Reunión de gobernadores con AMLO fracaso en tema de salud.

Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (05/02/2020).- FUE PRECISAMENTE UN DIA COMO HOY PERO DE 1917 CUANDO EL JEFE DEL EJERCITO CONSTITUCION DON VENUSTIANO CARRANZA SE LOGRO LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA EN EL TEATRO DE QUERETARO, ESTANDO el congreso constituyente de la Ciudad de México, documento que articula los derechos y obligaciones de los Mexicanos , esto vino a sellar parte del movimiento dela Revolución Mexicana, por lo tanto nuestra Carta Magna que contiene estas leyes debe ser respetada, sin duda el Presidente actual del Pais Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera de este miércoles habrá de recordar este suceso parte de la Historia que recordamos quienes nacimos en esta gran Nación.

PREVIO AL 05 DE FEBRERO AMLO SE REUNIO HOY CON UN COMITÉ QUE ELABORAN LA CONSTITUCION MORAL QUIENES RECOGEN OPINIONES – NO SE SABE DONDE Y A QUIENES CUESTIONAN- LO QUE SOMETERA A CONSULTA, DEBATE Y POSIBLE APROBACION, fueron las palabras textuales del Presidente de México en turno, esto lo había anunciado al saberse ganador en las elecciones del 2018, este Comité lo están integrando Jesús Ramírez, Enrique Galván Ochoa, Verónica Velasco- Tamaulipeca – y Agustín Ortiz Pinchetti.

MORENA POR SER LA PRINCIPAL FUERZA POLITICA DE MEXICO SE ENCUENTRA EN EL OJO DEL HURACAN POLITICO, HOY YEICKOL POLEVNSKY HOY ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION PELEA SEGUIR COMO DIRIGENTE NACIONAL, DESCONOCIENDO EL VI CONGRESO NACIONAL, donde la destituyeron y designaron a Alfonso Ramírez Cuellar nuevo presidente, por cierto hoy Rafael Barajas director del Instituto Nacional de formación política de MORENA reto a Yeinckol a que compruebe las irregularidades que supuestamente cometió y de las cuales lo acuso, mientras que el elegido Alfonso Ramírez hoy por la tarde fue tajante al referirse al INE y el TEPJF deben respetar el principio como partidos políticos de autonomía y autodeterminación para elegir a sus líderes, como vemos el panorama realmente el nombramiento interino va a funcionar, la imagen que reflejan hacia el País es de una lucha por el poder de unos cuantos por el partido MORENA fundado por Andres Manuel López Obrador y que recibirá más de 1,500 millones de pesos para su funcionamientos político en este 2020, sin embargo la preferencia ciudadana lo mantiene en primer lugar hasta el momento.

PERSONALMENTE LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF TAMAULIPAS SRA. MARIANA GOMEZ DE CABEZA DE VACA ACUDIO AL EJIDO LA LAJILLA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE CASAS, DONDE LA FAMILIA CARRERA LARA LE HABIA SOLICITADO DOS CUARTOS DE SU VIVIENDA A TRAVES DEL programa “ Reconstruyendo Esperanzas”, los cuales fueron entregados hoy, el mejor agradecimiento fue ver feliz a los niños y niñas que forman parte de esta humilde familia, bien por esa labor altruista de la Sra. Mariana de Cabeza de Vaca quien además tiene un gran equipo de trabajo donde forma parte importante la Lic. Omeheira López Reyna directora Estatal.

EL MAYOR DE MCCALLEN TEXAS JIM DARLING HOY RINDIO SU INFORME DE TRABAJO EN CONVENTION CENTER, DONDE ESTUVIERON PRESENTES MAYORES DEL ESTADO VECINO, PERO DONDE FUE INVITADA DE HONOR LA PRESIDENTE MUNICIPAL DE REYNOSA DRA. MAKI ORTIZ quienes por su situación geográfica están hermanadas, al igual que por cultura, tradiciones y la relación excelente entre ambos gobernantes, es positivo que se cultive y fortalezca estos lazos de hermandad en todos los aspectos.

POR CIERTO, LA ALCADESA DRA. MAKI ORTIZ HA SIDO INSISTENTE CON LOS PADRES DE FAMILIA QUE TIENEN HIJOS ESTUDIANDO, ESTE MIERCOLES Y JUEVES PARA QUE ENTREGUEN SU DOCUMENTACION EN EL AUDITORIO MUNICIPAK Y RECIBAN ESTE APOYO MENSUAL , el fondo creado por el actual gobierno de Reynosa es el más grande en la historia, recordando que los exalcaldes del PRI solo otorgaban 05 millones anuales y algunos ni esa ridícula cantidad, aunque el dinero se gastaba y hasta el momentos no se sabe a dónde fue a parar, como diría “El Buki” Marco Antonio Solís esta semana en su concierto en Monterrey, Nuevo León.

HABLANDO DEL PRI, ME HACIAN UNA OBSERVACION Y CUESTIONAMIENTO ALGUNOS MILITANTES CON MAS DE 30 AÑOS, CUAL ESTA SIENDO EL PROCESO PARA ELEGIR A LOS NUEVOS LIDERAZGOS PARA LOS SECTORES CAMPESINO, OBRERO Y POPULAR, PORQUE NO se ha publicado ninguna convocatoria y si se están entregando nombramiento en cada ciudad, ojalá que el líder estatal Edgar Melhem Salinas le responda satisfactoriamente a quienes afirman que están por cambiar de partido ante esta situación, aunque es válido y respetable toda acción que lógicamente traería consecuencias.

VAYA QUE LE HA IMPRIMIDO ACELERADOR AL TRABAJO EN ESTE 2020 EL ALCALDE DE RIO BRAVO CARLOS ULIVARRI LOPEZ, ALIADO CON EMPRESARIOS ESTA PIDIENDO AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA FAMILIAR DEL IMSS, QUIEN HOY ENTREGO UN EQUIPO DE COMPUTADORAS por valor al millón 600 mil pesos a estudiantes y docentes del CONALEP, acompañado del representante del, gobernador David Aguilar, así como diputado Javier Garza de Coss, Prof. José Arturo García Vásquez titular del CREDES y autoridades educativas presentes.

CARLOS ULIVARRI LOPEZ EL ALCALDE QUE SI VIVE EN RIO BRAVO Y ESTO LE PERMITE VER LAS NECESIDADES REALES EN TIEMPO Y FORMA, CONTINÚA MEJORANDO LOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA, ILUMINACION MERCURIAL, PAVIMENTANDO CALLES Y BOCACALLES CON CONCRETO hidráulico, un ritmo de trabajo que anteriores alcaldes nunca realizaron, solamente en el concepto de Pavimentación, lo utilizaron para cometer Fraudes, porque aplicaban una capa de 3 a 5 centímetros que en algunos casos tuvo duración de 04 meses solamente, como ocurrió en ampliación del boulevard Madero hacia la brecha 115.

EL PRESIDENTE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Y LA ASOCIACION DE GOBERNADORES DEL PAN ESTA TARDE SOSTUVIERON UNA REUNION DE TRABAJO, ACUERDOS Y PROPUESTAS DONDE NO SE LLEGO A NINGUN ACUERDO ASI LO PUBLICO MAS TARDE EL GOAN EN SUS CUENTAS OFICIALES en redes donde lamentaban que fue una postura única por parte del gabinete federal de salud, informando que será decisión de cada Estado conforme a sus circunstancias definir su esquema o tema, expresaron que se sumaban al esquema nacional de adquisición consolidada de medicamentos, permanecen en su postura de recibir la totalidad de los recursos s los que tienen derecho, afirmando que están abiertos al dialogo.

CONSIDERO QUE NO DEBE POLITIZARSE UN TEMA TAN IMPORTANTE COMO ES LA SALUD, COMO TAMAULIPECO DURANTE LA ENTREVISTA QUE LE REALICE EN COMPAÑÍA DE COLEGAS EN SU VISITA A REYNOSA AL GOBERNADOR FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, EXPRESABA QUE ESTABAN en la mejor postura de trabajar por la salud de los Tamaulipecos, la cual no debe interrumpirse por un solo día porque esto cuesta decesos, criticaba el hecho que no es razonable imponer un Instituto de Salud cuando no se tienen las más mínima reglas de operación o estructura para cambiar lo que existe y estaba funcionando, debe planearse, organizarse y prepararse la estructura necesaria en cualesquier proyecto, es decir no se pueden hacer las cosas al vapor, finalmente no se llegó a un acuerdo entre los Gobernadores y el Gobierno Federal, ojala que esto no repercuta en pérdidas de vidas humanas.

EN MATAMOROS HA SIDO FUNCIONAL EL PROGRAMA “REGRESO A CLASES EN EDUCACION BASICA PARA EL CICLO ESCOLAR 2019-2020” ESTO ES CON FUNDAMENTO PORQUE HOY EL PRESIDENTE MUNICIPAL MARIO A. LOPEZ REALIZO LA ENTREGA PUBLICAMENTE DE APOYOS EDUCATIVOS a niños estudiantes, apoyos que están beneficiando a 100 instituciones de educación, donde se forjaran a los niños del futuro como personas buenas, trabajadoras y preparadas para ser parte del sector productivo matamorense, una visión de reconocerse del alcalde Mario A. López.

EN VALLE HERMOSO LA DIPUTADA DEL PAN PATY PALACIOS CORRAL SIGUE SIENDO UN FACTOR IMPORTANTE EN LA POLITICA DE SERVICIO Y ATENCION A LA GENTE, DIARIAMENTE –CUANDO LO PERMITE DESCANSO EN CONGRESO- ACUDE A DIALOGAR, LLEVAR BENEFICIOS A LAS familias de colonias, poblados y ejidos desde las 7:30 horas – levantarse a las 10;00 es de políticos flojos- ha sido fiel interprete de la política del Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, por ello fue la única invitada a la convivencia de “Los tamales del día de la candelaria”, donde estuvieron presentes los titulares de las oficinas del Gobierno Estatal en su edificio del partido en calle Zaragoza y 10 Poniente, así están las cosas por dicha Ciudad.

LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS CONVOCO A LA REUNION Y CONOCER LOS LINEAMIENTOS DEL PROCESO DE IMPARTICION DE CATEDRA DENTRO DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO ACADEMICO OARA EL EGRESO, el rector Ing. José Andrés Suarez Fernández está interesado y trabajando para ello, asistieron directores, coordinadores, investigadores y docentes al Centro de Excelencia campus Victoria, pero se hizo la videoconferencia con las unidades y sedes de la UAT en Norte y Sur de todo el Estado.

LOS DIPUTADOS REYNOSENSE JAVIER GARZA DE COSS Y JUANITA SANCHEZ ESTUVIERON ACOMPAÑANDO AL DIRECTOR DEL CONALEP EN TAMAULIPAS LIC. AGUSTIN DE LA HUERTA EN UNA GIRA DE TRABAJO DENTRO DEL PROGRAMA “TURBANTES ECOLOGICOS”, un proyecto creado por estudiantes en beneficio de niños y niñas que padecen esta grave enfermedad.