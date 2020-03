Maki Ortiz se Hunde por Corrupta, Abusiva y Mediocre.

*Ante el panorama electoral, judicial y político, la alcaldesa de Reynosa como medida desesperada busca renovar a su equipo y corre a la “verruga Flores”.

*Gobernador de Tamaulipas firma convenio de no adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI.

*Otro hit de la Piñatería Ramírez de Reynosa: el Coronavirus.

*Gloria Montalvo Padilla quiere meter a la cárcel a proveedores molestos por sus incumplimientos. ¿La apoyará Xicoténcatl viendo su propio riesgo de que le corten la cabeza?

Por Carlos G. Cortés García//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (11/03/2020).- Como reguero de pólvora corre por todo el territorio de Tamaulipas que la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez se hunde, y con ella se hunde su administración, la que en ningún momento ha dejada de estar plagada de nepotismo, galopante corrupción, abuso de los recursos públicos y decisiones tomadas con el estómago, por decir lo menos.

Ha sido desastrosa la actuación de la originaria de Chihuahua, pero residente de Mission, Maki Esther Ortiz Domínguez, al permitirse la ligereza de gobernar por impulsos: por impulsos designó a su junior, al orgullo de su nepotismo, como presidente del DIF municipal; por impulsos designó a su esposo, a quien trata con la punta del zapato y públicamente lo exhibe y confronta como lo que es, un cero a la izquierda en su vida; por impulsos ha cambiado a seis jefes en el área de comunicación social a quienes no deja trabajar ni ella su alter ego, Hugo Ramírez Treviño, “El Alcaldito”, el nuevo rico de Reynosa; por impulsos se ha enfrentado una y otra y otra vez con quienes no comulgan con ella en sus ideas, en sus caprichos y en sus descocados proyectos.

Por ejemplo, por sus caprichos de meter la mano donde no debe y tomar lo que no es suyo, Maki trae en camino a la cárcel a Juan García Guerrero, su primer gerente de COMAPA Reynosa, por un presunto fraude de más de 22 millones de pesos, el cual ya está documentado. Y es, entonces, cuestión de días para que el empresario pueda terminar a la sombra.

También han sido ocurrencias enfrentarse con quienes eran consejeros de la COMAPA, el restaurantero Alfonso de León y el constructor Roberto Salinas Ferrer, quienes tras un litigió, la obligaron a que los reintegrara a su lugar. Al final, ambos personajes no regresaron porque no quisieron. A ambos, y a otros, como Carlos Gámez, “La Canica”, les quedó muy claro que acercarse con Maki y tratar de sumar con ella, era lo mismo que convertirse en sus lacayos, pues la calidad moral de Maki no le permite entender que en la vida y en la política se construyen equipos y no se contrata voluntades y lacayos. Por eso, Maki está como está.

Ahora resulta que Maki, en uno más de sus violentos arranques, corrió de fea manera, despidió vergonzosamente, al Director de Redes del Ayuntamiento de Reynosa, Aníbal Flores, mejor conocido como “La Verruga” quien quedó fuera de la nómina municipal, junto con su esposa y todo su equipo compuesto de catorce personas. Hoy, todos fueron despedidos así nomás, a mansalva, sin miramientos ni complacencias.

Así opera Maki. Cuando se le mete a la cabeza, o le meten a la cabeza ideas, ella obra sin mediar consecuencias y sin entender que quienes dejan de participar en su administración, en automático, se convierten en enemigos de su proyecto futurista. Y luego vienen las consecuencias. Y luego Maki llora.

El sábado pasado, durante el Cuarto Informe de Gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, mandatario tamaulipeco, a diferencia del Tercer Informe donde ni siquiera acudió, Maki ahora si se presentó. Y compartió lugares con los alcaldes MORENOS de Tamaulipas, Adrián Oseguera Kernion, de Ciudad Madero y el presidente municipal de Matamoros, Mario López “La Borrega”.

Entonces, en algunas crónicas políticas, se dijo que se juntaron los alcaldes morenos de Tamaulipas, incluyendo a Maki quien, hay que decirlo fuerte y claro, dejó de ser panista por decisión propia. Y se convirtió en Morena, en petista, en verde, en cualquier opción que le permita arañar su sueño de ser candidata al gobierno de Tamaulipas. Y digo candidata, con la seguridad de que Maki ni por equivocación ni por asomo llegará al Palacio de Gobierno: ni su mermado estado de salud, ni su mediocre capacidad ya demostrada en tareas de gobierno en Reynosa, le permitirían trabajar por Tamaulipas, ni siquiera en un nivel mediocre.

Y si en este momento Tamaulipas avanza bien, con buenos números, con buena presencia nacional, con buenos indicadores, me pregunto yo: ¿para qué confiar el proyecto Tamaulipas que es la casa de todos, a un personaje gris, mediocre, corrupto, pendenciero, mitómano, nepotista, gandalla, abusivo y con un amplio espectro de condiciones médicas difíciles? Maki no será nunca, y por nada, una buena gobernante. De hecho, en Reynosa, reitero, ha sido mediocre, corrupta y nepotista y yo se que ni usted ni yo queremos eso para nosotros y para nuestros hijos.

¿O se imagina al marido, al que hace llorar, y el que hace los pingues negocios del municipio, Carlos Peña Garza como presidente del Congreso de Tamaulipas? ¿O se imagina a Makito, el orgullo de su nepotismo como alcalde de Reynosa? ¿O que tal el alcaldito, el que ya fue llevado a los separos y se le sigue un proceso judicial por trampa, y por fraude y falsificación de documentos, como Secretario de Gobierno? ¡Ay Nanita! Yo verdaderamente no. Y ni me los imagino ni por equivocación lo quiero hacer.

Con toda seriedad, Maki no es ni será la opción para Tamaulipas. Ni buena ni mala porque simplemente no es opción. No tiene la capacidad, no tiene proyecto más que el de ella y sus familiares y amigos, no le importa la gente, no le interesa servir sino hacer negocios. Y yo creo que los Reynosenses ya están hartos de tener que soportarla.

Maki sabe mentir, sabe violentar, sabe abusar, sabe robar, sabe pisotear, sabe humillar… Sabe hacer muchas cosas menos gobernar porque la honestidad y la decencia se maman desde la cuna. Y por esas malas actitudes, nadie quiere a Maki, muchos la toleran por un mendrugo de tortilla, pero no hay sentimiento alguno, sólo intereses. ¡Qué triste!

***Y así describe el amigo periodista Oscar Díaz Salazar a Maki Esther Ortiz Domínguez:

“La que despidió cientos de trabajadoras.

La que no confió en las mujeres de Reynosa y dio los cargos más importantes a forasteros.

La que se escuda en su condición de mujer cuando le señalan sus actos de corrupción.

La que utiliza la violencia de género contra su esposo, a quien maltrata verbalmente.

La que paga sicarios cibernéticos para atacar a sus críticos.

La que no respeta la pluralidad y las diferencias de opinión entre sus pares del Cabildo.

La que viola la ley e involucra a los ministros de Su religión en los actos del gobierno.

La que maltrata verbalmente a sus colaboradores.

La que mando pintar de azul las oficinas del DIF, porque el rosa no le gustaba para su hijito Carlos.”

¿Así o más claro Maki? Esta descripción de Díaz Salazar es, me parece, corresponde a la chihuahuense, pintada de cuerpo entero.

1. Este martes, los gobernadores de Guanajuato, Tamaulipas y Aguascalientes firmaron el convenio de no adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, con lo que reiteraron que no se entregarán sus sistemas de salud a la federación, pero sí colaborarán y se coordinarán con el gobierno federal con el objetivo de alcanzar servicios de calidad.

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, informó que este acuerdo de coordinación total es para fortalecer al INSABI como un solo sistema de salud en todo México: “nos hemos unido a este gran esfuerzo del Gobierno Federal para tener un mejor sistema, en donde siempre nos importa que la sociedad, mexicanas, mexicanos, tengan una mejor calidad en el servicio de salud y que podamos darle una fortaleza en todo México bajo los esquemas que el presidente ha manifestado”.

Y el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca apuntó que este convenio tiene como objetivo mejorar los servicios de salud, e integrar la gratuidad que hoy en día demandan las familias mexicanas, porque “estamos convencidos que, uniendo esfuerzos, facilidades y recursos en sí, podremos lograr las metas y objetivos que se tienen por parte de la federación en conjunto con los gobiernos de los estados”, indicó García Cabeza de Vaca.

Por su parte, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, destacó que el convenio de colaboración firmado, es un convenio de no adhesión, “es decir, en caso de nuestros estados, seguiremos administrando los servicios de salud, no los entregaremos a la federación, pero sí nos coordinaremos para poder garantizar un servicio de calidad para todos los habitantes de nuestros estados”.

El mandatario de Guanajuato agregó que se busca la gratuidad, por lo que se estará trabajando en el tema con el Gobierno Federal, “por lo que este convenio de coordinación y colaboración es importante”.

Cabe destacar que, aunque no estuvo presente en la ceremonia, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, éste ya había firmado el convenio de no adhesión.

Por parte del Gobierno Federal firmó el director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrar Aguilar. Asimismo, a esta firma de convenio también acudieron los secretarios de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, y Daniel Díaz de Guanajuato.

2.Otra más de la piñatería Ramírez de Reynosa. Primero fue el ex alcalde José Elías Leal, la propia alcaldesa Maki Ortiz Domínguez, el avión presidencial y la mismísima Sarita -hija de José José. Ahora, los artesanos tamaulipecos se lucieron con la elaboración de una piñata del ya famosísimo Coronavirus. ¿Quién dice que en Tamaulipas no hay creatividad? 3. Entre amenazas de cárcel a proveedores enojados por el incumplimiento de compromisos, la irresponsable descoordinadora de Comunicación Social del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Gloria Montalvo Padilla, intenta detener a quienes exigen el pago de sus servicios y que ella se niega a cubrir. Una mancha más al tigre diría la Nana Goya, porque ante su incapacidad para negociar, cumplir y resolver, Montalvo Padilla ahora amenaza con sendas denuncias penales. ¿Será? Porque para ello esta mozalbeta de la comunicación requiere de dos elementos fundamentales: valor para entrarle a una empresa imposible por las condiciones del diferendo y el apoyo del presidente municipal, Xicoténcatl González Uresti, quien a estas alturas del partido ya no quiere queso sino salir de la ratonera.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @CarlosCortesMX.

HIPÓDROMO POLÍTICO D.R. 2020