AMLO y su ponchadura de llanta ¿Verdad o Ficción?

Por Carlos G. Cortés García//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (14/01/2020).- Más allá de las diferencias políticas e ideológicas que se puedan tener con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un video que el primer mandatario subió a sus redes este fin de semana, en lo personal, me preocupó y mucho.

En el video se observa al presidente López Obrador haciendo una reseña de la “ponchadura de una llanta” de la camioneta que lo transportaba en caminos rurales de Sonora, cuando se dirigía a sostener un encuentro con la familia Lebarón.

Y el tema no es sencillo y me preocupó, pues, aunque él argumente que el pueblo sabio lo cuida, la zona en donde ocurrió “la ponchadura”, es una región donde los grupos de la delincuencia organizada pululan, está cerca de donde delincuentes asesinaron a las mujeres y niños de la familia Lebarón y, con ese dato, se habrá de imaginar querido lector de lo que le hablamos.

El caso es que, retomando el tema, me preocuparon tres cosas. Primero, que, a pesar de encabezar un gobierno austero, el presidente, o su equipo de seguridad, no pueden permitirse dejar nada a la improvisación, pues ello podría tener un alto costo, muy alto, para el propio presidente, el gobierno y el país.

Ello significa que deben comprar llantas blindadas las cuales no se ponchan. “En una situación de emergencia con el sistema Rolling Armor usted podrá rodar hasta un sitio seguro”. Así reza la publicidad de uno de los tantos proveedores que hay en México de llantas blindadas y que bien podrían acercarse a ellos para adquirir los productos que venden.

“Su diseño le permite continuar la marcha, aún si las llantas del vehículo han sido reventadas por impactos de bala, elementos corta punzantes o golpes severos. Su diseño -también- le permite continuar la marcha, aún si las llantas del vehículo han sido reventadas por impactos de bala, elementos corta punzantes o golpes severos”.

“En una situación de emergencia, al explotarse una llanta debido a un golpe o en el peor de los casos, que ésta sea reventada por el impacto de una bala, el vehículo podrá seguir rodando sobre el Run flat. Con Rolling Armor se podrá evitar el peligro de tener que cambiar un neumático desinflado en una zona insegura, en carretera, en horas de la noche, o para escapar de un robo o secuestro, permitiéndole conducir hasta un sitio seguro”.

“Rolling Armor es un Sistema de ruedas blindadas, compuesto por un aro sólido anti balas, instalado al interior de la llanta. Este dispositivo está diseñado para que se pueda utilizar con cualquier llanta normal, mientras esta sea sellomatic, sin que importe si el perfil es alto, bajo o superbajo, desde rin 13 hasta rin de 22,5 pulgadas. Asimismo, permite que la llanta conserve su elasticidad, balanceo normal y no altera ni modifica la alineación del vehículo”. (http://www.llantasblindadas.com/)

Esta información que le acabo de compartir, tiene que ver, en el caso, claro, de que la ponchadura haya sido real, porque me cuesta trabajo pensar que el presidente López Obrador haya ido sólo, o con unos cuantos vehículos de colaboradores, a meterse a la boca del lobo, en una región tan complicada en materia de seguridad, y con llantas tan “amoladas” como las que se vieron en las fotos y los videos que a estas horas ya debieron haber dado la vuelta al mundo. Ahora que, si el video fue preparado para conseguir la solidaridad de los mexicanos, que se vale, entonces no he dicho nada ni he recomendado nada.

Pero en este mismo espacio hemos hablado acerca de la seguridad del presidente, y hemos sugerido que no viaje en avión de línea, y no por querer evitarle que se rose con “el pueblo sabio”, sino porque los itinerarios transforman a su persona en muy vulnerable, porque la prima del seguro de las aeronaves se incrementa sensiblemente por el simple hecho de que él, el titular del ejecutivo federal viaje en aeronaves comerciales y quienes tienen que pagar los costos del seguro son los pasajeros, los humildes mortales, que viajan en dichas aeronaves.

Además, el presidente no debería tener que esperar en un aeropuerto por cuestiones de retrasos por circunstancias logísticas de las aerolíneas en las que se transporta, sino optimizar su tiempo que es el tiempo de todos los mexicanos, de los que votaron por él y de los que no lo hicieron, porque hoy Andrés Manuel López Obrador es el presidente de todos los mexicanos.

Por ello, y esto es una sugerencia a título personal, el presidente debería utilizar un avión pequeño, un Grumman, se me ocurre, que lo tienen tanto el Ejército como la Fuerza Aérea Mexicana, que no es un avión muy grande ni costoso, y que permitiría optimizar las operaciones y el tiempo del ejecutivo federal. ¿No cree?

1.Por cierto, de repente siento que se toman malas decisiones en el Gobierno Federal. ¿Cómo está eso que, para trasladar las cenizas del Príncipe de la Canción, José José, de Miami a México, utilizaron una aeronave Boeing 737, de la Fuerza Aérea Mexicana? La subutilizaron diría yo.

De acuerdo con un cálculo realizado por el diario Reforma, la aeronave consume 850 galones de turbosina por hora y cada galón tiene un costo de 8.28 dólares, por lo que se habrían gastado alrededor de 35 mil dólares, sólo en el combustible. A ese cobro se le sumaron los costos de mantenimiento, motores, fuselaje, depreciación del activo, costos de aterrizaje y maniobras en tierra. Por ello, traer los restos del “Príncipe de la Canción” al país costó al erario 1.5 millones de pesos.

En el avión, con capacidad para 162 pasajeros, viajó la urna con alrededor de 800 gramos de las cenizas del intérprete de “40 y 20”, así como sus hijos José Joel y Marisol. Con ellos, tomaron el vuelo también, 10 personas muy allegadas a la familia y al menos 25 reporteros.

Si estamos hablando de austeridad en los gastos, ¿no había otra forma de repatriar las cenizas a México sin necesidad de gastar lo que se gastó en este viaje? Digo, sólo es una opinión.

2. Sólo puedo decirle al mensajero del pasado viernes, a ese de Reynosa que no es periodista… que sus amenazas son de dar risa. Porque para los que sí son periodistas y editores de verdad, mis respetos, mi admiración y me quito el sombrero. Tú, compadre, no eres periodista. Ni escribir bien puedes. Cosa de checar tus colaboraciones. Y es que claro, no se le pueden pedir peras al olmo. Y tu petulancia es increíble. No me quejo del indio, sino de quien lo hizo compadre, y no por mí, sino por los verdaderos periodistas, los que se han fajado por décadas para sobresalir en este difícil oficio. Esos que sí merecían ser mensajeros ¿Tu? Nombre, compadre. Ni pal arranque. Al tiempo. 3.El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José Andrés Suárez Fernández, dio la bienvenida a los estudiantes que a partir de ayer lunes se incorporaron a la actividad universitaria en la máxima casa de estudios del estado. “Échenle ganas, -les dijo Suárez Fernández- aprovechen la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y cumplan sus expectativas de obtener una carrera profesional”, en su mensaje de apertura al Período Escolar 2020-I.

El rector de la UAT refrendó también el compromiso de seguir fortaleciendo las políticas institucionales para la formación profesional e integral del estudiante, además de las acciones que permitan brindarle apoyo y acompañamiento durante su ingreso, permanencia y egreso de la Universidad.

Con más de 40 mil alumnos y alrededor de 3 mil profesores, se puso en marcha el ciclo en los 26 planteles con que cuenta la Universidad Autónoma de Tamaulipas, distribuidos en Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, Ciudad Victoria, Ciudad Mante y Tampico.

