Priistas “Agandallan” a Morenistas.

***Gobernador cambia fecha de su informe, Ahora será el 7 de Marzo.

Por: JO-MAR//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (25/02/2020).- Los priistas de siempre en Reynosa que estan en la fría banca y que quieren descongelarse aprovecharon la visita que hizo a esta ciudad el director federal de Radio Televisión y Cinematografía RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA, para presentar el libro del presidente AMLO ante su grupo de amigo, fueron aganallados por los priistas que una día antes invitaron al funcionario federal a distintos actos, y con diferentes grupos.

Incluso el fundador de la fundación LIC MARCELO OLAN, el domingo por la mañana en el casino los perforadores reclamo a los militantes morenistas que ellos tienen la culpa por andar en pleitos entre ellos mismos descuidan a su partido que puede caer en manos de grupos opositores como son los priistas que estan en la fría banca esperanzados a participar en política aunque sea por otro partido pero, en especial en Morena que es el que se perfila como el partido que puede lograr ganar elecciones en distintos estados incluyendo Tamaulipas.

En los grupos de priistas que a la hora de la hora son los mismos, invitaron a GONZALEZ VALDERRAMA, quien se dejo apapachar y acudió al rancho de los GARZ FAZ, en este caso fue ARMANDO, el de la dinastía que hizo los honores al director general del RTC para una tarde de convivencia con los grupos de OSCAR LUEBBERT, y un grupo de féminas que se reunieron también con el funcionario de la 4 y transformación.

En cuanto a los hermanos GARZA FAZ, el único reconocido y que ha participado es RIGOBERTO, de quien no se menciona pero se sabe que en caso lo llamen está listo para participar o ARMANDO, JAVIER no porque el anda por el lado del pan donde es diputado.

Hay que aclarar que en el marco oficial no se ha declarado nada, pues RODOLFO, todavía no es candidato y a nivel nacional no han dado ninguna señal que es el bueno para el 2022, pero por mientras los grupos de priistas se van por donde se menciona que puede ser el bueno para desplazar a los morenos que mientras ellos andan en plietos internos descuidan cerrar filas para evitar la entrada a militantes de otros partidos.

Pero todavía falta tiempo PARAla elección gubernamental, los otros aspirantes como HECTOR GARZA GONZALEZ EL GUASON, sigue en plena actividad como funcionario de la SEP y lo mismo hace el senador AMERICO VILLARREAL, que ese día anduvieron muy activos en la ciudad de Nuevo Laredo, promoviéndose como lo viene haciendo Rodolfo.

A que ver que en Morena falta resolver el problema de la dirigencia nacional pues hasta la fecha hay dos dirigencias una la de YIEDCKOL, secretaria geneal en funciones y ALFONOS RAMIREZ CUELAR, recientemente elegido, pero aun no tiene la validez del INE y mientras no definen quien sera el líder, los aspirantes tienen que esperar los tiempos que marcan las autoridades electorales.

En cuanto al Súper delegado federal JOSE RAMON GOMEZ LEAL JR, gentes de san Fernando que acudieron a la presentación del libro lo denunciaron ante el director de RTC de que los programas sociales de bienestar no llegan completos y faltan cientos de personas recibir el apoyo del gobierno federal, este es el otro funcionario que también busca ser el candidato al gobierno de Tamaulipas.

En otra orden de ideas, El gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, entregara este sábado 7 de marzo al congreso del Estado, su cuarto informe de gobierno que comprende el último trimestre del 2019, de acuerdo a la modificación a la constitución Política del Estado de Tamaulipas hecha el por el poder Legislativo el año pasado.

Así, el informe que rendirá este 7 de marzo, comprenderá, por única vez las acciones del gobierno obtenidos por la administración estatal durante los 3 meses del 2019, es decir, posterior al tercer informe rendido que fue rendido el 25 de septiembre pasado, por lo tanto el gobierno posterior al de este 7 de marzo, será en la primera quincena de marzo 2021, y que corresponderá al ejercicio fiscal 2020.

En otro tema, el presidente de la de la Junta de coordinación política del congreso local GERARDO PEÑA FLORES, sorpresivamente convivió con los periodistas pero, no con todos sino un selectivo grupo los que no hacen preguntas incomodas, porque muchos otros no fueron invitados al convivio donde estuvieron desde luego solo los diputados azules.

Dicen que GERARDO PEÑA, viene haciendo estos convivios desde hace días y empezó en los municipios de la zona sur y ahora le toco Reynosa de la zona norte, en ellas estuvieron como es natural los diputados JUAN SANCHEZ, JAVIER,

GARZA DE COSS, JAVIER GARZA FAZ, ROXANA GOMEZ, falto solo el diputado cobra cuotas y tracalero ALBERTO LARA BAZALADUAS, que se fue a México al aniversario de la CTM.

Este convivio fue sorpresivo pues muchos periodistas quizás no fueron convocados por que los diputados azules de Reynosa no pagaron la publicidad que ordenaron a los distintos medios que no son de su agrado, a todos les quedaron a deber por lo que se cree que por esto no invitaron no vaya a ser que alguien se le hubiera ocurrido cobrarles, sino pagaron en campaña menos ahora ya como diputados.

El convivio prensa contada y los diputados fue en el restaurante la Lloradera y el convivio inicio a las 13 horas.

Por cierto en redes sociales el diputado de morena RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, subió un video donde le da una revolcada al diputado de Reynosa FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS, quien lo critico por la labor de llevar ayuda a los necesitados de las colonias populares, por lo que el diputado morenista saco un fajo de billetes y se les mostro al panista a quien le espeto que a la mejor el también necesitaba ayuda y le ofrecia el dinero y no tuvo más remedio que callar e irse a su curul.

Como se ve los azules no ayudan a nadie y si critican.

A ver si en la sesión del congreso del miércoles no siguen con sus shows en el congreso los diputados y se pongan a trabajar con iniciativas de provecho.

Cambio de tema, el diputado RIGOBERTO RAMOS, anduvo este fin de semana en la colonias Vamos Tamaulipas y varios ejidos para llevarles despensas estar cerca de las gentes para conocer de sus necesidades, se trajo varias peticiones de apoyo ante distintas instancias a lo que el diputado de morena les prometió darles respuesta positiva.

En esta labor quien lo viene apoyando es el activistas luchador social MARCOS HEREDIA MEDRANO, con el fin de que los conozcan y puedan ellos ayudarlos en aliviar un poco de sus necesidades.

En otro tema, la alcaldesa MAKI ORTIZ, presidio el acto cívico del Dia de la Bandera, en ceremonia que se llevo a cabo en la plaza principal, acompañada de autoridades civiles y militares.

Como orador oficial fue el secretario técnico HUGO RAMIREZ TREVIÑO, quien señalo, “en estan representadas todas y todos, nuestras luchas, nuestros ideales.

“Es el símbolo en el que los mexicanos encontraremos nuestro pasado para mirar con orgullo y unidad y frente hacia el futuro”

TIC TAC nada puede ganarle al reloj. POR AHÍ NOS ENCONTRAREMOS. E MAIL joel@tiempoahora.net