Un gobernador fortalecido políticamente por su trabajo.

Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (10/03/2020).- LUNES FUE DE CONVULSION EN LAS BOLSAS DE VALORES DE LOS MERCADOS MUNDIALES, WALL STREET TAMBIEN SUFRIO LOS EFECTOS DEL CORONAVIRUS Y LA GUERRA DEL PRECIO DEL PETROLEO PRACTICAMENTE SE DESPLOMO, LOS OJOS Y CONOCIMIENTOS DE los Presidentes de las Naciones de los distintos continentes se aplicaron, para recepcionar lo mejor que pudieron sus economías, los menos daños, en México el precio del dólar rebaso los 21.00 por cada divisa verde, este fenómeno lo sufrieron la mayoría de las naciones.

LA GUERRA DE PRECIOS DEL PETROLEO SE DESPLOMO AL DARSE LA RUPTURA COMERCIAL ENTRE LOS PAISES DE RUSIA Y ARABIA SAUDITA LOS PAISES PRINCIPALES PRODUCTORES DEL MUNDO, EL PRECIO DEL BARRIL CRUDO SE DESPLOMO A 35 DOLARES EL BARRIL, la reacción se vino en cadena, algo que no ocurrió desde hace 29 años el impacto en efecto domino a todos los mercados no solo en Asia, sino el Latinoamérica, lo más grave es que no terminen las cosas allí, sino que pueda nuevamente a descender durante la semana hasta los 25 dólares el barril de crudo, sería lamentable que esto sucediera, para ello deben tomarse las precauciones .

HOY EL PRESIDENTE DONALD TRUMP QUE SE CONSIDERA LA PRIMER POTENCIA DEL MUNDO, ACUSO A LAS NOTICIAS FALSAS, ASI COMO A RUSIA Y ARABIA SAUDITA DE SER LOS RESPONSABLES, AUNQUE LE FALTO OTRO INGREDIENTE PRINCIPAL “EL CORONAVIRUS”, DESDE LUEGO que el “domingo negro” afecto a México el valor del Brent de 70 dólares más de 30 dólares fue un fuerte descenso, recordando que México tiene una gran ingreso-depende del petróleo un giro inesperado de gran impacto en los ingresos hacendarios, en la desaceleración económica rumbo a una recesión, esto originara tal vez que echen mano de una posible reforma fiscal, recordemos que el Presidente AMLO prometió no tomar ningún deuda. Algo inestable la situación en la economía a corto plazo del gobierno.

Rocío Nahle , Arturo Herrera, Octavio Romero y Alfonso Romo Garza tiene una gran responsabilidad en estos momentos, saber mover las piezas de la economía nacional, para que sea el menor impacto el que sufra el País y que el dólar no siga cayendo en una devaluación inevitable como está sucediendo.

FUE UN FIN DE SEMANA AGITADO, EL DOMINGO MAS DE 100,000 MUJERES MARCHARON POR LAS PRINCIPALES AVENIDAS DE LA CD. DE MEXICO, UN MOVIMIENTO PARA CELEBRAR EL “DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER”, PERO ADEMAS PARA FRENAR EL ASESINATO CONTRA LAS FEMINAS que han aumentado en los últimos años – 10 mujeres son asesinadas diariamente en el País-, desde luego hubo pinta de fachadas, algunos vehículos dañados ante la adrenalina de los hechos, el asesinato de la niña Fátima nuevamente fue recordado, algo que sucedió, la convocatoria reunió el mayor número de mexicanos que salieron a las calles para protestar en cierto grado contra el Gobierno de la 4T que esto desde luego fue aprovechado por los partidos políticos de oposición al actual gobernante AMLO.

LO MAS SALUDABLE Y POSITIVO PARA AMLO ESTA MAÑANA FUE TOCAR EL TEMA DE LA MARCHA FEMINISTA, HABLAR DEL BUEN OBJETIVO, AFIRMO QUE HAN TRABAJADO EN APLICAR LA JUSTICIA EN LOS CRIMENES CONTRA MUJERES, ACUSO A “LOS CONSERVADORES” DE SER PARTE de esta marcha contra su gobierno protagonizando actos de provocación y violencia, un conservadurismo disfrazado de feminismo, critico a los medios de información de haber cubierto esta marcha, es algo que está ocurriendo, donde como periodistas se debe informar además hoy las redes sociales se inundan con utilización de los teléfonos celulares con grabaciones e imagen, muy difícil “tapar el sol con un dedo”, creo que en un principio minimizaba la cantidad de marchantes como había ocurrido con la marcha de la paz y otras anteriores, políticamente quiera o no fue un golpe que causo daño en su imagen, ojo no fue un golpe certero, más sin embargo si hace reflexionar que existe un problema grave que está presente y no fue canalizado políticamente bien, porque el resultado hubiera sido diferente, utilizando el efecto de acción y reacción.

PERO ESTE FIN DE SEMANA EN TAMAULIPAS SE REALIZO EL 4 INFORME DEL GOBERNADOR FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA EN CONGRESO ENTREGO POR ESCRITO EL DOCUMENTO, EN POLYFORUM ESTUVO ANTE MILES DE TAMAULIPECOS QUE INTEGRAN PARTE DE LA SOCIEDAD CIVIL, evaluó el avance que se ha logrado en materia de seguridad, inversiones extranjeras, salud, empleo, educación en si los aspectos importantes de una sociedad en constante crecimiento, todo esto sustentando en números y pruebas documentales que lo avalan, en aspecto político el avance de Francisco García Cabeza de Vaca con paso firme, la presencia de 07 gobernadores, del máximo liderazgo en México del Partido Acción Nacional que avalo, reconoció pero además fue ejemplo a nivel Nación de un gobierno de acción con resultados.

EL GOBENADOR TAMAULIPECO FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA DEJO CLARO QUE NO BUSCARA LA DIRIGENCIA NACIONAL DEL PAN COMO MAL LO INFORMARON “POLITICOS CHILANGOS” SIN CONOCIMIENTO DE CAUSA DE LO QUE SUCEDE EN TAMAULIPAS, PERO QUE OPERAN DESDE LA LEJANIA CON LA MENTIRA Y LA INCERTIDUMBRE, claro que fue enfático que en el tema de la seguridad se ha avanzado, pero seguirá con estrategias, mayor número de agentes estatales y equipamiento como patrullas, helicópteros, casetas TAM en carreteras enlazadas a los C-4 con cámaras de video vigilancia, esto hará las carreteras seguras, se avanza con seguridad y rumbo.

ENTRE LOS ALCALDES INVITADOS EN PRIMERA FILA DE FRONTERA TAMAULIPECA OBSERVAMOS A LA ALCALDESA DRA. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ DE REYNOSA, CARLOS R. ULIVARRI LOPEZ DE RIO BRAVO, GERARDO ALDAPE BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO, ENRIQUE RIVAS DE NUEVO LAREDO, diputados Javier Garza de Coss, Juanita Sánchez, Javier Garza Faz, Alberto Lara Bazaldua, Lic. Paty Palacios, Héctor Escobar, Iveth Bermea, quienes han sido de los activos con el trabajo legislativo, pero además en estar presentes en el territorio de sus Municipios y distritos correspondientes.

FUISMO TESTIGOS DIFERENTE AL ANTERIOR, HOY FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA ESTUVO DIALOGANDO CON LA SOCIEDAD CIVIL ASISTENTE, FUE UN ACERCAMIENTO DIRECTO POSTERIOR AL PROTOCOLO EN POLYFORUM, ES PRECISAMENTE LO QUE HACE QUE EXISTA una comunicación permanente, el de compartir no solo las experiencias sino el sentir de cada gobernado, escuchar que es lo que se necesita en cada municipio, comunidad o distrito de Tamaulipas, en el ámbito político no existen aún actores de otros Institutos políticos que tengan el liderazgo y arraigo de Cabeza de Vaca, esto lo refrendo el pasado sábado en la capital tamaulipeca, fueron aplausos, porras espontaneas y la multitud que pedía la selfie con el actual gobernador Constitucional del Estado.

EN REYNOSA SE LLEVO A CABO UNA MARCHA PACIFICA EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER PARA QUE LA SOCIEDAD TOME CONSCIENCIA DE SU FUNCION Y PARTICIPACION DENTRO DE LA SOCIEDAD, NO AGRESION FISICA, LABORAL O PSICOLOGICA, LA ALCALDESA DRA. MAKI ORTIZ DOMINGUEZ al frente de la misma, donde estuvieron presentes 04 diputadas federales apoyándolas como son diputada Nohemi Alemán, Adriana Dávila, Liduvina Sandoval, y Adriana Aguilar marcha que concluyo en la plaza de la Republica en puente Internacional, como parte del movimiento nacional.

ASI MISMO EL SABADO EL TITULAR DE SEDATU DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ROMAN MEYER FALCON ARRIBO A REYNOSA REALIZANDO UN RECORRDIO DE SUPERVISION DE LAS OBRAS QUE REALIZAN EN ESTE MUNICIPIO FRONTERIZO, FUERON RECIBIDO POR EL ARQ. EDUARDO LOPEZ ARIAS Secretario de Obras públicas con la representación de la alcaldesa Dra. Maki Ortiz, esto es previo a la visita que el Presidente de México Andrés Manuel López Obrado realizara en la primera semana de abril a este municipio fronterizo.

EN VALLE HERMOSO EL PRESIDENTE MUNICIPAL GERARDO ALDAPE BALLSTEROS Y SRA. LIDAN GODOY DE ALDAPE PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF, PRESIDIERON EL FESTIVAL DE NIÑOS ESPECIALES, QUE SE REALIZO EN LA PLAZA PRINCIPAL, UNA SERIE DE EVENTOS DONDE PARTICIPARON Y MOSTRARON EL AVANCE QUE HAN TENIDO EN SUS DIFERENTES capacidades, ellos son parte de los CAM, USAER de esta ciudad, dentro de la conmemoración de “Marzo mes de la educación especial”, es importante resaltar que desde el inicio de esta administración publica les han dado todo el apoyo requerido para ello.

ANALIZANDO EL TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATAMOROS MARIO A. LOPEZ LOS INTEGRANTES Y DIRECTIVOS DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION CONVOCARON A UNA REUNION QUE SE DIO HOY, DONDE EXPRESARON QUERER SER PARTE DE este cambio y desarrollo de este puerto fronterizo, el jefe del gobierno Municipal Mario A. Lopez estableció que serán los constructores locales los que realizan las obras sociales que se efectuaran por esta administración pública, para que los recursos se queden en la misma localidad.

EL TEMA FUE DE ACUERDO A LA ACTUALIDAD EN RIO BRAVO “ LA MUJER COMO AGENTE DE CAMBIO” LA CONFERENCIA QUE FUE ORGANIZADA POR EL INSTITUTO DE LA MUJER, QUE FUE IMPARTIDO POR LA CONFERENCISTA MYRNA CARRANZA, el presidente municipal Carlos Ulivarri y sra. Leticia de León de Ulivarri estuvieron presidiendo el evento asi como las mujeres riobravenses, donde se reconoció el trabajo de quienes han sobresalido altruistamente en esta comunidad.

TAMBIEN RIO BRAVO REGISTRO LA VISITA DE EDGAR MELHEM SALINAS PRESIDENTE DEL PRI DE TAMAULIPAS, QUIEN TOMO LA PROTESTA A LA NUEVA DIRECTIVA MUNICIPAL QUE AHORA DIRIGE EL LIC. ALFREDO CANTU CUELLAR Y LIC. NORMA PARRA, LOS PRIISTAS DE MAYOR TRAYUECTORIA PRESENTES en este histórico evento, donde se convocó a la unidad partidista, a recuperar la confianza ciudadana para que los próximos gobiernos sean emanados del Revolucionario Institucional.

DENTRO DEL PRI SE ENCUENTRA MUJERES CON ALTO VALOR COMO LA LIC. VERONICA SERNA GALLADO, EMPRESARIA, POLITICA Y ACTIVA DENTRO DE ESTA SOCIEDAD, CUENTA CON UN BUEN PERFIL PARA SER TOMADA EN CUENTA PARA LAS PROXIMAS DECISIONES POLITICAS, vive en esta ciudad, ha sido disciplinada, en todo momento.

QUIENES SIGUE HACIENDO TRABAJO DE CAMPO ES EL DIPUTADO FEDERAL HECTOR JOEL “ CALABAZO” VILLEGAS A QUIEN SE LE VE CON EL PERFIL DE SER EL PROXIMO ABANDERADO DE MORENA PARA BUSCAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LLEVARIA COMO COMPAÑERA de fórmula a una excelente dama la Dra. Casandra de los Santos esto como candidata a diputada, de acuerdo a los sondeos ciudadanos, ambos viven en Rio Bravo así como sus hijos y familias, otras de las ventajas en los proceso electorales actuales.

EL RECTOR DE LA UAT ING. JOSE ANDRES SUAREZ FERNANDEZ HA SIDO RESPETUOSO DE LAS MUJERES CON LOS MISMOS DERECHOS QUE LOS VARONES, RECHAZANDO SIEMPRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MISMA, por ello impartieron el taller dirigido a la comunidad universitaria masculino sobre “la no violencia a la mujer”, esto crea sin duda alguna una conciencia de respeto a las damas tanto en lo laboral, como en la vida pública y privada.