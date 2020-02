Diputados tamaulipecos que ponen el ejemplo con acciones.

Por: Jorge Arano//aquitamaulip’as.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (06/02/2020).- FINALMENTE, LOS SENADORES CREYERON EN LAS VERSIONES Y POLITICA DEL PRESIDENTE ESTADOUNIDENSE DONALD TRUMP, VOTARON EN CONTRA DE TODAS LAS ACUSACIONES POR ABUSO DE PODER Y OBSTRUCCION DEL CONGRESO DEL QUE ERA ACUSADO EL ACTUAL Presidente Norteamericano en el juicio político donde los diputados y senadores demócratas pedían su destitución, no procedió legalmente, se queda Donald Trump para tratar de reelegirse en las elecciones del fin de año, busca continuar 04 años más en el poder.

DE ENTRADA DONALD TRUMP MOSTRO FALTA DE EDUCACION Y RESPETO A LAS DAMAS NORTEAMERICANAS, CUANDO ENTREGO DOCUMENTO POR ESCRITO A LA PRESIDENTE DEL CONGRESO ESTADOUNIDENSE NANCY PELOSI, LA DEJO CON LA MANO EN EL AIRE cuando la representante federal lo saludaba, una descortesía que posteriormente justificaría diciendo que no la había visto, una versión infantil que a nadie engaña, fundamentalmente porque dentro del terreno político efectivamente Nancy Pelosi ha sido su dolor de cabeza en lo que fue el proceso impeachment, acusándolo de diferentes abusos de poder, si no respeta a su Congreso constitucional menos va a respetar a ciudadanos comunes, fueron parte de los memes en las redes sociales que se desataron a partir de este incidente en el capitolio.

CONCLUYE ESTA CAPITULO DE INTENTO DE DESTITUCION DE DONALD TRUMP COMO PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, POR DIPUTADOS Y SENADORES DEMOCRATAS, HOY DONALD TRUMP SE SIENTE MAS FUERTE POLITICAMENTE, ANUNCIA QUE VA CON MAYOR FORTALEZA HACIAS LAS ELECCIONES para buscar su reelección de cuatro años de otro mandato, para México es conveniente porque hoy se revelo que fue el primer socio comercial con EE.UU en el 2019 desplazando a China.

AUNQUE USTED NO LO CREA FUE UNA TARDE DONDE LAS TELEVISORAS Y REDES SOCIALES TUVIERON MAYOR ACTIVIDAD POR PARTE DE LOS ESTADOUNIDENSES, PERO TAMBIEN DE EL MUNDO, POCO PORCENTAJE APOSTABAN A LA SALIDA DE DONALD TRUMP, lo cual anunciamos hace meses era muy difícil porque el senado lo controla en un 55% los republicanos que apoyan a Trump, se requería dos tercios de estos senadores para que pudiera aprobarse su destitución algo muy vago en la realidad, en nueve meses se definirá si efectivamente seguirá como Presidente de los EE.UU el multifacético Donald Trump por un periodo de 04 años más.

AHORA EN MEXICO LA FRICCIONES GRAVES SE DAN ENTRE EL FISCAL FEDERAL ALEJANDRO GERTZ MANERO Y EL PRESIDENTE DE MEXICO ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, EL PRIMERO QUIERE INSTSLAR EL MODELO INQUISITIVO ES DECIR IR POR LOS JEFES DE LAS MAFIAS que operan en el País, mientras que AMLO se niega porque afirma que desatarían más violencias, solamente que el Fiscal General tiene el apoyo de los Jefes militares de México y además respaldo de Willian Bar procurador de los EE.UU en este gobierno de Donald Trump, las cosas son delicadas, porque Gertz Manero ex Secretario de seguridad publica en gobierno de Vicente Fox todo tiene apoyo de Gobernadores, clase política, empresarios y mandos federales policiales y se afirma que pedirá la destitución del secretario de seguridad pública federal Arturo Durazo .

LA PROPUESTA DE AMLO ESTE DIA PARA ELIMINAR LOS “PUENTES “PARA EL SECTOR EDUCATIVOS Y BUROCRACIA CREO ES POSITIVO, EN SENTIDO DE QUE LOS ESTUDIANTE SOLO SABEN QUE DESCANSARAN VARIOS DIAS, PERO SIN CONOCER EL MOTIVO HISTORICO DE ELLO, Andrés Manuel quiere que solo se festeje el día festivo y no se recorra a lunes o viernes como ocurrió al inicio de esta semana, aunque la FECANACO dijo que esto ocasionaría perdidas al turismo y la economía porque frenaría todo esto.

TAMAULIPAS CONSERVARA LA GRATUIDAD DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD, DE ESTA MANERA SE PROTEGERA A LA POBLACION, GARANTIZANDO LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS SECTORES EN VULNERABILIDAD SON LAS INSTRUCIONES DEL GOBERNADOR DEL ESTADO FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, a pesar que no se logró adherirse a la federación continuaran con esta responsabilidad, seguirá exigiéndose los recursos a los que Tamaulipas tiene derecho, fueron las palabras vertidas este día por la Dra. Gloria Molina Secretaria de Salud en el Estado.

INVERTIR 139 MILLONES DE PESOS EN OBRAS DE BENEFICIO COLECTIVO EN COL. ANHELO Y CIRCUNVECINAS EN SURORIENTE DE REYNOSA NO ES NADA FACIL, PERO CAMBIO EL NIVEL DE VIDA DE TODOS SUS HABITANTES QUE TUVIERON QUE ESPERAR MAS DE 60 AÑOS PARA QUE LLEGARA UN GOBIERNO RESPONSABLE, aplicado y con voluntad de servir que convirtieron las calles de tierra en avenidas de concreto, cordones y banquetas de dos metros de ancho de cemento, posteria nueva e iluminación con luces led para que exista mayor tranquilidad nocturna para las familias de buen vivir, porque hoy gozan con drenaje sanitario nuevo, descargas sanitarias, tomas domiciliarias, red de agua potable, nomenclatura, emisor a presión de 16”, colector sanitario de 24 “, esto lo hizo realidad hoy la alcaldesa Dra. Maki Ortiz Domínguez, quien en su mensaje los concientizó a pagar sus impuestos predial, agua potable, ser ciudadano amable y llevar siempre a Dios en su corazón.

NO ALCANZO A ENTENDER COMO LOS EXALCALDES PEPE ELIAS, OSCAR LUEBBERT, NO ALCANZARON A GESTIONAR LOS RECURSOS PARA REALIZAR OBRAS, NO LOGRARON UN AVANCE EN EL RETROCESO SOCIAL QUE ALIMENTARON, HOY LES PONE LA MUESTRA LA DRA. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ de cómo se gobierna con honestidad, como hacer las cosas bien, dejar un recuerdo a tus hijos y nietos de que fuiste un buen o mal gobernante, porque de nada sirve finalmente tener tanto dinero si lo que te falta es salud y humildad.

EN RIO BRAVO LA SEÑORA LETY DE LEON DE ULIVARRI EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DEL SISTEMA DIFHOY ENTREGO APOYOS A NIÑOS CON PROBLEMAS DE SALUD, EL NIÑO ALBERTO DE SANTA APOLONIA CON DISCAPACIDAD MOTRIZ SE LE ENTREGO SILLA ESPECIAL, IGUALMENTE A UN NIÑO DE REYNOSA DE 05 AÑOS con piel de mariposa un caso muy difícil por su enfermedad que indica que no tiene cura, igualmente a Camilita a quien además se le entregara beca con discapacidad, durante su mensaje de aliento les dijo que nunca los dejara solos, reconociendo además el fuerte apoyo de la Sra., Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca y del gobernador del Estado Francisco García Cabeza en Vaca en cuanto son casos para niños y niñas para mejorar su salud.

EN UNOS DIAS ESTARA CONCLUIDO EN REYNOSA EL PLANTEL EL BACHILLERATO MILITARIZADO EN REYNOSA “GRAL, ALBERTO CARRERA TORRES” CON 12 NUEVAS AULAS. TALLERES, AUDITORIOS, PLAZA CIVICA, DREN PLUVIALQUE EVITARÁ INUNDACIONES, MOBILIARIO y equipamiento tanto para el área administrativa como aulas, esto con el apoyo del Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca quien habrá de inaugurarlo.

LA INICIATIVA DEL DIPUTADO REYNOSENSE ALBERTO LARA DE DONAR LA TOTALIDAD DE SU SALARIO AL COBAT 22 PARA BENEFICIO DE LOS ALUMNSO, PERO ADEMAS POR CADA PESO QUE PLANTEL SIGA APORTANDO LO MISMO HARA EL DIPUTADO LARA BAZALDUA, lo cual deberían hacer sus compañeros legisladores que no están en este recinto por un interés económico sino para servir a sus conciudadanos, en su mensaje ante alumnos, maestros y directivos dijo que apostándole a la educación, mejorando su entorno será como se logren mejores ciudadanos así como mayor número de profesionistas integrados al sector productivo de esta localidad, asa mismo reconoció al gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca como un guía, ejemplo a seguir en la implementación de la política al servicio de la gente que lo necesita.

“EL CALABAZO” HECTOR JOEL VILLEGAS DIPUTADO FEDERAL QUE RESIDE EN RIO BRAVO, REALIZO LA ENTREGA DE MESABANCOS A LOS MAESTROS, ALUMNOS Y DIRECTIVOS DEL CBTIS # 173 QUE SE LO HABIAN SOLICITADO previamente los alumnos, durante el inicio de clases los exhorto a continuar en el camino del estudio, pero además de contar siempre con su apoyo, un gesto que habla bien no solo como legislador federal sino como ser humano.

LOS HABITANTES DE COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DE RIO BRAVO SOLICITARAN LA INTERVENCION DE LA DIPUTADA ROXANA GOMEZ PARA QUE CON SU FUERO REALICE LAS INVESTIGACIONES Y RECUPERAR LA CALLE QUE FUE FRACCIONADA con viviendas irregulares por un particular, igualmente los habitantes de la colonia Noé Garza Martínez que de la noche a la mañana observaron como el área verde estaba siendo invadida por particular para construir casas, tienen la esperanza que como diputada Gómez Pérez abogue por ello desde el Congreso del Estado no es posible que en estos tiempos sigan cometiéndose este tipo de delitos.

EL SALUDO PARA EL EXALCALDE Y EXDIPUTADO LOCAL ROBERTO RODRIGUEZ CAVAZOS DE VALLE HERMOSO QUIEN SUFRIO UN INCIDENTE Y POR CONSECUENCIA TUVO QUE SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE EN UNA CLINICA PARTICULAR DE MATAMOROS, ESTA EL RESTABLECIMIENTO SATISFACTORIO, por cierto, sus empresas gasolineras lograron una concesión con la firma norteamericana de combustible “Gulf” que estará vendiendo este combustible en lado mexicano.

FUE UN ACTO CIVICO-NACIONALISTA EL QUE LAS AUTORIDADES DE MATAMOROS CELEBRARON EL 103 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE MEXICO, EL ALCALDE MARIO A. LOPEZ FUE REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE LIC. ALEJANDRO VILLAFAÑEZ quien transmitió el mensaje alusivo a la importancia de nuestra carta magna que nos da el derecho a nuestra garantías individuales como personas, pero como sociedad establece las reglas y normas legales que debemos de respetar, estuvieron presentes autoridades educativas, estudiantes, madres de familia así como militares en el Jardín de Niños “ Centenario de la Constitución de 1917 “.

LA COMAPA DE RIO BRAVO QUE DIRIGE EL ING. RAUL GARCIA VIVIAN AVANZA EN INTRODUCCION DE RED DRENAJE EN CALLE JALAPA DE INDEPENDENCIA A GRANADITAS OBRA QUE BENEFICIA A MAS DE 500 FAMILIAS con el respaldo del Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, igualmente en perforación del pozo profundo en Nuevo Progreso llevan un avance de 42 metros de profundidad utilizando barrena de 12 pulgadas de diámetro con equipo de la CEAT del Gobierno de Tamaulipas.