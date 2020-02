Mercados de Tampico: honor a quien honor merece.

**Proyecto nacido en 2013 que en este 2020 ya es una realidad.

**¿Detrás de Lozoya va Peña Nieto?

**Yahleel Abdalá denuncia, sin nombre, a presunto “acosador”

**Alejandro Rojas Díaz Durán, fajador político.

**Abdalá Bucaram no es pariente de Yahleel.

Por Carlos G. Cortés García//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (14/02/2020).- Después de años y décadas de espera, por fin, este 13 de febrero de 2020 serán inaugurados los nuevos mercados municipales de Tampico, proyecto largamente anhelado por muchos, pero también retrasado por intereses corruptos y mezquinos, porque no podemos olvidar que los mercados, si bien han sido fuente de riqueza y trabajo, también han sido generadores de vicios y problemas. Sin embargo, la historia de Tampico, pondrá a cada uno de los actores que participaron en este melodrama en su lugar, melodrama que se compuso de varias temporadas y que, por lo que se ve, aún faltan muchos capítulos para terminar.

El paso de los años, hizo indispensable una remodelación a fondo de los centros de abasto del puerto jaibo, los Mercados Juárez, Hidalgo y Madero, los cuales llevaban, sobre sus hombros, el peso del tiempo, que no perdona. Y el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, convirtieron a estas plazas comerciales en una bomba de tiempo que puso en riesgo, durante décadas, a quienes trabajaban ahí y a quienes acudían a adquirir mercancías. Y siendo honestos, ninguna autoridad, ni municipal ni estatal, le quiso entrar a resolver el problema, por todo lo que políticamente generaba. Mejor pasaban de ladito.

Los Mercados municipales de Tampico fueron fundados en 1928, gracias a un decreto emitido por el entonces presidente de México, Emilio Portes Gil, por cierto, tamaulipeco, nacido en Ciudad Victoria.

En 1933, la zona sur de Tamaulipas sufrió el embate de un muy fuerte ciclón, a los cuales, en ese tiempo, no se les bautizaba por nombre como ahora. El paso del meteoro lastimó seriamente a la Ciudad de Tampico y daño, entre otros inmuebles, a los mercados municipales. Más tarde, en 1955, el Ciclón Hilda también devastó al puerto. Y a partir de entonces, y dadas las afectaciones sufridas por los inmuebles, ya se hablaba de la necesidad de construir nuevos mercados, pues éstos ya presentaban un marcado deterioro.

No podemos olvidar que, durante décadas, Tampico fue el centro económico y comercial de las huastecas, y en cierta medida lo continúa siendo. Ello dio una dimensión brutal a los centros de abasto del puerto jaibo, y a los negocios ubicados en el primer cuadro de la Ciudad, lo que, sumado a su importante desempeño portuario, dio como resultado que Tampico tuviera sus mercados siempre abarrotados de compradores, vendedores y mercancías. Pero reitero, lamentablemente, nada de mantenimiento.

Y no fue sino hasta el año 2013, durante la administración municipal del alcalde Gustavo Torres Salinas, cuando se tomó con seriedad el problema y se le buscó una solución de una buena vez y para siempre. Torres Salinas tomó al toro por los cuernos y convenció a los locatarios de las bondades del proyecto y, no con pocos problemas, logró reubicar a los oferentes. Un proyecto, de entrada, poco popular para un político que quiere crecer, pero un proyecto enorme para quien sólo busca servir a sus conciudadanos.

Y con el proyecto bajo el brazo, Gustavo consiguió los recursos económicos, organizó a los locatarios, y diseñó y operó su reubicación temporal. Y la magna obra arrancó. De no haberse iniciado ese proyecto, hoy los mercados seguirían en las tristes condiciones que sufrieron durante décadas y en lugar de impulsar el desarrollo del puerto y fortalecer la economía local, seguirían siendo motivo de lástima para propios y extraños.

Sorteando no pocas dificultades, dado que seguido surgían opositores a los nuevos mercados, se organizaban manifestaciones, y antagonistas al proyecto, que mal informaban a los locatarios y a los ciudadanos, buscando imposibilitar el desarrollo de esta importante obra. Sin embargo, ganó la cordura, la política y la certeza legal, y para garantizar el cumplimiento de los acuerdos, se contrataron los servicios del Notario Público Número 1 de Tampico, Joaquín Arguelles Fernández, hombre de gran prestigio, que dio certidumbre y legalidad a las concesiones que fueron firmadas por los locatarios, y con ello quedaba claro que se respetarían sus espacios.

La segunda administración municipal de Magdalena Peraza Guerra, de 2016 a 2018, no quiso concluir la obra de los mercados. No quiso saber de ella y la dama se hizo la occisa, por lo que, con más de tres años de retraso, la obra se reactivó a principios del 2019 tras haber iniciado el 28 de octubre del 2015, tras la llegada del alcalde Jesús Nader Nasrallah, a la Presidencia Municipal.

El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ha apoyado irrestrictamente este proyecto, porque está convencido de la importancia y trascendencia económica de este proyecto para la Zona Metropolitana del Sur de Tamaulipas y para la región Huasteca de México. Y en enero de 2019, durante un recorrido por las obras, asumió que estos centros de abasto “van a ser únicos, para que las familias tanto de Tampico y de todo el sur del estado puedan aquí a convivir, pero especialmente los locatarios van tener un lugar digno, de alto nivel como ninguna otra parte”. Asimismo, el mandatario tamaulipeco anunció que una vez puesto en marcha el nuevo mercado, de manera coordinada y conjunta, el Gobierno Tamaulipas y el Ayuntamiento de Tampico, darán inició con la segunda fase de construcción del que será el mercado Madero.

“Al final del día, -dijo García Cabeza de Vaca- lo que queremos es poder reactivar el desarrollo económico en esta zona del estado, que no me queda la menor duda que se volverá convertir el sur de Tamaulipas, y especialmente Tampico en la cabeza de las huastecas”.

Así, pues, esta tarde el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y el presidente municipal, Jesús Nader Nasrallah, cortarán el listón inaugural de los nuevos mercados, Juárez e Hidalgo, obra que tuvo un costo superior a los 350 millones de pesos. Y los nuevos mercados Juárez e Hidalgo serán una realidad.

En resumen, lo que habrá de inaugurarse hoy es una obra importantísima para Tampico, para la zona sur del estado y para la zona huasteca del país. Pero no es una obra acabada. Es sólo un paso en la construcción de la solidez económica de la región, de seguir apostando a la atracción de inversiones y a la generación de nuevas fuentes de trabajo. Si bien tardó en inaugurarse y dar servicio a la sociedad de aquella zona de Tamaulipas y la huasteca, también hay que decir que es una obra en beneficio de miles de personas.

Y con proyectos de gran envergadura como la entrega de los Mercados Juárez e Hidalgo, que hoy habrán de inaugurar el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y el alcalde de Tampico, Jesús Nader Nasrallah, es como se nota que un buen gobierno se construye de buenas acciones, buenas acciones que, además, permitan ubicar a cada quien en la historia.

Falta aún el Mercado Madero, el cual está ya en el tintero esperando las condiciones para convertirlo en una realidad. Pero como decía la Nana Goya, esa será otra historia.

1. Con la detención de Lozoya por autoridades españolas, y su pronta extradición a México, dicen las voces de algunas vacas sagradas del periodismo político, que lo que debiera seguir es la detención del expresidente de México, Enrique Peña Nieto. ¿Será? Se ve difícil, muy difícil. Aunque hay quienes aseguran que Emilio Lozoya no se irá sólo a la cárcel. 2. Ayer la diputada local y ex presidenta del PRI en Tamaulipas, Yahleel Abdalá Carmona, desde la tribuna del Congreso de Tamaulipas, sin dar a conocer nombres, se dijo acosada por “un personaje externo al Congreso del Estado”. Y yo le digo a la flamante diputada, la que parece que no conoce de Leyes, que el Congreso es para hacer leyes y la tribuna para fijar posicionamientos sobre temas que interesen a Tamaulipas. Pero desde luego la tribuna no es para buscar la lástima de los compañeros diputados y de la sociedad tamaulipeca.

La recomendación es que la señora diputada Yahleel acuda a los tribunales y denuncie con nombre y apellido todo lo que le hacen y quienes se lo hacen y que, con absoluta claridad y honestidad, lleve el caso ante los órganos jurisdiccionales para que investiguen y castiguen, si hay razón y motivo, porque si no, podría ser objeto de senda demanda por difamación.

3. A partir del día de hoy pretendo ya no escribir nada de Alejandro Rojas Díaz Durán, porque es un personaje terriblemente torpe y políticamente perdedor. No aporta nada para construir la gobernabilidad del país y aprovecha las redes sociales para amenazar, insultar y denostar a sus adversarios políticos. Y eso no es, por supuesto, hacer política. Eso se llama querer insultar el entendimiento de los mexicanos.

¿O por qué cree Usted que a este señor ningún gobernador, de todos los que ha ofendido, le ha contestado? Porque quien ganaría es él. Y dicen que nunca debes discutir con un idiota, porque te arrastrará a su nivel y te ganará con su experiencia.

Me parece que, en la mira de este personaje, que por cierto no conoce la Constitución de Tamaulipas, hay simples ocurrencias y no propuestas políticas serias y de gran calado. Rojas Díaz Durán es lo que se conoce en el argot como fajador político. Y los fajadores políticos, así los maneja la historia, no pasan de pericos-perro.

4. En la siguiente colaboración le voy a platicar la historia del ex presidente de Ecuador, Abadalá Bucaram, llamado “El Loco”, que por cierto no tiene que ver nada con la diputada local priísta y “coordinadora” de la fracción tricolor en el Congreso de Tamaulipas.

