Diputados morenos en Tamaulipas: Entre la Soberbia y la Ignorancia.

Por Carlos G. Cortés García//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (28/02/2020).- No se trata, de ninguna manera, de descalificar a nadie, pero da vergüenza que la actuación de los diputados locales de MORENA en el Congreso de Tamaulipas deje mucho que desear, primero, porque llevan porra para aplaudir a cada párrafo que leen, o a cada idea que expresan, en la tribuna más alta de Tamaulipas, y segundo, porque están amachados en que lo que vale es lo que ellos dicen y, son incapaces, de entender que más allá de fobias partidistas, lo que la gente pide es justo: la sociedad mexicana en lo general, y la tamaulipeca en lo particular, exigen seguridad, salud y una economía fuerte. Exigen vivir cada día mejor.

Pero ellos, los legisladores MORENOS de Tamaulipas, están obsesionados con aplaudir por todo, y contra todos, lo que haga su líder moral, el presidente de la república, al costo que sea. Así, mal entienden la política y pues ni cómo ayudarlos, aunque es entendible cuando fueron insaculados en una urna lo que, tal vez les dio la “legitimidad” pero no les dio ni la experiencia ni la capacidad.

Pero esa obsesión de, a toda costa, defender lo indefendible, está por ponerlos entre la espada y la pared, porque las protestas públicas contra la inseguridad, contra la inoperatividad del Instituto de Salud para el Bienestar, contra la falta de crecimiento económico de México, contra el creciente número de homicidios y feminicidios en México y contra la falta de un proyecto de nación que lleve a México hacia mejores condiciones de vida para todos los mexicanos, terminará por hacer que todos los legisladores de MORENA, se den de topes en la pared, cuando se den cuenta que la realidad sepulta las buenas intenciones.

Este miércoles tuve la oportunidad de estar en las galerías del Congreso de Tamaulipas y fue de pena ajena el debate entre morenos y priístas, que tenía como “leiv motiv” confrontar ante el alto número de feminicidios que están ocurriendo en México, pero que llevaba como objetivo principal de los tricolores torpedear al presidente de México, bajo la instrucción de quien comanda la bancada prísta en el Congreso de Tamaulipas, Yahleel Abdalá Carmona, quien con desmedida soberbia intelectual, ofensiva diría yo, sumaba a Gloria Garza y a Tino Sáenz en la búsqueda del desfonde de la nave marrón. De Gloria, lo entiendo: a su edad ya no alcanza a razonar bien los escenarios. Pero de Tino no me lo explico. Pero eso será motivo de otro análisis futuro.

Pero yo insisto en lo mismo. Si los legisladores marrones quieren hacer bien su trabajo y cumplir con los ciudadanos tamaulipecos, deben despojarse de filias y de fobias, y deben dejar de lado los triunfos pírricos, la soberbia y el autoelogio y realizar un análisis a conciencia y real de las circunstancias. Además, deben prepararse y dejarse asesorar por quienes, si sepan, por quienes si conocen las tareas legislativas y por quienes si entienden la circunstancia política.

Porque los arranques de los legisladores no le sirvan a nadie. “Si yo gano un millón de pesos ese es mi problema”, dijera el diputado de MORENA, Rigoberto Ramos Ordóñez, cuestionado sobre su actitud de exhibir y sacudir en el aire fajos de billetes. “No hay que verlo ofensivo, -dijo Rigoberto- hay que ver las cosas como son»; añadió.

¿Y a poco Usted cree que un ciudadano que vive en una colonia proletaria de Reynosa, que no tiene servicios públicos, que carece de agua potable y que no hay camión de basura que pase por su cuadra a recolectar sus desechos sólidos, que no tiene trabajo y que no tiene forma de llevar de comer a su familia, le va a aplaudir al diputado Ramos que se abanique con billetes de $500, al estilo de Rico Mac Pato? Por supuesto que no.

Incluso, entre los propios legisladores marrones hay diferencias tanto ideológicas como económicas. Ahí tiene Usted que, contra la opulencia de Ramos Ordoñez, la legisladora de 81 años, Susana Juárez Rivera, gana bien ahora, pero contra los lujos de Rigoberto nada que hacer. Yo me imagino que el comentario del morenista con aspiraciones a alcalde de Reynosa debió de haberla ofendido y no creo que ella sea capaz de combatir los calores con fajos de billetes. Pero regresando al inicio, les falta capacidad, experiencia y tolerancia para armonizar con las otras fuerzas políticas del Congreso de Tamaulipas.

Y lo que debe quedarles claro a los legisladores, de todas las fuerzas políticas del Congreso de Tamaulipas, es que los ciudadanos no sólo agradecemos, sino que también aplaudimos un debate a conciencia, razonado, informado y que tenga como centro de las políticas del poder legislativo a los ciudadanos, y en donde se confronten las ideas, pero con respeto, con cordura y construyendo el bien común. Los insultos con sólo eso. Y nos ayuda a nada.

1.Por cierto, en la sesión del pasado miércoles, Gerardo Peña Flores, presidente de la Junta de Coordinación del Congreso de Tamaulipas, llamó a sus compañeros diputados a la cordura, en un momento en que el debate legislativo se andaba yendo por otro lado.

Yo me imagino que, cansado de escuchar argumentos banales de ambas partes, PRI y MORENA, el líder del Congreso de Tamaulipas, Gerardo Peña Flores, subió a la tribuna y pidió a sus compañeros no perderse en el debate “sin razón y perdiendo la objetividad del fin común que los tamaulipecos esperan de sus diputados: resultados y gobernar con eficacia”. Y ante ello, invitó a escuchar con atención en Informe del titular del Ejecutivo Estatal y que en función de ello “enfoquen sus baterías, en dotar herramientas a esas políticas públicas que están demostrando que son exitosas con indicadores reales se respalden para que se mantengan y se puedan potenciar para seguir transformando a Tamaulipas”.

Y al hablar de una rueda de prensa que ofrecieron los legisladores de MORENA ese mismo miércoles por la mañana, y en donde se dolían de que han presentado “innumerables iniciativas” que no han encontrado eco en sus compañeros diputados, sobre temas que les duelen a los tamaulipecos, Peña Flores fue categórico al señalar: “Lo que verdaderamente les duele a los tamaulipecos, es el cero crecimiento de la economía nacional; y eso si afecta, querida Esther, indirecta y directamente a los tamaulipecos y a los mexicanos. Se pierde de vista que se han eliminado los programas al campo, y eso si afecta indirecta y directamente a las familias tamaulipecas y mexicanas. Se pierde de vista que, en 2019, a nivel nacional, con muy pocas excepciones, entre ellas nuestro estado -Tamaulipas-, fue el año más violento del cual se tenga estadística y razón, y eso si afecta indirecta y directamente a las familias tamaulipecas y mexicanas. Por eso, lo que debemos de hacer es concentrarnos en el interés primordial de las y los tamaulipecos, que cerremos filas. Les vuelvo a convocar, les vuelvo a invitar a cerrar flas y que prioricemos el interés supremo de los tamaulipecos. Si vemos y conocemos, lo veremos el próximo 7 de marzo, datos constantes y contundentes, de como nuestro estado va mejorando, cerremos filas y respaldemos esas políticas públicas, esa es la convocatoria, compañeros y compañeras, seamos una legislatura que haga la diferencia”.

Peña Flores recordó que el próximo día siete de marzo, a las 9 de la mañana, se llevará a cabo una sesión solemne en el Congreso del Estado para recibir al Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, quién acudirá a rendir su cuarto informe de gobierno.

Y al hablar de este informe, Peña Flores refirió que hay muchos aspectos que destacar en él. Entre ellos, los buenos resultados, positivos, que se han logrado en este año de gobierno: inversión extranjera récord, somos quinto lugar nacional, lo que hace mucho no se veía, es histórico porque no es obra de la casualidad, es obra de las buenas y atinadas políticas públicas que el gobierno del estado de Tamaulipas ha venido implementando.

Asimismo, Peña Flores habló de los avances que se tienen en seguridad, avances sin precedentes, y reconocidos por las propias entidades federales que, y lo ha dicho en Tamaulipas, el mismo presidente de la república, avances que los propios tamaulipecos sienten en las carreteras en donde se puede transitar con tranquilidad. Reiteró el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, que en este tema de seguridad se ha avanzado mucho pero todavía falta mucho por avanzar.

2. Por cierto, el líder del Congreso Local, Gerardo Peña Flores, se pronunció a favor de aplicar cadena perpetua para los feminicidas y de que no haya jueces que los liberen. Pero además de incrementar las sanciones, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, reconoció que hay que trabajar en el tema del feminicidio desde el hogar, lo que es, sin duda, una propuesta inteligente. 3.El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó la resolución del juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, en el sentido de que extraditar a los Estados Unidos, a un personaje del crimen organizado y ligado a la política reynosense, razón por la cual será entregado a las autoridades norteamericanas. ¿Será verdad que derivado de haber hecho pública esta información, encumbrados personajes del pasado reciente de Reynosa están más que preocupados? ¿Será verdad como se rumora que uno de ellos es un ex alcalde de Reynosa que logró dos veces ser presidente municipal de aquella ciudad? ¿Será cierto como que algunos lo aseguran que está aseguran temblando? 3.PEMEX anunció que sus ingresos cayeron a 74 mil 474 millones de dólares, un 16.5 por ciento menos que en 2018, registrando una pérdida neta en 2019 de 18 mil 367 millones de dólares. Datos duros, preocupantes diría yo. 4. La amplia oferta turística de Tamaulipas, “La Sorpresa de México”, es promocionada en la edición trigésima novena de la Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), realizada en esta capital sudamericana.

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Fernando Olivera Rocha, informó que una representación del estado estará participando en esta importante feria turística, que hoy se inaugura y se llevará a cabo hasta el 28 de febrero, teniendo como sede el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá.

El objetivo de la delegación tamaulipeca consiste en promover entre agencias de viajes mayoristas, minoristas y turistas colombianos los diferentes destinos y segmentos que ofrece el estado. Con una excelente conectividad aérea hacia México, Colombia ha tenido un importante crecimiento en número de viajeros, lo cual significa una gran oportunidad de negocio para Tamaulipas.

Este trascendental evento logra reunir en este año a más de 39 mil participantes, 28 mil profesionales del turismo y los viajes, contando con la representación de 36 países y 3,500 expositores.

