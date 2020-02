Perderá gobierno al no apoyar agricultores, Importara granos no cosechados.

Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (25/02/2020).- LO ESTA ADVIERTIENDO LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, EL CORONAVIRUS ESTA AVANZANDO DE TAL MANERA QUE ESTARA CREANDO UNA PAANDEMIA MUNDIAL, EL AVANCE DE ESTA EPIDIEMIA EN EUROPA NOS DA UNA IDEA DE COMO IRA PAULATINAMENTE EXTENDIENDOSE A TODOS LOS PAISES SIN CONTROL ALGUNA, China cuenta con la más alta tecnología que evito la propagación en cientos de miles gracias a ello, sin embargo hay países donde difícilmente obtienes un medicamento gratuito en los hospitales públicos esto traerá como consecuencia el aumento de los casos y la gravedad que ocasionara de decesos por las mismas causas.

EL CORONAVIRUS HA LLEGADO A EUROPA, HOY MURIO LA SEPTIMA PERSONA EN ITALIA POR CORONAVIRUS, HOY TIENEN REGISTRO DE 231 PERSONAS CONTAGIADAS, LA FRONGERA CON CHINA HA SIDO CERRADAS POR RUSIA, MONGOLIA, COREA DEL NORTE, AFGANISTAN, TRINIDAD Y TOBAGO, KAZAGNISTAN, igualmente hay países que han impedido la entrada a pasajeros que han viajado a China, esto son EE.UU. Australia, Nueva Zelanda, Japon, India, Filipinas, Arabia Saudita, Singapur, Corea del Sur. Vietnam, Guatemala, Belice, Honduras para evitar el ingreso del virus de esta manera.

PERO ADEMAS EL CORONAVIRUS ESTA IMPACTANDO EN LA BOLSA DE VALORES, HOY WALL STREET AFECTO LAS BOLSAS DE CASI TODO EL MUNDO INCLUYENDO A NEW YORK, FRENANDO LA ECONOMIA MUNDIAL AL CONOCERSE QUE EXISTEN 77,000 CASOS DE INFECTADOS con 2,600 muertos y no existe aún la vacuna para este coronavirus, México no quedo exento de ello, porque el peso se devaluó en un 0.89% lo que había ganado en los últimos tres meses desde diciembre hoy lo perdió, el petróleo de Texas también fue afectado con una afectación del 3.65% algo preocupante, pero que es imposible de frenar, imagínese en Wuhan, China utilizaron alta

tecnología para atender a los pacientes con robots que llevaron alimentos a los cuartos aislados, medicina para evitar contacto físico de enfermeras y doctores con los enfermos, en países subdesarrollados el contagio crecería alarmantemente.

HOY EN MEXICO, LOS AGRICULTORES SIGUE PIDIENDO LOS APOYOS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA EL CAMPO, ESTO ORIGINO QUE MAS DEL 10% DEJARAN DE SEMBRAR LAS TIERRAS POR FALTA DE RECURSOS PARA INVERTIRLE, ESTO AFECTA MAS AL MISMO GOBIERNO EN SENTIDO DE que las miles de toneladas de sorgo, maíz y leguminosas que no se sembraron – lógicamente no existirán para cosecharlas – tendrán que comprarlas a EE.UU en dólares para poder cubrir las necesidades alimenticias, partiendo desde el punto de vista que México no es autosuficiente en alimentación, pero esto no lo asimilan o razonan la mayoría de los senadores y los altos mandos del actual gobierno de Regeneracion Nacional.

OJALA QUE REFLEXIONARAN O RECAPACITARAN EN ESTE SENTIDO, PORQUE LES SALE MAS CARO IMPORTAR LOS ALIMENTOS QUE NO PRODUCIRAN LOS CAMPOS MEXICANOS – EN TAMAULIPAS ES SORGO, MAZ Y HORTALIZAS – AL COMPRARLOS A LOS PRODUCTORES GRINGOS que pagarles los apoyos a los campesinos mexicanos del Norte de México que han sido afectados con las políticas económicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el análisis y los datos reales es precisamente para que analicen la situación que les está afectando a ellos mismos como gobierno, pero que le pega a la economía de los productores del campo, ya lo dijo la semana pasada en la Cámara de diputados el legislador tamaulipeco Héctor Joel “ El Calabazo” Villegas, los programas que implemento el gobierno de apoyo al campo desde el escritorio es para quienes siembren hasta 02 hectáreas, existe otro para quienes siembran hasta 05 hectáreas, el todo Tamaulipas, Sinaloa y Chihuahua no existe ningún agricultor con tan poca tierra, la mayoría tiene de 12 a 20 y 50 hectáreas, por ella deben modificar los programas de apoyo.

EN TAMAULIPAS, EL CONGRESO DEL ESTADO APROBO QUE EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA RINDA SU INFORME DE GOBIERNO EL PROXIMO SABADO 07 DE MARZO, EL PROTOCOLO ES QUE ENTREGARA EN INFORME POR ESCRITO a la comisión de legisladores, para posteriormente trasladarse al Polyforum donde ante la asistencia de la sociedad civil realizara un análisis del trabajo realizado en los últimos 03 años y medio de su administración pública estatal, un análisis bastante importante que plasmara el avance que se ha logrado en economía, turismo, salud, educación , seguridad, entre otros importantes rubros, comparativamente con los que existieron.

HABLANDO DEL CONGRESO TAMAULIPECO, HOY EL DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COORDINACION POLITICA DE ACCION NACIONAL EN TAMAULIPAS GERARDO PEÑA FLORES SE REUNIO CON LOS PERIODISTAS DE LA FRONTERA TAMAULIPECA EN REYNOSA, EL MOTIVO fue convivencia y disfrutar los alimentos durante varias horas, los temas políticos se guardaron para una ocasión posterior, estuvo acompañado de los también diputado Javier Garza de Coss, Javier Garza Faz, Juanita Sánchez, Rosana Gómez y el diputado Alberto Lara Bazaldua quien por motivos de agenda de trabajo continuaba en la capital mexicana en la CDMX.

PRECISAMENTE ESTA TARDE EN VALLE HERMOSO LA DIPUTADA LIC. PATY PALACIOS INAGURO SU OFICINA DE ENLACE LEGISLATIVO CONTANDO CON LA PRESENCIA DEL ALCALDE GERARDO ALDAPE BALLESTEROS, ASI COMO SUS COMPAÑEROS DE LEGISLATURA GERARDO PEÑA FLORES, JAVIER GARZA DE COSS, JAVIER GARZA FAZ, HECTOR ESCOBAR, IVETH BERMEA, así como otros legisladores, la sociedad civil, líderes religiosos además del exalcalde y exdiputado Efraín de León León y sra. Zorayda Cantú de De León, estará ubicada en la calle Madero y quinta.

PERO VEAMOS COMO QUEDARON LAS PLANILAS DE UNIDAD REGISTRADAS POR EL PRI PARA RENOVAR SUS COMITES DIRECTIVOS EN REYNOSA FUE LA DIPUTADA OLGA GARZA COMO PRESIDENTA Y PACHIN CARRANZA COMO SECRETARIO GENERAL, EN RIO BRAVO ALFREDO CANTU CUELLAR PRESIDENTE Y LIC. NORMA PARRA COMO SECRETARIA GENERAL, VALLE HERMOSO LIC. ROSY PECINA PRESIDENTA – SE REELIGE – Y SECRETARIO GENERAL RODOLFO ANDRADE JR., EN MATAMOROS HECTOR SILVA SANTOS PRESIDENTE Y YANIN GARCIA como secretario general, Olga en Reynosa está bien colocada, en Rio Bravo Alfredo creo que Norma Parra tiene más trayectoria y experiencia pero así lo negociaron, en Valle hermoso Rosy Pecina cuenta con trabajo y está bien aplicada, mientras que en Matamoros Yanin García es de las nuevas generaciones que se requieren pero Héctor tiene la ventaja de ser hermano del exalcalde Erick Silva, pero hay que recordar que es política y todo se vale, principalmente los compromisos de antaño o familiares.

EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS ESTUVIERON RECORRIENDOLO PRIMERAMENTE LOS MORENISTAS HECTOR GARZA GONZALEZ TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FIANANZAS DE LA SEP EN PAIS, PARA PARTICIPAR EN ENTREGA DE UNA AULA PARA ESCUELA DE NUEVA CREACCION, fue acompañado de Salvador Rosas, por otra parte Américo Villarreal Anaya actual senador que asistió al evento binacional donde asistió la congresistas norteamericana Nancy Pelossi, pero para nadie es desconocido que ambos tienen la mira en ser los abanderados por MORENA para la candidatura a la gubernatura, solamente que en el mismo sentido trabaja Rodolfo González Valderrama quien sostuvo reuniones en Rio Bravo, así como en Reynosa donde el pretexto fue presentar el libro del actual presidente mexicano, lo principal fue el dialogo con empresarios donde les hablo de sus proyectos, esto fue a puerta cerrada para medios de comunicación, es decir “ en lo oscurito “.

LA DRA. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ PRESIDIO EL EVENTO DEL “DIA DE LA BANDERA” DONDE TOMO PROTESTA A 25 ESCOLTAS DE DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS, EN PRESENCIA DE AUTORIDADES MILITARES, EDUCATIVAS Y SOCIEDAD CIVIL, EL LIC. HUGO RAMIREZ TREVIÑO fungió como orador oficial en este importante evento, que fue conmemorado en todos los Municipios y Estados del País.

EL TRABAJO DEL ALCALDE CARLOS ULIVARRI LOPEZ ESTA LLEGANDO A TODOS LOS RINCONES Y COLONIAS DE RIO BRAVO, EL SELLO DE ESTA ADMINISTRACION SIGUE SIENDO EL TRABAJO PERO RESALTA LA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, ALGO que en dos administraciones ( 06 años ) el exalcalde Juan Diego Guajardo no pudo pavimentar ni una sola calle de cemento , Ulivarri López ha sido repetitivo los problemas de Rio Bravo solamente quienes vivimos aquí los vamos a resolver, quienes viven en otros Países como EE.UU no les interesan hacerlo, hoy se comprueba que tiene toda la razón.

EN MATAMOROS SE CONSTRUYEN PUENTES LA AMPLIACION DE PUENTES INTERNACIONALES QUE FORTALECEN LOS LAZOS DE AMISTAD, COMERCIO Y HERMANDAD ENTRE PAISES Y CIUDADES, FUE PARTE DEL MENSAJE DEL ALCALDE MARIO A. LOPEZ DURANTE LA CEREMONIA de inauguración de las fiestas mexicanas 2020 que se realizan al igual que las fiestas del Charro en Brownsville, que los hermanan, fue acompañado de su distinguida esposa Sra. Marsella Huerta de López, Matamoros diariamente tendrá eventos artísticos y musicales.

AL REALIZAR EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO LA JORNADA DE EMPRENDEDORES EN VALLE HERMOSO FUE RECIBIDO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL GERARDO ALDAPE BALLESTEROS Y SRA. LINDA GODOY DE ALDAPE quienes entregaron apoyos empresariales a microempresarios, para fortalecerse en sus negocios, el alcalde Aldape Ballesteros reconoció al gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca como un gobernante preocupado para mejorar la economía de quienes trabajan en ramo del comercio en esta ciudad.