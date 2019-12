Ayuntamiento de Tampico da como plazo 15 días para retirar teléfonos públicos.

Por: Irvin Sepúlveda//aquitamaulipas.com

Tampico, Tamaulipas (12/12/2019).- El ayuntamiento de Tampico en voz de su presidente Jesús Nader Nasrallah dio 15 días como plazo a los dueños de los teléfonos públicos ubicados en el primer cuadro de la ciudad y alrededores para que los retiren del lugar o el municipio tomará otras medidas.

Hizo énfasis en que los teléfonos de monedas presentan un riesgo para población ya que estos aparatos tienen años sin recibir algún mantenimiento generando múltiples accidentes principalmente en personas de la tercera edad.

Mencionó que estos teléfonos quedaron obsoletos hace algún tiempo, ya que actualmente todos tienen un celular al alcance de sus manos.

“Yo en lo personal no he visto que la gente los use, aparte de que no sirven, la gente no los arregla, los tienen abandonados, en una situación de deterioro, les damos un plazo de 15 días para que los retiren, si en ese tiempo no recibimos una respuesta, el ayuntamiento va a retirarlos y se llevarán a un espacio donde no estorben”, dijo Nader Nasrallah.

El líder de la comuna porteña indicó que por lo menos son 30 los teléfonos de monedas que se han detectado y que en múltiples ocasiones se han enviado oficios a los dueños pero que estos se muestran apáticos y es por eso que el gobierno municipal tomó como medida preventiva el darles un ultimátum.