ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR en favor de los estudiantes de México.

En el IMSS, le anuncio que hay un Nuevo modelo de pago de incapacidades emitido a nivel Nacional por el Instituto Mexicano del Seguro Social y en Rio Bravo no es la excepción pues los 65 mil afiliados, están llamados a atender esta nueva modalidad.

Cabe mencionar que el nuevo sistema de registro será obligatorio, acción a cargo del departamento de pensiones, incapacidades, pagos, subsidios, y ayuda, pudiendo hacerlo por medio del sistema de internet ante la dependencia sin acudir precisamente a las instalaciones del IMSS.

EXISTIENDO también la oportunidad para el pensionado de hacer dicho trámite por estos métodos o bien por un teléfono inteligente donde se baja la aplicación IMSS Digital donde hace su pre registro y ya en la unidad se le entrega el comprobante correspondiente.

CANDIDATURA DE UNIDAD EN RENOVACION DEL PRI ESTATAL

Todo hace indicar que el LIC. EDGARDO MELHEM SALINAS, será registrado este lunes 2 de diciembre como el candidato de unidad a la dirigencia estatal del PRI en Tamaulipas y con ello asegurando su pase a ser el responsable político de su partido de cara al proceso electoral del 2021 donde tendrá sin duda su prueba de fuego.

Hacemos un espacio para recordar a nuestro amigo periodista reynosense DON RENE GUTIERREZ en su primer aniversario luctuoso el pasado 13 de noviembre

Envio mi felicitación por su cumpleaños este 27 de noviembre a EZEQUIEL GARCIA CORTINA, MARIA LABASTIDA, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, BERNARDO DE LA ROSA, PROFR. RAMON MORALES MUÑOZ ASI COMO en este 28 de noviembre lo hacen CARLOS LEAL, SERGIO SALINAS RODRIGUEZ, ´PEDRO GARZA Y BENJAMIN ROSALES HERNANDEZ

Mientras que este 28 de noviembre se felicita por su cumpleaños a la señora MARIA GUADALUPE STEVIZ VDA. DE GONZALEZ.

Hago espacio para felicitar por su cumpleaños este 29 de noviembre a ANA VIVIAN MOSQUEDA, DANIEL ALVARADO, KARINA GARZA CAVAZOS Y SEVERO GARZA.

También este 30 de noviembre recordamos el natalicio de JUAN ANTONIO GUAJARDO, ex alcalde, ex diputado local y federal asi como ex senador tamaulipeco acaecido en el año 2007.

Felicitamos este mismo 30 de noviembre por su cumpleaños a ENRIQUE MANDUJANO, destacado maestro de la música; CUQUIS MENDOZA, CIRO IBARRA ZAPATA, LUIS COMPEAN, DANIEL ROMERO ALEMAN, GERARDO OLIVARES OLVERA Y JULIO TREVIÑO.

… y nos veremos.