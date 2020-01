Ismael y Cachorro, La gira por la Frontera de Tamaulipas.

Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (14/01/2020).- LA CRUDA REALIDAD AFLORO EL FIN DE SEMANA, EN CUANTO AL GRAVE PROBLEMA DE LAS ARMAS DE FUEGO QUE INGRESAN ILICITAMENTE A MEXICO, EL NIÑO JOSE ANGEL DE 11 AÑOS LLEVABA UNA PISTOLA DE ALTO PODER CALIBRE.40 ASI COMO una escuadra calibre .25, como pudo obtenerla de la manera más fácil para llevarla hasta una escuela de educación primaria y accionarla contra sus compañeros y mentora asesinándola.

CORRESPONDE AL GOBIERNO FEDERAL ENTRAR DIRECTAMENTE AL PROBLEMA DEL TRAFICO DE ARMAS PROCEDENTES DE LOS EE. UU DONDE SE COMERCIALIZAN FACILMENTE CON LA APROBACION DE LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES, PRACTICAMENTE NO EXISTEN “CANDADOS” o filtros que estén deteniendo esta venta discriminada, muchas de las cuales finalmente son llevadas a México para cometer delitos, fomentando más la inseguridad entre la población civil.

DEFINITIVAMENTE LOS MAESTROS UNICAMENTE RECIBEN A LOS ALUMNOS EN SUS AULAS, LA EDUCACION NACE EN LA CASA Y SE REAFIRMA EN LAS ESCUELAS, PERO EXISTE UN SINDICATO MAGISTERIAL – SNTE- QUE PODRIA APORTAR ACCIONES FINANCIADAS POR LA MISMA ORGANIZACIÓN, recordemos que la ex líder sindical Elba Esther Gordillo vendió su mansión el pasado 15 de Noviembre en Fraccionamiento Coronado Cays en San Diego, California en 3.73 millones de dólares a través de su esposo Luis Antonio Laguna, como dice los memes adquirido con el sudor de su SNTE, de esto nada dicen las autoridades actuales federales para conocer el origen de estos recursos, entre otras propiedades, inclusive en Diciembre le regresaron cuentas millonarias que tenía congeladas desde hacía 06 años, si sumamos el salarios recibido como maestra por los años de trabajo, realmente no coinciden con los millones de dólares de los cuales goza actualmente.

COMO DICE EL DICHO MEXICANO “ O TODOS COLUDOS O TODOS RABONES” PERO TAL PARECE QUE EN ESTE CASO NO APLICA PARA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, HOY ELBA ESTHER GORDILLO A TRAVES DE SU CUENTA DE TWITER ESCRIBIO “ VIGENTES Y PLENOS MIS DERECHOS POLITICOS, CIUDADANOS Y SINDICALES” mensaje dirigido al actual secretario general del sindicato de maestros a nivel nacional Alfonso Cepeda que la maestra ya no forma parte del sindicato por dejar de pagar durante los años que estuvo presa sus cuotas, más la Elba Esther Gordillo presume sus relaciones con el actual Gobierno Federal y tal vez sea verdad, tomando en cuenta que le regresan sus millones de pesos que le congelara la PGR durante el gobierno del hoy expresidente de México Enrique Peña Nieto por enriquecimiento inexplicable, esto nos da una radiografía de la cantidad de dinero que se mueve hacia el interior del SNTE el sindicato de maestros más poderoso no solo de México sino de Latinoamérica.

LO QUE ERA UN SECRETO A VOCES EN CASO “EVO MORALES” SE REVELO POR EL MISMO EXPRESIDENTE DE BOLIVIA, QUIEN HOY DECLARA QUE FUE PRECISAMENTE EL PRESIDENTNE DONALD TRUMP QUIEN ORQUESTO EL GOLPE DE ESTADO PARA DERROCARLO desde la casa blanca, revelando además que las altas autoridades de México – no dio nombres y apellidos – le dijeron que Donald Trump no quiere que vuelva a Bolivia , tampoco a Argentina, esto para que el presidente Trump tenga un “ trofeo político” para exhibir debido, porque el fracaso que tuvo al no poder derrocar a Nicolás Maduro en Venezuela a través de Juan Guiado y los militares, bien dicen que el tiempo aclara todo.

PERO EN TAMAULIPAS EL GOBERNADOR DEL ESTADO FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA HOY ACUDIO A LA CAPITAL DEL PAIS AL SER INVITADO A LA REUNION DEL GABINETE DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO DE MEXICO, DONDE DIALOGO CON EL SECRETARIOA DE SEGURIDAD FEDERAL ALFONSO DURAZO, con el Secretario de la Defensa Nacional Luis C. Sandoval, Secretario de Marina y alto mando de la armada de México Rafael Ojeda, así como comandante de la guardia nacional Luis Rodríguez Bucio en donde se analizó la estrategia de seguridad, buscándose los mecanismos para seguir adelante fortaleciéndose para obtener mejores resultados, que bien que trabajen coordinados los tres niveles de gobierno para beneficio en este caso de los Tamaulipecos y desde luego de todos los mexicanos.

BIEN POR LA DELEGADA DEL PAN EN REYNOSA LIC. JUANITA SANCHEZ QUIEN ORGANIZO UN FESTEJO A LOS “PERIODISTAS DE REYNOSA Y LA REGION” PARA RECONOCER EL TRABAJO QUE REALIZAN DIARIAMENTE, FUE ACOMPADA DE LOS DIPUTADOS JAVIER GARZA FAZ Y FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS, compartieron los alimentos, pero además los proyectos para fortalecer la unidad partidista , además de informar parte del trabajo que realizan en el Congreso de Tamaulipas, todos fueron firmes en sentido del trabajo que realiza el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en materia de seguridad, Empleo, inversión extranjera en energías eólicas, operativos de vigilancia permanente en carreteras, fomento al turismo, apoyo al campo con semillas, a los ganaderos con programas de inseminación genética, subastas ganaderas todo esto con evaluación oficiales y resultados claros.

LA CONVOCATORIA DE LOS COMITES MUNICIPALES DE REYNOSA, RIO BRAVO Y VALLE HERMOSO ESTE FIN DE SEMANA FUERON EXITOSOS, LA MILITANCIA Y SUS DIRIGENCIAS RESPECTIVOS JUANITA SANCHEZ, CLAUDIA CHAPOA Y CARLOS SALINAS RECIBIERON AL SENADOR ISAMEL GARCIA CABEZA DE VACA y Luis Rene “Cachorro” Cantu presidente estatal del PAN así como Francisco Javier Garza de Coss diputado local en lo que fue una gira de trabajo para constatar la unidad y llamar al fortalecimiento, pero además conocer el trabajo del senador Ismael en el Congreso de la Unión.

COMO DICEN ALGUNOS POLITICOS DE ANTAÑO “ SE PUSO DE PECHITO” LOS ERRORES DEL GOBIERNO FEDERAL ACTUAL, QUE FUERON SEÑALADOS CON FUNDAMENTO POR EL SENADOR TAMAULIPECO ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA, EN LOS MAS IMPORTANTES temas como de salud el quitar el seguro popular para improvisar un Instituto de Salud sin el equipamiento para todos los mexicanos, tampoco medicamento para cubrir los que tenía adheridos a este programa de seguro popular hoy con incremento en más del 100% en número de enfermos imposible cubrirlo, pero algo grave sin reglas de operación, hace que nadie sostenga responsabilidad o iniciativa con cargo de responsabilidad para solucionar los problemas que se están presentando en cada ciudad.

ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA LLAMO 4 DEFORMACION AL GOBIERNO FEDERAL, QUE REDUJO LOS APOYOS EN PROGRAMAS DEL CAMPO, MIENTRAS QUE LUIS RENE “CACHORRO” CANTU AFIRMO QUE TAMAULIPAS, Rio Bravo, Valle hermoso y los municipios gobernados por el PAN seguirán gobernándolos porque han sido responsables y de resultados en las necesidades ciudadanas, vaya que fue una buena maniobra política tanto al interior del partido como dentro de la sociedad.

EN RIO BRAVO EL ALCALDE CARLOS ULIVARRI RECIBIO AL SENADOR ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA EN TERRENO DE CAMPO, SUPERVISANDO AMBOS LAS CALLES QUE AHORA SE HACEN CON CONCRETO HIDRAULICO, ASI COMO BOCACALLES Y “BACHEO” el edil le agradeció el apoyo en sus peticiones y gestorías, que llevan solamente el objetivo de beneficiar a todas las familias riobravenses.

MIENTRAS QUE EL ING. RAUL GARCIA VIVIAN GERENTE DE COMAPA EN RIO BRAVO Y LA PRESIDENTA DEL COMITÉ MUNICIPAL CLAUDIA CHAPA ORGANIZARON LA REUNION CON LA MILITANCIA Y ESTRUCTURA REAL PARTIDISTA, Ismael conoce desde hace décadas la forma de trabajar de García Vivian como militante de Acción Nacional y esto le genera confianza de que las cosas se están haciendo bien para seguir fortaleciéndose políticamente.

ASI MISMO EN VALLE HERMOSO EL PRESIDENTE MUNICIPAL GERARDO ALDAPE BALLESTEROS Y EL PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL CARLOS SALINAS CONVOCARON A UN EXCELENTE ACTO PARTIDISTICA, DONDE SE CONSTATO LA UNIDAD, EN EL CUAL estuvo asistiendo la diputada local Lic. Paty Palacios, así como diferentes liderazgos internos del blanquiazul, contentos el senador igualmente el actual dirigente del PAN Luis Rene “Cachorro” Cantú por el camino que se ha estado logrando como Instituto Político.

PRECISAMENTE ESTO ES LO QUE HACE LA DIFERENCIA DENTRO DE LA POLITICA, EL ESTAR EN FORMA PERMANENTE CON LA GENTE, ESCUCHARLOS, INFORMARLES EL TRABAJO QUE REALIZAN, PERO ADEMAS AGENDAR LAS NECESIDADES QUE EXISTE EN CADA COMUNIDAD, tanto el PRI como MORENA están fallando en estas operatividades, porque solo acuden en tiempos de campaña a pedir el voto y posteriormente ya no regresan a ningún municipio o comunidad.

LAS DECLARACIONES DE HUGO RAMIREZ TREVIÑO SECRETARIO TECNICO EN GOBIERNO DE REYNOSA SON PRECISAS, AL HABLAR DE LAS INVERSIONES QUE SE HACEN EN ESTE MUNICIPIO FRONTERIZO QUE BIEN GOBIERNA LA DRA. MAKI ORTIZ EL PRIKMER PRESUPUESTO EN OBRAS DE DRENAJE era del 18% ahora se está ejerciendo un 35% aquí vemos el interés de la alcaldesa de mejorar las condiciones de vida para todas las familias, igualmente en ahorro con eficacia y transparencia el 44% representaba el presupuesto anual del capítulo mil, hoy en día descendió a un 18% para 2020, hay un gobierno eficiente, eficaz, transparente que ha generado confianza en ciudadanía.

EN MATAMOROS EL PRESIDENTE MUNICIPAL MARIO A. LOPEZ ANUNCIO HOY EL EQUIPAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS PARA ESTE 2020 Y SUBESTACIONES QUE OFRECERA UN MEJOR SERVICIO PARA TODOS LOS SECTORES, POR LO CUAL SE ADQUIRIRAN 18 unidades, motobombas, ambulancias y unidades de auxilio rápido, el proyecto es contar con 4 subestaciones en los diferentes sectores de la ciudad, desde hacía más de 15 años que no se les atendía en estas necesidades, revelaron los mismos elementos de Bomberos, a pesar que presentaban los oficios a los anteriores alcaldes.