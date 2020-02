“Qué peligroso es no saber y pensar que si se sabe”: Garza De Coss.

*El Diputado local Javier Garza de Coss criticó la gestión del titular del ejecutivo federal.

*La Senadora Martha Cecilia Márquez habla fuerte y de frente a sus compañeros Senadores por el caos que es el INSABI.

*El Gobernador de Tamaulipas se suma, y suma a su gobierno, a la campaña ‘El nueve ninguna se mueve’.

*Histórico e inédito: Se corona en el sur a la Reina del Primer Carnaval Conurbado.

Ciudad Victoria, Tamaulipas (21/02/2020).- El día de ayer, en el Congreso de Tamaulipas, el Diputado panista Javier Garza de Coss puso en su lugar a su par, al diputado plurinominal, Rigoberto Ramos de MORENA, de una manera elegante e inteligente. Y me llamó la atención la profunda crítica que Garza de Coss le hizo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a quien, entre otros adjetivos, le llamó ignorante, basado en un artículo escrito por Denisse Dresser quien, crealo o no, en algún tiempo defendió a capa y espada las ideas de Andrés López Obrador.

Garza de Coss hablaba de las formas de ver el país, basado en el dicho de Dresser: “Hay dos formas de ver el país, la de aquellos que no saben y la de aquellos que no saben, pero creen que saben. Y aseguró que el presidente López Obrador es de los segundos y sentenció que todos los días se burla de los técnicos, refiriéndose a la economía; desprecia la ciencia y cree que siempre tiene la razón, y por lo tanto no le hace caso ni a sus asesores.

Lo acusan de analfabeta económico. Y el mayor peligro de la 4T, de quien la lidera, no es su populismo sino su ignorancia, sobre cómo funciona el estado y como funcionan los mercados; ignorancia sobre como se construye un presupuesto; ignorancia sobre el vínculo entre el crecimiento y la recaudación y las demás variables económicas. No se requiere hacer licitaciones ¿Para qué? Y entonces ¿dónde está la transparencia?

También Garza de Coss, señaló que el presidente está atorado en los paradigmas del pasado, presumiendo un Plan Nacional de Desarrollo basado en documentos de 1906; la ignorancia económica del presidente sería menos grave -dijo- si se dejara “educar”, asesorar, y si reconociera sus limitaciones en este tema. En México -dice- no hay un gabinete funcional, sino un gobierno unipersonal. Y si -dice Garza de Coss- hay gente talentosa, pero “que aceptan las humillaciones y acatan las instrucciones presidenciales, aunque sepan, de antemano, que son desafortunadas o tóxicas”.

Y se pregunta el legislador reynosense: ¿no hay otra forma de entrarle a temas tan sensibles para el país? ¿No hay otra forma de rescatar a PEMEX, sin hacer cada vez el boquete más grande? ¿No hay otra forma de financiar proyectos inviables como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas o el Aeropuerto de Santa Lucía? ¿No hay otra forma de garantizar las inversiones cambiando las reglas del juego? ¿Qué los programas sociales no están garantizados porque al Gobierno le faltan millones que no tiene? Y remata Garza de Coss: “es evidente y terrible la ignorancia, cuan peligrosa es no saber y pensar que si se sabe”.

Y escuchando al reynosense, recordé que en 2015 tuve la oportunidad de encontrarme nuevamente con uno de los presidentes más inteligentes que ha tenido México, en los últimos años, nos guste o no. Asistí a una conferencia que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari ofreció en la George Washington University, a quien incluso, pude saludar de mano y le recordé algún pasaje de la vida de mi padre, quien colaboró con él en algún momento de su mandato. La lucidez, memoria e inteligencia del licenciado Salinas es extraordinaria, a tal grado de acordarse de lo que yo le hablaba, un hecho que ocurrió casi 20 años atrás, y de la cual me dio detalles, puntos y comas, no sin antes mandar saludar a mi señor padre.

La capacidad, inteligencia y preparación del ex presidente Salinas es innegable, aunque se puedan objetar en contra de su persona detalles que, sumadas a las fobias zedillistas, no abonaron a escribir una buena historia de su gobierno, pero que finalmente ya es historia.

Pero vamos a los datos duros del gobierno de Carlos Salinas de Gortari:

En 1989, en el primer año completo de Salinas como presidente, la economía mexicana creció en 4.20%, de acuerdo con el Banco Mundial. Esa es la cifra más alta para el primer año de los seis sexenios más recientes. Además, el país recuerda a Carlos Salinas de Gortari por implementar las siguientes acciones:

Reformó el artículo 130 constitucional y se restableció la relación iglesia-estado. Reformó el artículo 27 Constitucional para que los ejidos puedan venderse. Creó la reforma educativa, federalizando la educación en México, porque antes todo el país era responsabilidad federal. Reconoció al primer gobierno estatal de oposición, cuando el panista Ernesto Ruffo Appel ganó la gubernatura de Baja California. Y se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre México-Estados Unidos- Canadá.

También, se otorgó plena autonomía al Banco de México. Asimismo, en su gobierno fueron desincorporadas muchas empresas estatales que no tenían verdadera razón de ser, entre ellas bancos, líneas aéreas, importadora de papel para periódico y teléfonos de México. Durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, se construyó el programa social más exitoso del siglo XX: el Programa Nacional de Solidaridad y se redujo la inflación que heredo de Miguel de la Madrid Hurtado, pasando de más del 150% anual a solo 6% por año, lo cual permitió el crecimiento de la economía mexicana.

Salinas de Gortari tiene tal reconocimiento mundial como economista, que el expresidente se integró al Consejo del Decano de la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard en octubre de 2018. De acuerdo con el decano Douglas W. Elmendort, ex director de la Oficina del Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, dentro de las responsabilidades que tendrá el expresidente mexicano estarían la de dar consejo y compartir sus experiencias sobre los temas que está atendiendo la escuela.

Y seguramente hoy muchos mexicanos extrañan las medidas económicas dictadas por un experto en el tema, para sacar a este país de la profunda crisis en que México se encuentra, porque el corto y mediano plazo no se ve la luz al final del túnel.

1. También la Senadora Martha Cecilia Márquez, desde la tribuna del Senado de la República, lanza una seria alerta al sentenciar que “en México nos falta un presidente, en México no tenemos presidente” y preguntó a los senadores “quien quiere ser presidente: por favor Senador Monreal, Senador Mancera, Senador Navarro, Senador Narro, Senador Pech… los más capaces de este Senado, ¿no quieren ser presidentes? Porque en México no tenemos presidente” y argumenta los porqués de su discurso:

Tenemos un presidente que no está cuidando la salud de los mexicanos como lo consagra el artículo cuarto de la constitución; tenemos un presidente que en salud tiene nombrada a gente que no cumple los requisitos y que no tiene el perfil; tenemos un presidente que importa medicamentos sin el cuidado sanitario; tenemos un presidente que desvía recursos públicos; tenemos un presidente que maneja el presupuesto a su antojo; tenemos un presidente que no transparenta ninguna de las acciones de su gobierno, viola derechos humanos de migrantes y de propios, así como se refirió en la mañanera al caso de Ingrid Escamilla, violando sus derechos humanos, lo que no debió haber hecho por respeto a alguien a quien laceraron con tanta violencia.

También, la senadora Márquez pidió juzgar a López Obrador por traición a la patria, basada en todos los argumentos que presentó en la tribuna. Y pidió al senado analizar la renuncia del presidente de la república, proponiendo que Olga Sánchez Cordero asuma la presidencia, siempre y cuando se aplique en la atención de los servicios de salud.

Martha Cecilia Márquez criticó al INSABI señalando que está plagado de múltiples irregularidades, en perjuicio de la salud de millones de mexicanos: habló del alza de costos por servicios de salud, de falta grave de medicamentos e insumos básicos y falta de tratamientos para enfermedades catastróficas, como el cáncer infantil. Y habló de testimonios en donde se han cambiado los procedimientos, con sus respectivos daños a la salud, se han reducido las dosis para que alcancen para más enfermos y hay quienes de plano han tenido que vender su patrimonio para atender a sus hijos que padecen cáncer porque el servicio de salud gubernamental, nomás no.

La Senadora Márquez acusó a sus compañeros que aprobaron el INSABI de ser responsables de las graves deficiencias en los servicios de salud y calificó como un grave error la desaparición del Seguro Popular. Asimismo, pidió, a través de un punto de acuerdo, la comparecencia del Secretario de Hacienda para que les dé a los senadores una explicación sobre este grave problema que afecta, y afectará, la vida de millones de mexicanos, de no dictarse una solución pronta.

Les comparto el link de la participación de la Senadora Márquez en la tribuna del Senado de la República.

2.Agrupaciones feministas lanzaron #UnDíaSinNosotras, que es un llamado para realizar un paro nacional de mujeres en protesta por los feminicidios ocurridos en el país. Bajo el lema ‘El nueve ninguna se mueve’, las mujeres piden no realizar actividades escolares ni laborales, así como no comprar ningún producto el día 9 de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer.

El llamado ocurre luego de los feminicidios de Ingrid Escamilla y de la niña Fátima, ambos ocurridos en la Ciudad de México, además de un reclamo general por los asesinatos de mujeres que ocurren en el país. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan sólo durante 2019, se registraron mil 6 feminicidios.

El paro se sumaría a otras acciones que se han llevado a cabo desde la semana pasada. El 14 de febrero, colectivas feministas protestaron en distintos puntos del país con marchas y concentraciones para crear altares y hacer pintas como forma de denuncia tras el asesinato de Ingrid, de 25 años. El martes, luego de que se diera a conocer el feminicidio de Fátima, una menor de 7 años de edad, agrupaciones feministas se manifestaron afuera de Palacio Nacional, por segunda ocasión, para exigir que se resuelva la crisis de feminicidios.

Adicional, a través de Twitter, algunas mujeres han convocado a utilizar prendas color morado en caso de que algunas mexicanas por algún motivo no puedan unirse al paro general.

Por su parte, en su cuenta de twitter, el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, escribió: “Durante una gira de trabajo en #Tampico anuncié que en apoyo a la causa #UnDíaSinMujeres, el @gobtam brindará todo su respaldo a las trabajadoras de la administración estatal que decidan sumarse a participar este próximo 9 de marzo en el paro nacional”.

Y así como el Gobernador de Tamaulipas, otros mandatarios estatales también se han sumado a esta iniciativa apoyando a sus trabajadoras que decidan participar en esta acción del próximo nueve de marzo.

3. Una noche mágica fue la que se vivió ayer jueves en el Espacio Cultural Metropolitano, durante la coronación de Arisbé Cueto Ramírez, como Reina del Carnaval TAM2020. El evento fue presidido por el Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca y los alcaldes de la zona conurbada, Alma Laura Amparán Cruz, Adrián Oseguera Kernion y Chucho Nader.

Estuvieron presentes, además, las presidentas de los Sistema DIF; Aída Féres de Nader, Alma Laura Hernández Amparán y Ana Cristina Organista de Oseguera; el Secretario de Turismo en la entidad, Fernando Olivera Rocha; los Diputados locales, Rosa González, Karla María Mar, Miguel Gómez Orta, y Mon Marón; además de autoridades navales y militares; empresarios y representantes de la sociedad civil.

Fue el Presidente Municipal de Tampico Chucho Nader quien dio la bienvenida a la conmemoración del primer carnaval que se realiza de manera conurbada en la historia de esta festividad, al calificarla “como una fiesta que une, integra y fortalece nuestro sentido de identidad y pertenencia, y por ello hoy nos da mucho gusto escribir, junto a los municipios hermanos de Altamira y Ciudad Madero, una nueva historia, que, estoy seguro, marcará una época extraordinaria de unión y celebración». Asimismo, aseguró que este evento conurbado hace más fuerte el lazo de amistad entre los municipios del sur de Tamaulipas, porque «el carnaval acerca aún más a las familias de Tampico, Madero y Altamira, pero sobre todo nos da la oportunidad de que nuestra zona siga brillando», remarcó.

Por su parte, el Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, sostuvo que la zona sur es un orgullo tamaulipeco y valoró la unión de esfuerzos, voluntades y talentos de los alcaldes de la zona conurbada por hacer del Carnaval, un motivo de unión y un escaparate de alegría para toda la población. Y subrayó que el sur de Tamaulipas es un polo de desarrollo, resultado del trabajo de una sociedad convencida que si es posible sacar adelante a un Estado; y precisó que el carnaval conurbado refleja la visión de las administraciones municipales para hacer trascender las fronteras de Tamaulipas.

Antes, en el municipio de Altamira tuvo lugar la Quema del Mal Humor y el Desfile de Lanchas Alegóricas, efectuada en la Laguna de Champayán.

