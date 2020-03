Mientras promueven Rifa del Avión Presidencial, calles llenas de violencia.

*Los pobres resultados del Gobierno Federal han impactado en las mediciones de popularidad del Presidente de México.

*En Tamaulipas, por poner sólo un ejemplo, se ha avanzado en materia de combate a la inseguridad, hasta llevar al estado a ubicarse por debajo de la media nacional.

*Pena de muerte contra feminicidas no: diputada Karla María Mar Loredo.

*Sanjuana Martínez, Directora de NOTIMEX, ya no ve lo duro…

*Que Congreso de Nuevo León sancione al Gobernador por uso indebido de recursos públicos: TEPJF.

Por Carlos G. Cortés García//aquuitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (04/03/2020).- Si hay un signo de los tiempos en esta administración federal, es la violencia. 2019 ha sido el año más violento del que se tenga memoria en México y, pareciera, que 2020 va por el mismo camino. Apenas el fin de semana pasado, en diferentes estados del país, la violencia se recrudeció de una manera terrible, a tal grado, que convirtió el fin de semana del presidente Andrés Manuel López Obrador, en un verdadero dolor de cabeza.

Y derivado de la galopante violencia que recorre el territorio nacional, a un año de haber asumido la Presidencia de México, el primer mandatario comienza a acusar un desgaste político brutal y una reducción de su popularidad debido a que la violencia, y en especial los feminicidios, están desatados, a grado tal que se ha organizado una marcha para el próximo 9 de marzo, bajo la consigna de que el 9 de marzo sea «un día sin mujeres», como estrategia para protestar contra la falta de resultados del gobierno federal en el tema de inseguridad.

Por ello, se ha invitado a que las mujeres de México no asistan ese lunes 9 de marzo a sus centros de trabajo, que no acudan a la escuela si son estudiantes, que no compren ni consuman productos o servicios, que no salgan a la calle, que no hagan trabajo doméstico.

Y aunque el presidente López Obrador diga lo contrario acerca de su popularidad, el tabasqueño no puede dejar de lidiar con que, en su propia tierra, Tabasco, tuvo que aguantar, estoico, terribles abucheos por parte de sus propios paisanos, lo que debe encender las luces amarillas en su trabajo político, como mandatario, porque México, para nadie es un secreto, no va bien ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo social.

A pesar de que México es un país con grandes riquezas tanto naturales como culturales, tiene grandes problemas que lastiman a la sociedad mexicana, los cuales no han sido resueltos y siguen afectando a los mexicanos. Un listado compacto de los problemas de México, engloba los principales 12 temas que tienen que ser resueltos por la autoridad federal.

Inseguridad y delincuencia. La violencia es uno de los problemas más importantes de este país y es considerado el mayor motivo de preocupación de los mexicanos, dado que el país tiene algunas de las ciudades consideradas “como las más peligrosas del mundo”. Pobreza. Otro de los mayores problemas de México, es el elevado nivel de pobreza. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, durante los últimos 10 años, 2008 a 2018, el número de personas en situación de pobreza pasó de 49.5 a 52.4 millones de personas y los estados que concentran al mayor porcentaje de la población en estas condiciones son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Desigualdad. Este elemento es un factor clave en los problemas sociales que sufre México. Hay una gran desigualdad de oportunidades, de género, territorial o migratorio, socioeconómico y desigualdad de desarrollo. Corrupción. La corrupción también preocupa a los habitantes del país espanta a las inversiones en México. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos asegura que México es el país miembro, de dicha organización, con el mayor nivel de corrupción, lo que genera gran desconfianza hacia las instituciones públicas y los partidos políticos. Justicia. La confluencia de la delincuencia y la corrupción, junto con la elevada desconfianza en las instituciones públicos, hace que México tenga severos problemas en lo que respecta al correcto ejercicio del poder judicial, siendo considerado el segundo país con peor administración de este poder en Sudamérica. Desempleo. Al tercer trimestre del 2019 la tasa de desocupación en México se colocó en 3.6% de la población económicamente activa, nivel de desempleo que superó en 0.3 puntos porcentuales el registrado durante el mismo periodo del año 2018. En comparación inmediata, el desempleo en México se incrementó 0.1 puntos porcentuales del segundo al tercer trimestre del año, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Al periodo julio-septiembre de 2019 se registraron cerca de 2.1 millones de desocupados en México. Dificultad para el acceso a los alimentos. Teniendo en cuenta el alto nivel de pobreza en México y el hecho de ser uno de los países más poblados del mundo, una de las dificultades que afrontan muchos mexicanos, especialmente en las áreas rurales, se encuentra en la dificultad para acceder a una alimentación suficiente y equilibrada, lo que generan niveles preocupantes de desnutrición, tanto en niños como adultos. Escasez de agua. Otra de las problemáticas de México es la cada vez mayor escasez de agua, dado que alrededor de un 10% de la población no tiene acceso a agua potable, especialmente en las zonas rurales y las que tienen menos recursos.

Además de ello, gran parte de la red hidráulica del país es de gran antigüedad y se encuentra en condiciones mejorables, perdiéndose mucha del agua antes de llegar a su destino.

Educación pública de baja calidad. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, otra de las mayores preocupaciones de los mexicanos es la educación, que, aunque gratuita y obligatoria, carece de una infraestructura suficientemente potente como para ofrecer una educación de calidad. Discriminación. En México existe un muy bajo nivel de inclusión social en lo que respecta a las minorías étnicas, incluyendo a los descendientes de pueblos indígenas. Machismo y violencia contra la mujer. La sociedad mexicana sigue siendo en gran medida patriarcal y tradicional, perpetuadora de estereotipos y roles de género.

Uno de los grandes problemas sociales en México es la violencia de género, especialmente en lo que respecta a la violencia física y sexual.

Sistema de salud. Falta de cobertura sanitaria pública suficiente para todos, especialmente teniendo en cuenta la gran disparidad en posibilidades económicas y la escasez de recursos que gran parte de la población tiene. Este problema impacta a la salud física y también a la salud mental.

Insisto. Hace falta mucho por hacer al Gobierno de México y, en ese sentido, el Gobierno Federal tiene que apretar el paso si es que quiere que su proyecto de la 4T se consolide, lo que cada día que pasa se ve más difícil. Han pasado ya 14 meses de administración y, pareciera, que para el presidente López Obrador es más importante la rifa del avión presidencial, que ni es rifa ni el premio es la ya famosa aeronave, que atacar el problema de la inseguridad de raíz, de la violencia de género, de lograr que la economía mejore, y en consecuencia el desempleo, y lo que los mexicanos piden es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumpla sus promesas de campaña, porque para eso votaron por él.

Lo cierto es que las empresas encuestadoras, que levantan todos los días mediciones sobre la popularidad del presidente, se han dado cuenta, que, con todo y su capacidad de comunicar, la opinión de sus seguidores sobre el presidente está cayendo en picada, lo que cada día hace más evidente el riesgo que vive López Obrador y su partido de perder el control del Congreso el próximo 2021.

1. Lo que también es un hecho, es que en Tamaulipas se han logrado importantes avances en los tres años de gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, en el combate a la inseguridad, gracias a que hay estrategia, así como el fortalecimiento de un marco jurídico homologado y un modelo de judicialización, lo que en palabras de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, “pudiera retomarse en el resto de los estados”. Cifras de organizaciones civiles y federales confirman esta tendencia a la baja, lo que ya ubica a Tamaulipas por debajo de la media nacional.

Durante el mes de noviembre de 2019, Tamaulipas se mantenía en su tendencia decreciente en materia de incidencia delictiva, específicamente, en materia de homicidio doloso, colocándose en el lugar número 15, lo que representa un decremento de 26% en comparación con el mes de diciembre del 2018.

Asimismo, en materia de secuestros, la entidad se ubicó en el lugar número 11, con una reducción del 71% en comparación también con el mes de diciembre del 2018. Asimismo, se presentaron mejorías sustentables en delitos como el robo de vehículos y el robo a casa habitación, donde Tamaulipas se encuentra en los lugares 22 y 16, con un decremento de un 23% y un 7% respectivamente.

Falta mucho por hacer, en eso no hay duda, pero los avances y el trabajo de la autoridad Tamaulipeca es innegable, avances que habrá de presentar el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en su Cuarto Informe de Gobierno, el cual se va a llevar a cabo el próximo sábado siete de marzo.

Al día de hoy, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas, en el conjunto de todos los delitos, está en el lugar 20 de todo el país, muy por debajo de la media nacional, lo que es digno de reconocerse, porque gracias a este avance en dicho indicador, ha sido posible reactivar el turismo, la Inversión Extranjera Directa, la generación de nuevas fuentes de trabajo y otros que, en su conjunto, han permitido al estado avanzar a paso firme.

2. Hablando de violencia de género, de feminicidio, la diputada de Altamira por el PAN, Karla Mar Loredo, informó que el parlamento tamaulipeco no está en la postura de aprobar la pena de muerte en Tamaulipas, porque considera que eso no sería solución a los feminicidios. La legisladora asistió el pasado viernes a la Ciudad de México, en donde participó en una mesa de paridad de género en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN para investigar y analizar cuáles son las reformas que convienen, para avanzar en el tema de protección a las mujeres.

“Ahí, se reunieron senadores, diputados federales y diputados locales para impulsar las reformas que vengan a coadyuvar -informó la legisladora- y estamos investigando cuáles son aquellas reformas que se deben impulsar a nivel nacional para avanzar en la protección de las mujeres, respetar sus derechos y otras garantías más que deben de tener acceso”, añadió Mar Loredo, quien sentenció que lo que se busca es homologar la pena contra el feminicidio para todo el país.

Y si alguna diputada de Tamaulipas conoce, precisamente, el tema de equidad de género, es Karla María Mar Loredo. Así lo ha demostrado a lo largo de su vida profesional y legislativa.

3. La que ya no ve lo duro sino lo tupido es la directora de NOTIMEX, Sanjuana Martínez. Ahora, el Sindicato Único de Trabajadores Notimex pidió al Senado de la República que la funcionaria sea llamada a cuentas con el fin de que ofrezca un panorama de los hechos ocurridos en el primer año de su gestión, donde se ha generado un estallamiento de huelga.

Adriana Urrea, líder del SutNotimex, aseguró que el tema del conflicto laboral será abordado en la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República para que en “su momento puedan llamar a cuentas a la directora de la agencia de noticias del Estado mexicano y que le hagan un llamado al diálogo, a fin de que rinda cuentas en torno a su primer año de gestión”.

Los trabajadores aseguran que a un año de iniciada la actual administración, nadie conoce el plan de trabajo de la agencia, proyecto que incluso debió haber presentado al Senado de la República, lo que ha repercutido en el deterioro de la imagen de la agencia, en el desprestigio que han sufrido como periodistas y como empresa, lo cual resta credibilidad ante la opinión pública nacional e internacional, pues la administración ha usado sus sistemas de difusión para enarbolar una indebida campaña propagandística”, aseguraron los trabajadores.

Es una pena que en poco más de un año, Sanjuana Martínez haya tirado a la basura el trabajo con que infinidad de directores construyeron la institución a lo largo de muchos años, haciéndola eficiente, eficaz y ganadora. Y que sostengan a Sanjuana toda costa en la Dirección General de NOTIMEX, aquí y en China, se llama corrupción.

4. La Sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Congreso de Nuevo León, sancionar al gobernador, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “El Bronco”, antes del 24 de abril, por el uso de recursos públicos para recabar firmas para su candidatura presidencial de 2018. La sala especializada aclaró que, aunque se emita la sanción no podrá ejecutarse hasta que la Corte se pronuncie con respecto al tema. Y en el caso del secretario de Gobierno, Manuel Florentino González, se determina que sí procede aplicar la sanción que el Congreso determine correcta.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @CarlosCortesMX.

