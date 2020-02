“Cachorro”: Pisando Callos.

*El proyecto del presidente del PAN en Tamaulipas les duele a varios por sus expectativas de crecimiento.

*El alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernión, le hizo la chamba a Elba Esther Gordillo de las “Redes Sociales Progresistas”.

*Rogelio Ortiz Moreno, el discípulo más avanzado de AMLO, bloqueó carreteras de Tamaulipas para protestar contra su mentos.

*Que México siga el camino legislativo de Italia… con menos diputados.

*Es momento de que el ejecutivo federal revisa y corrija sus estrategias, entre ellas, la de Comunicación Social.

*Transpaís??? Ojo con el chafirete Guillermo Zúñiga de la Unidad 8130.

Por Carlos G. Cortés García//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (18/02/2020).- No debería, pero hay a quienes les duelen los logros del presidente del PAN en Tamaulipas, Luis “Cachorro” Cantú. Y entonces, cuando ven que Acción Nacional logrará mejores resultados en las elecciones del próximo 2021, les da preocupación que a la oposición los van a reducir a nada. Digamos, la oposición va a quedar como se encuentra hoy, ni más ni menos.

Cosa de recordar que, en 2016, el PAN logró la joya de la corona, al ganar la gubernatura de Tamaulipas, además de 24 ayuntamientos y 20 diputaciones locales. Para 2018, el PAN subió su margen de votación al hacerse de 31 ayuntamientos y en 2019, el blanquiazul consiguió 22 diputaciones locales.

Con la llegada de Luis “Cachorro” Cantú, se ha logrado dar mayor dinamismo al partido, y los resultados que se están logrando se ven a simple viste, sin necesidad de romperse la cabeza, haciendo sesudos análisis políticos.

Por ejemplo, el diputado federal ganador en 2018 por el Quinto Distrito Electoral, con cabecera en Ciudad Victoria, y por la coalición PAN-Movimiento Ciudadano, Mari Alberto Ramos Tamez, el pasado viernes se puso la camiseta azul y la piel naranja la tiró a la basura, argumentando que ve mejores perspectivas en el bando azul que en el naranja, y lo que dice el dirigente de ese partido en Tamaulipas, que no líder, Tavo Fito Cárdenas Gutiérrez, es que no salió de pleito con el Legislador Federal. ¿Será?

Asimismo, la apertura del padrón del PAN en Tamaulipas ha dado tan buenos resultados al dirigente y al partido que, de tener menos de 50 jóvenes en el registro partidista, estos ya pasaron a ser más de 500, lo que habla de la velocidad con la que el “Cachorro” está impulsando el crecimiento del partido para la elección concurrente del próximo año, es decir federal y local, del 2021. Luis Cantú Galván tiene ese ánimo que le está permitiendo posicionarse entre la sociedad tamaulipeca.

Así que, de ninguna manera creo, que las críticas despeinen al “Cachorro” en su objetivo de entregarle buenas cuentas al gobernador de Tamaulipas, primer panista del estado. Pero, además, personalmente, Luis “Cachorro” Cantú, está creciendo como político, recorriendo los 43 municipios del estado, encontrándose con la militancia, dialogando con todos, y pulsando las condiciones que se viven en cada municipio y en cada distrito, para construir la estrategia que le significará al PAN crecer en los triunfos electorales del próximo año, y pulsar desde ya quienes pudieran ser las cartas que llevarán la representación del blanquiazul en las elecciones del próximo año.

Así que los malos comentarios de algunos, en lo más mínimo, le quitan el sueño al dirigente del PAN en Tamaulipas. Lo que le podría quitar el sueño es encontrar el modelo correcto para que el PAN siga creciendo en Tamaulipas.

1. ¿Elba Esther Gordillo cumplió con Tamaulipas o Tamaulipas cumplió con Elba Esther Gordillo?Pues ni una ni otra. Quien le cumplió a la maestra fue el alcalde de Ciudad Madero, el morenista Adrián Oseguera Kernion, quien dio todo el apoyo para que el movimiento político de Elba Esther Gordillo “Redes Sociales Progresistas” dieran cumplimiento a su asamblea en Tamaulipas, rebasando las expectativas de los asambleístas y de la dirigente de la naciente organización política. 3,272 fue el número oficial de delegados del cual tomó nota el vocal ejecutivo del INE, con lo cual, en Tamaulipas, las Redes Sociales Progresistas logró su meta legal para considerarse como un partido político.

El hecho es que, en la Asamblea estatal de Tamaulipas de Redes Sociales Progresistas, la cual se llevó a cabo en la Unidad Deportiva de Ciudad Madero, del sur del estado, se convocó a ciudadanos de todo Tamaulipas, quienes fueron transportados en autobuses, lo que debió tener un alto costo para los “organizadores”. Fernando González, el primer yerno de ese instituto político y presidente del nuevo partido, dijo que no están apartados de la figura de Elba Esther Gordillo, y que, aunque no es militante del partido, si representa una influencia para ellos.

Por cierto, Elba Esther Gordillo estuvo en Tampico el pasado fin de semana, pero para sostener reuniones con maestros, y no para participar en la Asamblea de las Redes Sociales Progresistas

Me parece pues, que la pregunta obligada es si Adrián Oseguera Kernión, presidente municipal de Ciudad Madero por el Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, pidió permiso a su líder máximo para apoyar a la conformación del partido de Elba Esther Gordillo o se habrá ido por la libre con la esperanza de que en un futuro no muy lejano la mentora le devuelva el favor.

2.El líder de la Asociación Campesina de San Fernando, Tamaulipas, Rogelio Ortiz Moreno, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador es su maestro en bloquear carreteras y manifestarse, y por ello no teme a represalias. Incluso contó que luego de las elecciones de 2006, el ahora presidente les pagaba 500 pesos por manifestarse en el Zócalo.

“Me lo enseñó el propio presidente -dijo Ortiz Moreno- al sentenciar que “a mí me pagaba 500 pesos por ir de Río Bravo a manifestarnos en el Zócalo de la Ciudad de México cuando a él le revocaron sus elecciones en tiempo atrás”,

Ello al informar que este lunes habrá de bloquear, junto con sus agremiados, las principales carreteras de norte, centro y sur del estado, por la eliminación del Gobierno Federal de los programas de apoyo al campo y de la falta de respuesta a las promesas presidenciales.

Los campesinos exigieron al gobierno federal que no importe más producto del necesario, esto para no afectar a los campesinos mexicanos. Sin embargo, al no encontrar respuesta de las autoridades optaron por bloquear carreteras y los cruces fronterizos.

Por su parte, el gobierno federal pidió al alumno consentido del Presidente López Obrador, y a sus muchachos, no bloquear las vías de comunicación para no afectar económicamente a nadie, pero, los manifestantes se mantienen firmen en sus bloqueos y hasta el mediodía mantenían cerradas las principales vías carreteras de Tamaulipas.

3. México debería seguir los pasos legislativos de Italia, país en dondetodos los partidos aprobaron la ley que recorta en un tercio el número de diputados y senadores de cara a la próxima legislatura, al impulsar por unanimidad una ley, una reforma integral del sistema que secciona al Parlamento: 553 diputados, de los más de 600 que integran la Cámara Baja, votaron a favor de que en la próxima legislatura el número de parlamentarios se reduzca en una tercera parte. Con esta medida, la Cámara de Diputados pasará de tener 630 escaños a 400, mientras que en el Senado el recorte irá de los 315 actuales a 200.

Hasta ahora el Parlamento italiano era uno de los más sobredimensionados de Europa, con un diputado por cada 96.000 habitantes. Sin embargo, con la reforma se pasará al extremo opuesto, al tener un diputado por cada 152,000 habitantes.

La reforma italiana es una reivindicación histórica del Movimiento 5 Estrellas, que nació con la voluntad de acabar con los privilegios de los políticos. Y el resultado de estos recortes es un ahorro a los italianos de mil millones en diez años, aunque los cálculos realizados hasta ahora apuntan a una de sólo 81 millones de Euros.

4. El pasado fin de semana, en Guanajuato, las rechiflas contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no se hicieron esperar. Asimismo, los gritos de “Cacas, Cacas” fueron el denominador común contra el mandatario mexicano. Creo que es momento que el titular del ejecutivo federal pueda replantearse su estrategia de comunicación social, entre sus otras estrategias, porque en este momento pareciera que empiezan a hacerle crisis. 5. Es una pena que en empresas que buscan poner el nombre de Tamaulipas en alto, trabajen empleados como Guillermo Zúñiga, operador del autobús 8130, quien la tarde de este lunes, sin haberse movido la unidad del andén en la central de Ciudad Victoria, este sujeto sin tomar en cuenta que un pasajero de la tercera edad tomaría la corrida en su autobús con destino a Reynosa, cerró la puerta del camión a piedra y lodo y no la abrió, y se arrancó sin importarle en lo más mínimo si la persona tenía o no urgencia de viajar y si podía correr o no para alcanzar la unidad, e ignorando las solicitudes del viajero, emprendió el viaje.

Lamentablemente, nadie se hizo responsable de la mala actitud del chafirete Guillermo Zúñiga, quien es un patán y prepotente y no es posible que nadie pueda reprender a este mal empleado quien, en lugar de ayudar a la empresa, de la que come, Transpaís a ser mejores, a buscar la excelencia, la está dejando en mal. Y lamentablemente, el gerente de la empresa no apareció por ningún lado y quien se dijo gerente de turno lo único que hizo fue proteger en todo momento a Zúñiga.

En este asunto debería de intervenir la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, a través de la Dirección General del Autotransporte, porque el tal chafirete Guillermo Zúñiga se pasó las normas por el arco del triunfo y no respeto ni la Ley ni al pasajero quien había comprado su boleto para viajar en la unidad 8130, de Ciudad Victoria a Reynosa, con horario de salida a las 17:30 horas de ayer lunes 17 de febrero de 2020.

Insisto en que debe haber cámaras que puedan recrear el comportamiento del chafirete este, a quien pareciera que su paso por la Universidad Transpaís lo hizo de noche y a caballo. Ojalá y haya una sanción ejemplar y ojalá y la empresa no lo proteja, porque tarde o temprano, van a tener más quejas de este mal empleado.

No sé si este descortés operador era el mismo que conducía esa misma unidad, la 8130, el 11 de junio de 2018, cuando se derrapó en el kilómetro 132+100 de la carretera federal Victoria-Matamoros, a escasos 2 kilómetros del punto de revisión «La Coma» o «El Ribereño», dejando como saldo 18 pasajeros lesionados pero con crisis nerviosa.

