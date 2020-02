Iniciará Tránsito de Altamira campaña de concientización en conductores.

***Respecto al uso de casco protector y el cinturón de seguridad.

De la Redaccion//aquitamaulipas.com

Altamira, Tamaulipas (07/02/2020).- Priorizando la integridad física de conductores, tanto de automóviles como motocicletas, por instrucciones de la alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz, la Dirección de Tránsito y Vialidad pondrá en marcha una campaña para crear conciencia sobre el uso del casco protector y cinturón de

seguridad en Altamira.

Jesús Emmanuel Antonio Corbeira Uresti, titular de la corporación, explicó que esta labor se iniciará en la presente semana mediante la distribución de folletos en diferentes puntos de la ciudad, compartiendo información importante para la prevención de accidentes de tránsito y la adecuada utilización del equipo de seguridad, cumpliendo así con el

Reglamento de Tránsito y Vialidad.

“Vamos a empezar con una campaña de concientización del uso del casco y cinturón de seguridad, hemos notado en la zona centro que hay mucho motociclista que no porta el casco y es un elemento importante para los conductores; de igual manera, en los automovilistas nos hemos percatado que no utilizan el cinturón de seguridad”, detalló.

La campaña de concientización se implementará en el bulevar Allende en su entronque con la calle Hidalgo; en el punto conocido como “La Morita”, así como en el semáforo de la Avenida Revolución Humanista.

Agregó que posterior a la campaña en mención, comenzará un operativo procediendo a infraccionar a los conductores que no cumplan con ese concepto.

“Los invitamos a usar su casco de seguridad así como el cinturón también en conductores de los vehículos. La infracción por este concepto es de 840 pesos por infringir el artículo 101”, detalló el funcionario municipal.

Finalmente, Corbeira Uresti recordó que en el caso de las motocicletas el máximo de tripulantes son dos personas y ambas deben de portar casco de seguridad, haciendo hincapié que el no utilizarlo eleva un 90 por ciento el índice de mortalidad en caso de sufrir un accidente.