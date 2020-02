Los LeBarón están en Tamaulipas, en apoyo a la búsqueda de desaparecidos.

Por: Norma Sánchez//aqwuitamaulipas.com

Tampico Tamaulipas (27/02/2020).- Bryan y Adrián LeBarón están en Tamaulipas en apoyo de los colectivos de búsqueda de desaparecidos.

Fue este día cuando a muy temprana hora arribaran al aeropuerto internacional, General Francisco Javier Mina.

Al respecto señalaron “fuimos invitados y aquí estamos presentes es importante para nosotros. Nos van a llevar al sitio, estuvimos con ellos en la Ciudad de México y estamos interesados en venirlos acompañar, tenemos tíos, primos, hermanos desaparecidos, haz de cuenta que esto es casi sanar mi corazón yo hacer esto por alguien más”.

Y añade Adrián LeBarón “Esta acción para mi es importantísima. Colectivos, yo agradezco mucho la invitación y ser parte de estos colectivos yo si creo que es importantísimo como todo, en la justicia, sino lo hace uno no se hace”, refirió al hacer escala en esta ciudad, antes de partir a Villa González y el Mante, según trasciende.

Seguro que se corrían riesgos al estar en esta actividad, sin embargo habría que hacerlo aunque para ello le generara daños a los suyos.

“Estoy con ellos, por decir así venía comentándoles porque uno pone la vida en riesgo; y si me matan, o me secuestran o me desaparecen. Imagínate el daño que yo le daría a mi familia”.

Y resalta uno de los líderes de la familia LeBarón.

“Cuando visite estas familias yo sentí en dolor en ellos y es lo que me trajo”.

Bryan LeBarón por su parte expuso ante los medios que acudieron a esperarlo al aeropuerto de Tampico.

“A mi me impactó mucho hablar con víctimas de desaparecidos que ya tienen 10,15, 30 años buscando a sus seres queridos y es una tortura que viven diariamente las víctimas que tienen seres queridos que están desaparecidos y acabó de leer un reporte en el New York Times que en el 2019 había 9 mil desaparecidos esta peor que nunca la situación”.

Añade que otro integrante de la familia buscaba estar también en esta entidad, sin embargo esta siendo amenazado.

“Tenemos que buscar el cambio y buscar como apoyar a estas pobres familias y Julián también quería estar con nosotros pero no pudo venir porque lo están amenazando muy fuertemente y tuvo que tomar un tiempo para cuidar a su familia, pero el de corazón está aquí con nosotros”.

Y resalta “Lo que tengo más claro que nunca es que el gobierno ningún político va hacer nada para ayudar a las víctimas si nosotros no los presionamos y si no hay presión internacional, solo les importa su puesto y su dinero. Si nosotros no exigimos este cambio no va a cambiar, la responsabilidad cae sobre nosotros. Tenemos que salir a la calle como salieron en Puebla. Estos jovencitos nos pusieron la muestra, tienen que ser fuertes”.

“Tamaulipas queremos este es el primer paso, si Tamaulipas se organiza queremos nosotros estar con ellos, nosotros no queremos venir a organizar, es importante que se organicen. Yo tengo familia aquí en Tamaulipas, una cosa es que les quería decir, mi hija la matan y a sus cuatro niños y los calculan, pero todavía recogimos sus huesitos, y los pudimos enterrar. Mi suegro dijo que nunca pensé que podría extrañar yo tanto un cuerpo para al menos maquillarlo”, dijo en tono de preocupación.

Imagínate al desaparecido, estar en el limbo no se sabe donde está. Pero los que no tienen quien duele.

“A Julián para decirles la verdad, tuvieron que llegar a media noche porque estaba muy serio de que lo iban a matar. Le aconsejaron que saliera del país y tiene ese privilegio, no lo tenemos. Entonces tenemos que exigir al gobierno que haga su trabajo y por eso estamos aquí.

Al final explicaron la agenda que estarían atendiendo en esta entidad.

“González y El Mante hoy y mañana, tenemos otro compromiso de puebla que se organizó. Cada día más se pone peor la situación, 9 mil desaparecidos en 2019, el 2019 con más homicidios que cualquier año ahora están hablando que México es que más produce pornografía infantil, tememos feminicidios, infanticidios, nosotros tenemos que despertarnos y exigir que tiene que parar esto. Los mexicanos sino nos levantamos no exigimos, lo va a empezar que hacer la comunidad internacional, va empezar a dejar de visitar nuestras ciudades, nuestras playas y la economía se va a ir para abajo”.

“Si como mexicanos no podemos dar el primer paso de exigir el cambio, necesitamos rescatar esa sangre revolucionaria como mexicanos y luchar por el cambio no esperar que lo haga otra personas”, concluyen diciendo los dos integrantes de la familia LeBarón, misma que cobrara notoriedad hace algunos meses tras el asesinato de varios de sus integrantes.

El embajador de los Estados Unidos les garantizó que su caso no quedara en impunidad.