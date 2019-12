Fueron 1,500 Millones de Dólares la inversión de Energía Eólica en Tamaulipas.

Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (09/12/2019).- EL CASO EVO MORALES REPRESENTABA “UNA PAPA” CALIENTE PARA MEXICO COMO PAIS, COMO EL MISMO SE AUTODENOMINA “ COMUNISTA, MARXISTA, LENINISTA “ AL RETAR A LA OEA QUE SOSTUVO COMETIO FRAUDES, PERO LO MAS GRAVE POLITICAMENTE EN ESTOS MOMENTOS ES ACUSAR AL GOBIERNO DE EE.UU EN ESTOS DESDE MEXICO DE SER LOS RESPONSABLES DE LAS PROTESTAS en Bolivia que finalmente ocasionaron su renuncia y que definitivamente ya no vuelva a regresar como Presidente, definitivamente esto orillo al gobierno mexicano a negociar su salida, aunque la dirigencia del PAN afirma que fueron instrucciones del gobierno estadounidense para no hacer la declaratoria contra México en tema de los carteles de re categorizarlos como terroristas, lo cierto es que se encuentra en Cuba oficialmente comunicaron que se va a realizar un chequeo médico, pero no afirman que regresara a México en ningún comunicado, lo más viable es que sea a Argentina.

HAY QUE RECORDAR QUE FINALMENTE SE COMPROMO EL FRAUDE EN BOLIVIA POR PARTE DEL EXPRESIDENTE EVO MORALES, ESTO CAMBIA SU STATUS SOCIAL, MIENTRAS QUE LOS 319 DIPUTADOS FEDERALES SEGUIDORES DE LA 4T SE QUEDARON CON EL OFICIO con fecha 03 de diciembre que les entregara el Petista Gerardo Fernández Noroña para que aportaran 500 pesos mensualmente para la manutención de Evo Morales durante su estancia en País cómodamente sin tener que estresarse por sus gastos personales, la suma eran darle 159,000 mensuales.

MIENTRAS QUE LOS DIPUTADOS FEDERALES ESTA PROXIMO SEMANA TRABAJARA EN APROBAR LA “LEY DE AMNISTIA EN MEXICO PARA DELINCUENTES”, LO CUAL DEJARIA EN LIBERTAD A CIENTOS DE MILES DE REOS DE LAS CARCELES QUE HAYAN COMETIDO DELITO de robos, Narcotráfico en pequeña escala y aborto, desde luego los partidos políticos opositores de la llamada 4T pidieron justicia y detener la

inseguridad, que no es posible que con esta ley se dejaran en libertad ,as de 400,000 delincuentes no se les debe perdonar, se debe proteger a la ciudadanía con mejores leyes que sancionen en delito, alzaron un “No a la impunidad” porque es inconstitucional porque se trata de combatir a la delincuencia no todo lo contrario, los senadores a partir del viernes 13 inician sus vacaciones y regresaran hasta el día 1º de febrero.

REALMENTE PEMEX TIENE TODO PARA QUE EL PAIS AVANCE EN PRODUCCION DE BARRILES CRUDOS, SEA PARTE QUE LA ECONOMIA NACIONAL DE FORTALEZCA, BIEN POR EL ANUNCIO DE ESTAR EN PROCESO DE ADQUIR 7 PLATAFORMAS PETROLERAS Y EXPLOOTAR LOS YACIMIENTOS NATURALES en Golfo de México, solamente considero que deben primero “sanear” o realizar una restructuración de todo lo administrativo para poder tener buenos resultados, existen todavía los familiares del saqueador por 26 años del sindicato de petróleos Carlos Romero Deschamps cobrando sueldos por más de 700,000 pesos mensuales solamente su familia, esto es lo que frena el avance de esta paraestatal la corrupción que sigue imperando desde su interior.

POCO CONOCIAN QUIEN ES OSCAR RICARDO RECIO BECERRA UN HOMBRE DE TODAS LAS CONFIANZAS DE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR QUE LO NOMBRO EMBAJADOR DE MEXICO EN ARGENTINA, SU LABOR SEGUIA SIENDO NORMAL A SUS ANTECESORES, solo que ocupo los tutelares de 8 columnas en medios impresos y electrónicos al ser detenido momentáneamente por la policía, porque se llevó un libro sin pagar – hurto- en la emblemática librería “El ateneo” ubicada en avenida Santa Fe, vayan exhibida del diplomático para mala imagen de nuestro gobierno .

DENTRO DEL TRATADO DE MEXICO- EE.UU Y CANADA SIGUE ESTANCANDO HOY DONALD TRUMP PRESIDENTE GRINGO RESPONSABILIZO A NANCY PELOSI QUE ESTA FRENANDO LA ECONOMIA DEL PAIS NORTEAMERICANO AL NO AUTORIZARLO, MIENTRAS QUE LA PRESIDENTA DE la cámara de representantes de EE.UU Pelosi le contesto que renuncie porque seguirán con el proceso político de destitución por los abusos de poder y corrupción de la democracia en caso para su beneficio personal en investigación Ucrania, votación que realizaran los legisladores federales estadounidenses antes de que termine el año.

LA INVERSION EN TAMAULIPAS POR EMPRESARIOS EXTRANJEROS DURANTE EL 2019 HA SIDO DE MIL 500 MILLONES DE DOLARES, ACTUALMENTE ESTAN EN DIALOGO CON INVERSIONISTAS COREANOS QUE ESTAN INTERESADOS EN INVERTIR EN TRES PROYECTOS EOLICOS en Reynosa y Matamoros que automáticamente estarán creando más fuentes de empleo y derrama económica en la entidad, el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca ha sido promotor constante para invertir en Tamaulipas exitosamente.

EL GOBERNADOR DEL ESTADO FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA Y LA PRIMERA DAMA DE TAMAULIPAS SRA. MARIANA GOMEZ DE GARCIA CABEZA DE VACA ESTE DOMINGO EN PUNTO DE LAS 19:00 HORAS ESTARIAN EN PARQUE CULTURAL DE REYNOSA INAUGURANDO EL encendido del Pino Navideño y la pista de hielo para patinaje, igualmente se realizó la obra “La fábrica de Santa” además de un show de luces, donde se esperaba la presencia de miles de familias de la frontera y valle del sur de Texas, misma que estará instalada hasta el mes de Enero para que sea utilizada en forma gratuita.

DURANTE LA SESION DE INSTALACION DEL CONSEJO NACIONAL DEL PAN, EL LIDER EN MEXICO MARKO CORTES FUE ACOMPAÑADO POR EL DIRIGENTE ESTATAL DE TAMAULIPAS LUIS RENE “CACHORRO” CANTU Y EL ACTUAL DIPUTADO LOCAL JAVIER GARZA DE COSS, dos importantes personales dentro de la política Tamaulipas con gran trayectoria y conocimiento de causa de las necesidades tanto políticas como sociales, recibieron el reconocimiento del líder Nacional al trabajo efectuado en esta entidad para fortalecer la unidad partidista y ejercer el humanismo político que tanta falta hacía.

“AMOR A LA NAVIDAD” FUE EL SLOGAN QUE DEFINIERON LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE MATAMOROS Y EL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL PARA REALIZAR UN FESTIVAL NAVIDEÑO DONDE ASISTIERON 1,500 NIÑOS, PROYECTANDO PARTE DEL “CASCANUECES”, el ayuntamiento que dirige el Presidente Municipal Mario A. López sigue fomentando las actividades que fortalezcan la unidad y convivencia familiar, este domingo con el Gobernador del Estado encenderían por la noche el tradicional Pino de Navidad.

DEFINITIVAMENTE EL ESPIRITU DE LA NAVIDAD YA ESTE PRESENTE EN ESTA FRONTERA DE TAMAULIPAS, LA NOCHE DEL PASADO SABADO LA ALCALDESA DRA. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ REALIZO EL ECENDIDO DEL PINO NAVIDEÑO EN LA PLAZA PRINCIPAL, DONDE FUE ACOMPAÑADA de los representantes de las fuerzas federales, diputadas federales Olga Juliana Elizondo y Nohemí Alemán, el padre José Luis Cerra y miles de familias reynosenses.

ASI MISMO LA DRA. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ REALIZO EL FESTEJO DEL “DIA DEL MOTOCICLISTA” DONDE ESTUVIERON PRESENTES CIENTOS DE MOTOCICLISTAS DE LA FRONTERA CHICA ASI COMO DE LOS MUNICIPIOS VECINOS, donde se efectuó una exhibición acrobática y una convivencia fraterna durante varias horas, en la explanada del auditorio municipal, realizándose un reconocimiento a la alcaldesa por el apoyo a este deporte mexicano del motociclismo.

EN LA CD. DE MEXICO CARLOS ULIVARRI LOPEZ ALCALDE DE RIO BRAVO RECIBIO UN RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE MUNICIPIOS DE MEXICO QUE REALIZO EL PREMIO NACIONAL AL BUEN GOBIERNO 2019 en atención ciudadana, implementando herramientas electrónicas dando respuesta en la prestación de servicios públicos, estrategia que será replicada por otros Municipios, por ello ha estado recibiendo felicitaciones en presidente municipal.

VALLE HERMOSO TUVO UN FIN DE SEMANA ALEGRE, AL CELEBRAR EL 82 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL POBLADO ANAHUAC, POR LA MAÑANA SE EFECTUO UNA CABALGATA QUE FUE ENCABEZADA POR EL ALCALDE GERARDO ALDAPE BALLESTEROS, POSTERIORMENTE por la noche se realizó un festival artístico en delegación municipal que fue todo un éxito.

PRECISAMENTE LA DIPUTADA LIC. PATY PALACIOS FUE PARTICIPE DE ESTE FESTEJO EN SU TIERRA NATAL, POSTERIORMENTE SE TRASLADO AL EJIDO 12 DE OCTUBRE DONDE LLEVO ALEGRIA A LOS NIÑOS CON PIÑATA, BOLSITAS POR MOTIVO DE LA NAVIDAD, ADEMAS SOSTUVO UN DIALOGO abierto con los agricultores de esta comunidad rural, acordando llevar la voz de la problemática del campo ante la tribuna del Congreso Tamaulipeco.

EL RECTOR DE LA UAT ING. JOSE ANDRES SUAREZ FERNANDEZ ACOMPAÑADO DE SU ESPOSA MARIA CRISTINA CANALES LLEVO EL FESTEJO PRE-NAVIDEÑO A LOS ADULTOS MAYORES DEL CLUB DE ABUELITOS EN CENTRO OPERATIVO MULTIDISCIPLINARIO DEL SERVICIO SOCIAL, felicitándolos y reconociendo el gran esfuerzo por seguir estudiando y concluir su primaria y secundaria, ´posteriormente les realizo la entrega de regalos que fueron sorteados entre todos los presentes.

EL LIDER DE LA CTM EN REYNOSA REYNALDO GARZA ELIZONDO ESTE LUNES POR LA MAÑANA ESTARA CONVIVIENDO CON LOS REPRESENANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA TRADICIONAL posada que año con año lleva a cabo, un acercamiento propio de la temporada donde deja claro la relación y respeto que existe por parte de esta organización obrera hacia los periodistas.