Sector campesino las tiene difícil sin programas federales.

Por: Irvin Sepúlveda//aquitamaulipas.com

Tampico, Tamaulipas (14/02/2020).- El sector campesino tiene la situación cada vez más difícil, la sequía está atacando a los sembradíos y el gobierno federal no ha implementado programas para el apoyo a esta área tan fundamental.

La sequía está causando estragos en los precios de los productos básicos, de los cuales los últimos dos meses han presentado incrementos significativos.

Eraclio Rodríguez Gómez diputado federal, afirmó que el campo es el más golpeado por la 4T, siendo este sector el que mayor recorte presupuestal a sufrido, adjunto a esto declaró que el desmantelamiento de la planta productiva Sader a dejado abandonado a los productores del país.

Hizo énfasis en que la Secretaria de Gobernación ni el ejecutivo Federal han dado una respuesta ante las incesables peticiones de los productores, quienes tienen más de seis meses expresando la situación tan crítica por la que están pasando.

“El gobierno no ha diseñado un programa para rescatar a los productores, para tratar de reactivar la economía de la region a través de nuevos créditos, estamos analizando la posibilidad de negociar con la financiera rural, porque todos los productores están en cartera vencida y no es porque no quieran pagar, sino que no tienen con qué, perdieron sus cosechas y sus animales, las siguen perdiendo porque no ha llovido”, afirmó el entrevistado.

Aseveró que la caída en los precios y la sequía han imposibilitado la producción de estos productos, así mismo que solamente en el estado de San Luis Potosí se ha registrado una pérdida en más de 100 mil cabezas de ganado.

Para concluir Rodríguez Gómez manifestó que tendrán que tomar medidas drásticas como marchas y bloques en las principales vialidades del país para que el gobierno les dé una pronta respuesta.