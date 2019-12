AMLO respeta decisión del TEPJF de inconstitucional “Ley Bonilla”.

***Diputado pide investigar a Egidio Torre sobre desfalco de 600 millones de pesos.

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (05/12/2019).- El presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, dijo hoy respetar la resolución del Tribunal Electoral del Poder de la Federación (TEPFJ) de declarar inconstitucional la llamada “ley Bonilla”, que amplia de dos años a cinco años el periodo de gobierno de Baja California.

La noche del martes, la sala superior del TEPJF entrego su opinión jurídica a la Suprema Corte de la Nación en la que definió como inconstitucional ampliar el mandato de JAIME BONILLA, pues en los comicios pasados solo se voto por dos años de gestión.

Pero mediante sobornos y maniobras legaloides ante el congreso se logro que diputados de todos los partidos autorizaran ampliar el mandato por 5 años que fue impugnado desde un principio hasta ahora que las autoridades electorales definieron su fallo y lo turnaron ante la máxima autoridad en el país que es la Suprema Corte de la Nación que tiene la última palabra de evitar la violación del Estado de derecho.

También falta la voluntad del Presidente de la República que respete la decisión del tribunal electoral y la suprema corte, y el mandato Estatal de Baja California se de dos años y echar abajo la “ley Bonilla”.

En otra orden de ideas, el diputado panista presidente de la comisión de vigilancia del congreso del Estado JOAQUIN HERNANDEZ CORREA, solicito hoy que el gobernador EGIDIO TORRE CANU, sea llamada a declarar por el desfalco de 600 millones de pesos del que se acusa a JORGE ABREGO, ex tesorero durante el sexenio anterior.

JORGE ABREGO ADAME, ha sido acusado de desviar recursos por medio de empresas facturaras, pero se cree que lo hizo por instrucciones del ex gobernador EGDIO, pues de todos es conocido que nada se hacía sin la autorización del ex gobernador que tratándose de dinero todo era revisitado minuciosamente por el voraz ex gobernante.

Para el diputado JOAQUIN HERNANDEZ, considera que se deba llamar a cuentas al ex gobernador por la ilegal e incorrecto saqueo que al estado y el único responsable es EGIDIO TORRE que debe ser investigado por este y otros desfalcos en el gobierno de Tamaulipas.

En otro tópico, a JOSE RAMON GOMEZ LEAL JR, el súper delegado cuyos bonos andaban por los suelos ante una intensa campaña infamatoria en su contra por los mismos morenistas, el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, lo avalo y lo revivió política y mediáticamente.

El respaldo que recibió el JR del presidente puso en su lugar a los autores de la sucia campaña como el senador AMERICO VILLARREAL GUERRA, al director de cine, radio, televisión y cinematografía RODOLFO GONZALEZ GUARDERRAMA, y al guasón HECTOR MARTIN GARZA GONZALEZ.

Con ello demuestra el JR el respaldo que tiene de su padrino político AMLO, quien señalo que no es cierta la relación estrecha que tiene con el gobernador que es su cuñado, pues están peleados, señalo el presidente de México, públicamente en su conferencia mañanera.

Cambio de tema, pero siguiendo con los morenos, para comentarle que en estos últimos días han aparecido enormes anuncios panorámicos por distintos rumbos de la ciudad donde aparece la fotografía del diputado plurinominal en el congreso estatal RIGOBERTO RAMOS ORDEÑEZ, con la frase “la mejor época del año llego a Reynosa” ¡felices fiestas!.

Estos están ubicados en el bulevar oriente y el otro en el libramiento a monterrey, aparte tiene abiertos dos oficinas de gestoría pero ninguna en Reynosa.

No se sabe si el diputado moreno aspire a la candidatura la presidencia municipal o al gobierno estatal, pero ya se anda movimiento para las futuras elecciones.

Pero no cree que nomas él, sino también los diputados panistas como JUANA SANCHEZ, que anda en las colonias ofreciendo frutas y verduras a baja precio, lo mismo el ahora presidente del congreso por este mes FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS, y no se diga el diputado porro ALBERTO LARA BAZALDUA, quien no le afloja por el séptimo distrito cada semana, lo bueno que no gasta su dinero sino usa las millonarias cuotas del sindicato del malogrado TITO RODRIGUEZ.

En el caso de los diputados azules no se sabe si buscan la candidatura para la presidencia municipal o buscan ser reelectos en el congreso, excepto JUANA SANCHEZ, que ya no puede volver a reelegirse.

Por otro lado, milagro que ahora en el congreso de Tamaulipas ya se repitió el show legislativo que por dos semanas estuvieron por cuenta y encargo de los diputados azules y morenos, ojala que ya se pongan a trabajar por el bien de Tamaulipas.

Para el mes de diciembre fue electo como presidente de la mesa directiva del congreso el Reynosense FRANCISCO GARZA DE COSS y lleva como vocales a una morena y una panista.

Por último, se extendió los incentivos en la oficinas fiscal del estado, pues el gobernador autorizo se sigan con descuentos en la expedición de licencias de conducir con el descuento del 25% cuando se tramitan por línea, y los descuentos en los recargos vehiculares de tenencias, según lo dio a conocer el titular RAUL LOPEZ L.

