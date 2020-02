Director de escuela primaria es denunciado públicamente por bullying.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (04/02/2020).- Imelda Chávez Sánchez, madre de familia de la comunidad conocida como el Repecho, comunidad ubicada a varios kilómetros de la cabecera Municipal, fue una de las 10 personas que se plantaran de manera pacífica en las afueras de la escuela primaria José María Morelos.

El objetivo, fue señalar los abusos de los cuales vienen siendo objeto varios estudiantes, entre otros el maestro que a su vez es el director, les llama gordos, les dice que tienen mal aliento y los agrede golpeándolos con los libros en la cabeza.

A decir de las madre de familia entrevistada, señaló que ya han puesto en conocimiento de estos casos de violencia a las autoridades del Centro Regional de Educación (CREDE) y sólo están en espera de que les den una solución inmediata, de lo contrario los estudiantes que han sido agredidos y no se presentarán a estudiar.

“ Mi hijo ya está en quinto y lo que nunca había hecho lo hizo hace algunos días, me dijo que ya no quiere venir a la escuela, después de un rato de verlo muy preocupado me dijo lo que pasaba con el director que a la vez es maestro, ahora él está sufriendo de los intestinos muy inflados y me dice el doctor que es por el estrés que está viviendo”, lamento la entrevistada.

Este no fue el único caso, fueron más las personas abordadas en la comunidad.

Hay que decir que al arribo de los medios de comunicación, el director no salió a dar la cara y se mantuvo firme como si nada en su salón, pese a la molestia de las madres de familia.