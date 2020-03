*Programa Acércate.

Por: Humberto Gutiérrez Paez//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (02/03/2020).- Domingo primero de marzo se celebra el día de la familia y como tal la Dra. Presidenta de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMINGUEZ congregó a las familias reynosenses a convivir, realizando un acto lleno de mensajes de fomento a la integración familiar.

En menos de una hora, HONORIO CORTAZAR SALAZAR, oriundo de Matamoros, ejerció su formación de Ingeniero-Arquitecto por el Politécnico nacional en la ciudad de Reynosa, representa al INFONAVIT en Tamaulipas desde hace siete meses.

Nos ilustró en Reynosa como la institución está logrando cambiar, pasó de ser una dependencia sobria y fría con puertas cerradas, a una que está al servicio de los trabajadores, con voluntad de servir con humildad y con las puertas abiertas.

El INFONAVIT de hoy, está a tono con la transformación de las instituciones como marca la pauta de la administración del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Es HONORIO CORTAZAR una persona que basa su vida en la cultura del esfuerzo que con humildad y amabilidad enfrenta al desafío de transformar la institución en Tamaulipas; está en este momento recorriendo el estado, presentándose con los presidentes municipales para enfrentar el problema que representan la viviendas abandonadas, identificar las causas y modificar el entorno urbano de los polígonos en que se encuentra.

“Vamos a tener recursos del gobierno federal para arreglar las viviendas, para Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros por medio de la SEDATU en coordinación con los municipios, tenemos tan solo cuatro meses para definir los montos de inversión” dijo el Delegado.

Fiel a mi costumbre de no ir a donde no me inviten, asistí a escucharlo previo mensaje por washap que me envió. Por considerarlo de interés periodístico, por su contenido a nivel primicia les presento el nuevo rostro del INFONAVIT.

El INFONAVIT en este nuevo modelo y época, tiene una nueva visión: atender a la gente que menos tiene y más necesitan, creando un sistema de información y consulta de tipo personal, MI CUENTA INFONAVIT es una herramienta digital de fácil acceso, con atención personal.

El Delegado del INFONAVIT realiza un llamado a los trabajadores que tienen un crédito o que requieren una solución a su deuda o para cualquier duda que no se dejen engatusar por gestores o coyotes que lucran con la necesidad.

Son tan hábiles los gestores que se hacen presentar por un familiar ante el INFONAVIT para tener acceso a la consulta.

El llamado es para que se acerquen personalmente, las puertas están abiertas si deciden ir a hacer su gestión, o mediante MI CUENTA INFONAVIT o mediante el portal de la institución.

A partir de 2019 el INFONAVIT es la financiera de los trabajadores que en mutualidad se apoyan unos con otros pagando su crédito, los empleados, están a su servicio porque el dinero que se maneja es de los trabajadores que tienen nombre y apellido.

A partir de la llegada de la 4ª transformación el INFONAVIT se reinventa al servicio de la atención de la necesidad de vivienda de los trabajadores, otorgarles la vivienda siguiendo los parámetros internacionales de la propuesta de ONU-HABITAT, asignarles el crédito con reglas claras y con plazo de pago, no como antes y cobrar el crédito otorgado.

Y ofrece también soluciones de pago para aquellos trabajadores que por algún motivo no puedan pagar, ya sea porque perdieron su empleo, les bajaron el sueldo o porque cambiaron de ciudad, les pide HONORIO COSTAZAR que se acerquen, lo que se quiere en el INFONAVIT es que los trabajadores tengan su patrimonio familiar y la seguridad jurídica de la casa que habiten.

El programa de RESPONSABILIDAD COMPARTIDA es trascendental en la vida del INFORNAVIT que le da claridad, equidad y justicia al conocer la fecha de vencimiento del crédito y con la tasa de interés más baja del mercado financiero.

En el sistema del viejo INFONAVIT la deuda crecía conforme al salario mínimo, y una tasa de interés del 12%.

Resultaba el crédito de vivienda más caro del mercado inmobiliario, impagable, no se conocía la fecha.

Con este nuevo programa DEL NUEVO ROSTRO DEL INFONAVIT, de Responsabilidad Compartida se produce un abaratamiento porque se cambia la base de indexación de salarios mínimos a pesos con una tasa de 8.5% anual, representa un síntoma que otorga confianza entre la sociedad mexicana que provoca justicia social que marca la misión de este gobierno federal.

Aparte con mensualidades fijas. Los que tengan un crédito están resintiendo la bonanza de la reducción del pago, la certeza de una fecha de término y la reducción de la tasa de interés de un 33%. Plazo fijo, interés fijo y con seguro por la vida del crédito.

En el 2019, se movieron a esta nueva modalidad 9,433 créditos rebajados en promedio 228 mil pesos de manera directa a cada uno y 2 mil 145 millones de pesos de manera global.

Dijo el delegado que a partir del mes de marzo serán incorporados más acreditados a este programa, que se suspende la restricción de edad y salarial, ahora basta con que el trabajador tengo 8 meses continuos de contribuir al INFONAVIT.

El INFONAVIT ya no contrata despachos de cobranza ni subasta lotes de casas recogidas. No es su misión dijo el Presidente LÓPEZ OBRADOR.

SOLUCIONES de PAGO es un programa de cobranza social, creado a la luz de la justicia, equidad y confianza social para trabajadores que a través de un mecanismo personal, cara a cara de mediación; toda aquella persona que tenga problemas para pagar su adeudo, haciéndole un traje a su medida financiera, solo hay que acudir a los canales de solución.

Al alcance de este programa tan solo en 2019 fue la atención personal a 39,764 trabajadores a los que con la solución a su deuda, regresa la confianza a su familia.

Y aún hay más, el nuevo rostro de la institución creó un programa que se titula 90-10. Todo aquel acreditado que haya pagado el 90% del crédito, automáticamente ya está pagado.

Eso premia la cultura de pago.

En este sentido, 7,773 familias tamaulipecas han sido beneficiadas.

El mensaje es acérquense al INFONAVIT.

El INFONAVIT se convierte en una fuente de noticias para AGENDA FRONTERIZA. Seguiremos en contacto, gracias, me complace la invitación.

