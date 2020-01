Américo y Rodolfo González de MORENA apuntan rumbo al 2022.

***INSABI no sabe cómo va a operar.

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (10/01/2020).- Entre los prospecto para la gubernatura de Tamaulipas para el 2022, de la larga lista que había de los aspirantes a la gubernatura por el partido de morena, al entrar el nuevo año se apuntalan los nombres del senador AMERICO VILLARREAL ANAYA, y del director de RADIO PRENSA Y TELEVISION del gobierno federal RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA, uno de ellos como el mas viable para la contienda electoras del 2022.

De los otros aspirantes como el delegado federal en Tamaulipas JOSE RAMON GOMEZ LEAL JR, y HECTOR MARTIN GARZA GONZALAZ, quedaron eliminados por quienes operaran para sacar al mejor candidato por el partido de morena para participar en la contienda electoral del 2022.

Se conoció en fuentes allegada al presidente de la República ANDRES MANUEL LOPEZ

OBRADOR, que tanto el delegado federal JOSE RAMON GOMEZ LEAL JR, y HECTOR MARTIN GARZA GONZALEZ, alto funcionario de la secretaria de educación publica habían cometido errores al dar muy acelerados desde el año pasado lo que se conoce como error político, por lo cual se les llamado la atención del propio presidente de la República, que los eliminan para participar en la contienda venidera rumbo al 2022.

Por lo emergieron súbitamente el senador Tamaulipeco AMERICO VILLARREAL ANAYA, y RODOLFO GONZALEZ VALDERREMA, de donde erán salir el candidato para buscar la candidatura al gobierno de Tamaulipas.

Desde luego que estas son conjeturas de largo plazo, pues muchas cosas pueden pasar de aquí a la fecha que inicie el proceso electoral para renovar el gobierno de Tamaulipas.

Entre los dos aspirantes que se mencionan en los meses venideros podrían estar teniendo reuniones con grupos simpatizantes para ir preparando para estar preparados para participar en la contienda electoral.

Del resultado que tenga morena en la elección del 2021 en la renovación del congreso de la unión, alcaldías y congresos locales se podría vislumbrar quien será el candidato entre AMERICO Y RODOLFO.

Hay que recordar también que en el 2021 estaría en juego la renovación de 15 gubernaturas en País, que podría influir las que logre ganar morena, para estar listos en lo que corresponde a Tamaulipas que tocaría en el 2022.

También hay que tomar en cuenta que el PAN en la actualidad tiene toda la estructura a favor porque tiene 31 alcaldes azules y la totalidad del congreso, que esto haría mas difícil que morena ganara con el gallo que sea propuesto al final.

En el PAN hay una gran cantera de aspirantes y no hay que olvidar que una aspirante fuerte lo seria la alcaldesa MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, que desde ya esta pavimentando el camino para el 2022 con la alas de Reynosa en Tamaulipas.

En otra orden de ideas, a partir de los primeros días de este naciente año 2020 entro en vigor el Instituto nacional de salud para el bienestar (INSABI), que viene a sustituir al seguro popular, pero, el caso es que aun no se sabe la forma como va operar pues aquí en Tamaulipas no han recibido las reglas para el funcionamiento, a pesar que el gobierno federal ha dicho que ahora todos los mexicanos tendrán derecho a la salud, pero resulta que en estos días que han acudido las gentes necesitadas les han cobrado por los servicios médicos, y lo peor que no les dan medicamentos por que no existen.

Por más que el gobierno federal dice que a partir del día 1º de enero los servicios médicos erán gratuitos y es fecha que no se sabe como operara el nuevo instituto nacional de salud para el bienestar social.

Cuanto antes el gobierno federal debe enviar las reglas de operación a todos los estados y municipios del País, cosa que no se ha hecho.

Cambio de tema, la alcaldesa MAKI ORTIZ, reconoció el valor y desempeño de los elementos de las distintas corporaciones policiacas que cada día buscan lograr la paz para Reynosa.

La doctora MAKI ORTIZ, ofreció a nombre del gobierno municipal, un emotivo festejo donde reconoció a los policías que día a día dedican tiempo a la seguridad de las familias en la ciudad más grande de Tamaulipas que es Reynosa.

Después del agradecimiento a todas las corporaciones se ofreció un almuerzo y valiosas regalos entre las tropas de los uniformados.

Para hoy viernes 10 la alcaldesa MAKI ORTIZ, hará un convivio a los periodistas de Reynosa, con motivo de festejar el pasado 4 de enero el Día del Periodista, por motivos de agenda lo ofrece hasta hoy a temprana hora en conocido hotel de la zona dorada.

