Abuelitos son los más vulnerables para ser asaltados en los cajeros.

***Llaman a tener cuidado.

Por: Norma Sanchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (17/12/2019).- José Roberto Rodríguez Bautista quien es el delegado de la Policía Estatal Acreditable en la zona sur, señaló desconocer la cantidad de asaltos bancarios que se han registrado en la zona conurbada durante este año, pero si dijo que contrario a lo que pudiera pensarse si han tenido detenidos, al menos durante el mes de octubre al registrarse un salto a una sucursal bancaria.

Además el entrevistado aprovechó para llamar a cuidar a los adultos mayores cuando acuden a hacer uso de los cajeros o a algún trámite, ya que dijo son los más vulnerables y con los que mayormente caen en ilícitos.

“Ahorita no puedo dar el dato preciso, pero no no hemos visto en la necesidad de hacer un incremento de acciones por que los asaltos no han incrementado, lo que si es que en estos momentos hemos estado reforzando las zonas bancarias y cajeros, para evitar incidentes y si el último detenido fue en octubre en un asalto bancario en Tampico, así que si se han detenido a algunos asaltantes por estos hechos”, señaló.

Y agrega “les pedimos a las personas que utilizan o hacen uso del retiro de efectivo de los cajeros sobre todo los adultos mayores que acudan acompañados para que no pidan ayuda porque pueden robarles el nip o la tarjeta, el adulto mayor es el más vulnerable”.

Se ha tenido una reducción cada semana de los distintos delitos destaca “hacemos una evaluación y van tres meses que tenemos una baja en delitos patrimoniales como robo a transeúnte a casa habitación y demás”.