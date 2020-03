Encuestas dan empate a PRI—PAN, MORENA sigue de puntero.

***Lista de prospectos para el 2021.

Por: JO-MAR//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (06/03/2020).- Las principales empresas encuestadoras de acuerdo a los sondeos recientes dieron a conocer para la elección del 2021 que el partido en el poder federal morena sigue de puntero, mientras que los partidos PRI..PAN van en empate técnico, principalmente en la renovación de las 15 gubernaturas en juego en la contienda electoral próxima.

En el programa la Hora de Opinar los directivos de las empresas encuestadoras Reforma, Buendía &Laredo, Parame tría, Mitofsky, dieron a conocer sobre las preferencias ciudadanas de los partidos que participaran en la elección del 21.

Reconocieron que faltan seis meses para la apertura del proceso electoral, las encuestas hechas son las primeras muestras de opinión de las personas encuestadas las cuales podrán cambiar de opinión ya cuando inicie el proceso eleccionario.

Falta tiempo para la elección pero el muestreo hecho con anticipación es para que los partidos tengan una idea de cómo piensan las personas cuando se inicie las elecciones en junio del 2021, señalaron los encuestadores.

Eso sería en los 15 Estados en que renovaran los gobiernos estatales, los congresos locales, federales y las alcaldías, en cuyas entidades son gobernadas por el PRI.

Pero en Tamaulipas las cosas son diferentes ya que aquí predomina el PAN con congreso mayoritario, y 31 alcaldías.

Aquí la batalla va ser entre PAN y MORENA, pues el PRI va en tercer lugar, pero aun con los esfuerzos que se haga por revivir el tricolor va está muy difícil revertir las cosas.

En otro orden de ideas, pero por mientras llega la fecha del proceso de año entrante pasamos una listo de probables prospectos que podrían aparecer en las boletas electorales de los diferentes partidos políticos.

En Reynosa algunos nombres ya sea que puede ser para las alcaldías, diputados locales y federales o bien reelegirse.

En el evento del abrazo de alcaldes fronterizos anduvieron placeándose los diputados locales FRANCISCO GARZA DE COSS, JUANA SANCHEZ JIMENEZ, ROXANA GOMEZ, la diputada federal NOHEMI ALEMAN, potenciales aspirantes unos buscar la reelección, a la presidencia municipal de Reynosa, excepto desde luego ROXANA LA TEXANA la presidencia de Rio Bravo.

También en los últimos días el gerente de Comapa JESUS MARIA MORENO CHUMA, se ha estado placeando en las audiencias públicas del Municipio y también atraves de las redes sociales donde aparece regalando pases de cortesía para un concierto o bien cena para 5 parejas todo indica que también quiere ser el sucesor de la alcaldesa.

Pero no hay que descartar al Jefe de la oficina fiscal del Estado RAUL LOPEZ L, uno de los pocos funcionarios estatales de la confianza del gobernador por que ha sabido ser un servidor cumplido quien tiene cero quejas de los contribuyentes, y quien andar haciendo ruido o placeándose tranquilo espera pacientemente el dictamen que buen ser un buen candidato y por lo tanto no hay que perderlo de vista ya que podría aparecer en la boleta electoral.

Tampoco se puede descartar el secretario técnico del municipio LIC HUGO RAMIREZ TREVIÑO, a quien los astros están de su lado y que puede ser para una diputación local o federal, y porque no hasta la alcaldía.

El secretario técnico ya probó andar en territorio hace años cuando busco ser diputado local, pero ahora la situación es distinta.

Por morena la lista para la alcaldía no es muy larga y en primer término aparece el diputado local RIGOBERTO RAMOS, que se anda dando a conocer en las colonias populares, ARMANDO ZERTUCHE ZUANNI, diputado federal que ha alzado la mano para el municipio, MARCOS HEREDIA, HUMBERTO PRIETO, para diputados local y los que se acumulen en los próximos meses.

Sin olvidar que el PRI también le entrara el único que se visualiza por lo pronto es CARLOS SOLIS GOMEZ.

Mientras por la vecina ciudad de Rio Bravo la diputada ROXANA GOMEZ, RAUL GARCIA VIVIAN, actual gerente de comapa de pan a la alcaldía.

Pero no hay que descartar al diputado federal HECTOR JOEL EL CALABAZO VILLEGAS, conocido agricultor que en las encuestas lleva la delantera.

Por el rumbo de Matamoros los diputados locales IVETT BERMEA, HECTOR ESCOBAR por el Pan, y quien podría reelegirse es el alcalde MARIO ALBERTO LOPEZ LA BORREGA, ya que sueña con ser candidato a gobernador en el 22,

Por el lado del PRI quien le puede entrar es el ex presidente del PRI Estatal RAFAEL GONZALEZ BENAVIDES, Rumbo a Victoria donde el pan es una derrota anticipada por el pésimo gobierno de su alcalde XICO GONZALEZ, que quien la ciudad destrozada y sin rumbo, ahí quien sea candidato la puede ganar fácil.

Por el PRI puntea la diputada federal MARIANA RODRIGUEZ MIER Y TERAN, joven y que tiene buen ambiente, pero en caso que le entrara el ex priista ahora moreno FELIPE GARZA NARVAEZ, la contienda sería interesante y como está el partido guindo gana la alcaldía que tanto ha soñado el priista.

Estos son los parpadeos iníciales de los posibles prospectos pero conforme llega la fecha se espera una larga lista de aspirantes.

En otro tema, no hay que olvidar al recién desertor de las filas del PRI que tras 29 años se retiro MANUEL MUÑOZ CANO, ex operador del tricolor ya que está en la mira de los partidos político PT, PRD, y MCA, para invitarlo a sus filas aun no aparece Morena en la cual podrían entrarle, pero por lo pronto MMC, no ha dicho por quien se va.

Hay que señalar que más adelante MORENA, podría echar mano de muchos otros priistas para que le entren al proceso electoral del 2021.

En otro tópico, todo un éxito el abrazo de los alcaldes fronterizos evento que tuvo lugar a mediado del puente internacional Reynosa-Estados Unidos, donde la alcaldesa MAKI ORTIZ, asevero que mas allá de barreras y muros, existen lazos que unen; juntos formamos una región que comparte las tradiciones, los gustos pero sobre todo la amistad, dijo la alcaldesa.

“Este tradicional abrazo entre alcaldes, es una muestra de los lazos que unen,” subrayo la presidente municipal MAKI ORTIZ, al dar la bienvenida a los alcaldes, JIM DARLIN, de McAllen, DR ARMANDO OCAÑAS, de Misión, GERARDO ALANIS, de Progreso y AMBROSIO HERNANDEZ de Pharr.

Por cierto en el mismo tema de alcaldes Texanos los demócratas de Texas están de placemos ya que quien participara como candidato a la presidencia de Estados Unidos es JIM BIDEN, quien se enfrentara contra el Republicano DONALDO TRUMP quien busca la reelección y de acuerdo a las encuestas norteamericanas el vencedor será el demócrata.

TIC TAC nada puede ganarle al reloj. POR AHÍ NOS ENCONTRAREMOS. E MAIL joel@tiempoahora.net