¡Que poca… Sensibilidad la de Maki y Alejandro!

*Ahora Maki Esther Ortiz Domínguez quiere convencernos que está a punto de ser canonizada.

*A Alejandro Rojas Díaz Durán le importa un pepino la sociedad mexicana; él está obsesionado con hacerse del poder en MORENA.

*La Universidad Autónoma de Tamaulipas suspenderá actividades en concordancia con los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública.

*53 casos de Coronavirus al día de hoy.

Ciudad Victoria, Tamaulipas (16/03/2020).- Este fin de semana fue intenso por un común denominador, por cierto, de miedo para muchos. Desde hace más de un mes no se habla de otra cosa que no sea el Coronavirus, pero desde el miércoles pasado, concretamente en México, no ha habido otro tema de conversación, y de preocupación, diría yo, que no sea la pandemia recién declarada por la Organización Mundial de la Salud.

Y en las redes sociales, tampoco se habla de otra cosa que de este padecimiento: textos, audios y videos han invadido nuestros teléfonos celulares, y en muchas personas el tema se ha vuelto preocupación, miedo y angustia. Qué si tengo, que si no tengo, que si los hospitales no se darán abasto, que si la estrategia del gobierno federal no es la correcta, que si el presidente ordenó a sus colaboradores no hablar del tema y que si el periodo vacacional de semana santa iniciará a partir del próximo lunes y por un periodo de 30 días, que si se están realizando compras de pánico de agua y papel sanitario, y muchos etcéteras.

Los últimos días, también han permitido a miles de familias de todo el país, analizar, con la cabeza fría, y planear lo que será su vida en los próximos días, por el tema del Coronavirus.

¿Y por qué le comento esto? Pues sencillo. Porque cuando todos deberíamos estar dedicados a construir estrategias asertivas, y más los servidores públicos, a dos personajes les importó un pepino el riesgo de este grave padecimiento y la preocupación y angustia de los tamaulipecos, y de los mexicanos, y se dedicaron a hacer politiquería, que yo considero barata por el mal momento que han elegido para seguir buscando el poder por el poder, cuando no se les ve la más mínima intensión de “realmente servir” a los ciudadanos.

La primera, fue la alcaldesa de Reynosa, la originaria de chihuahua, pero residente de Mission, Maki Esther Ortiz Domínguez, a quien ya se le queman las habas por ser candidata al gobierno del estado. Maki sueña con que ya sea el 2022 e iniciar una campaña para que su ambición abarque más, dado que el municipio ya no le alcanza para saciar su avaricia, su ambición y sus ansias de poder.

A tal grado se desató esa ambición en Maki y sus “colaboradores”, que recién corrió, de muy mala manera, dicen los que estuvieron presentes, a Anibal “La Verruga” Flores. Con palabras altisonantes y un espíritu de molestia porque según ella él no le dio buenos resultados en la administración municipal, lo puso de patitas en la calle quitándole a él, y a su familia, la seguridad de sus alimentos.

De inmediato, Maki y “sus muchachos” planearon cambiar la estrategia y ahora construyeron una página de facebook y publicaron un video, producido por su “nuevo portal” www.inciso1.com, titulado “Tamaulipas con grandes posibilidades de ser gobernado por una mujer de Reynosa”. Y la conductora, Aracely Salazar, se suelta como hilo de media adjetivando a la todavía presidenta municipal: carismática, trabajadora, de un humanismo y honestidad probada, considerada por los principales analistas del estado como la política más completa de Tamaulipas. Y repasa la hoja de vida de la chihuahuense, desde ser diputada, senadora subsecretaria de salud y alcaldesa, olvidándoseles, por cierto, que también fue regidora. Además, Aracely asegura que su segundo periodo como alcaldesa fue honesto “al tener un margen de aceptación popular histórico”.

Al dar la conductora el nombre de Maki, asegura que éste resuena ya en todos los rincones de Tamaulipas, “y no por grilla sino por su trabajo”. Además, señala la conductora, que “quienes saben, y bien que saben” es que por derecho, trabajo y esfuerzo, no hay nadie que compita con Maki para la sucesión estatal, sea quien sea el nombre que pongan frente a esta “alcaldesa guerrera, pretendiendo ensombrecer su derecho a aspirar en grande y no le llega nadie en experiencia, preparación y carisma”.

Asimismo, la conductora agrega que “sus adversarios locales parecieran empequeñerse – aunque me parece que el término correcto es empequeñecerse- a la hora de confrontar aptitudes y experiencia.

Y agrega: “Maki, paciente, guarda las formas y espera su momento. Sus aliados políticos están fuera de Tamaulipas y de que tiene posibilidades las tiene, aunque esto ponga a temblar a muchos”. Y remata: “Así es, no la pierda de vista porque por primera vez en la historia, el sueño de las mujeres de Tamaulipas, cada vez más críticas y participativas en política, podría hacerse realidad y tener una aliada de género gobernando en el estado”.

Fue tal el nivel de hilaridad que dicho video despertó en los tamaulipecos, que ya no sabían si era efecto del coronavirus o sólo impresión del autoelogio que pagó Maki para que todos le tengan “miedo y respeto”, lo que evidentemente no pasará. Que le pregunten a los reynosenses ¿qué opinan de la chihuahuense que los gobierna?, que les pregunten a la Auditoría Superior del Estado sobre las trapacerías y transas que han encontrado en la revisión de las cuentas públicas de la administración municipal de Reynosa; que le pregunten a Roberto Salinas Ferrer, o a Alfonso de León, o a la Ingeniero Belta Judith Mendoza, o a José Manuel Flores Montemayor, o a Yenni Gandiaga, o a Carlos Gámez “La Canica”, o a “La Verruga” Flores, o a René Martínez y a tantos y tantos reynosenses a los que Maki ha ofendido, humillado, corrido y violentado sus derechos laborales, dejándoles caer el peso de su poder, el cual por cierto se acabará el próximo 30 de septiembre de 2021, dentro de poco más de 18 meses, lo que ya muchos festejan por anticipado.

Porque mejor no dice Maki como es que se ha vuelto enemiga, que no adversaria, de muchos ciudadanos por el uso abusivo y patrimonialista del presupuesto municipal; o como se ha peleado con muchos personajes polìticos por defender a Makito, su hijo y orgullo de su nepotismo, a quien, a como de lugar, lo quiere sentar en la presidencia municipal de Reynosa cuando ella se vaya, pasando sobre otros personajes que tienen méritos reales de aspirar a la candidatura a la presidencia municipal. Porque Makito, o Carlitos, o como Usted guste llamarlo, no tiene ni experiencia ni merecimientos para ser candidato a la alcaldía de Reynosa, no es nadie y le falta aún mucho camino por recorrer.

Y Maki no es la dueña ni de la ciudad ni de los reynosenses para imponerles al orgullo de su nepotismo como alcalde, porque serían más años de seguir saqueando al erario público.

O porque no aclara Maki como es que defendió a su marido, Carlos Luis Peña Garza, hoy presidente del DIF Municipal, de sus oscuros negocios de trata de personas y prostitución en la zona de tolerancia de Reynosa. O como es que lo hace llorar y lo insulta públicamente cuando el personaje osa “pensar diferente” que su consorte.

Hay mucho más que hablar sobre Maki y sus perversas aspiraciones a la Gubernatura de Tamaulipas, pero lo más importante es porque no calma sus ansias de novillera y, viendo las cosas como están hoy, con una pandemia de coronavirus afectando ya al país, y en un tema del que “se supone” debería de saber, porque su formación profesional es de medicina, y dice que está especializada en salud pública, lo que a mí no me consta, ya que aunque muchas veces pedí el título de maestría en salud pública que dice tener, siempre en el municipio me salieron con evasivas.

Asimismo, el registro de cédulas profesionales sólo da cuenta de su paso por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, al consignar su Cédula Profesional con número 1628127, por su licenciatura obtenida como médico cirujano en el año de 1991,profesión que por cierto nunca ha ejercido, pero de la maestría no se dice nada, absolutamente nada, lo que debe significar que son sueños guajiros, son mentiras, como otras muchas que ha inventado: la del chipote chillón, la de las inundaciones en donde todo iba muy bien hasta que se le adelantó Dios y otras más.

Lo que se le olvidó a Maki fue tener la sensibilidad para entender que este es un mal momento político para descararse, aunque ya se había descarado mucho antes, al desesperarse por lograr la candidatura del PAN al Gobierno de Tamaulipas, lo que no vemos en el horizonte. Si la veo como candidata, sin duda, pero de otro partido político y, definitivamente, no la veo como Gobernadora. Tamaulipas necesita a un verdadero líder y Maki no lo es ni le llega a los talones a los líderes. Como dijera “alguien”, “cualquier “pen…tonto” con dinero es operador político”.

Hoy casi todos los políticos y los servidores públicos andan trabajando con la sociedad para que la pandemia del coronavirus no nos afecte tanto, ni en lo económico ni en lo social. Pero esto a la alcaldesa de Reynosa le valió mamá y media y, anda, descaradamente, en campaña. Ojalá y el Instituto Nacional Electoral tome cartas en el asunto y la sancione por actos anticipados de campaña.

Además, su incapacidad para gobernar es evidente y está rodeada de un… “equipo” que no le ayuda, que sólo se ayudan ellos, y como practicando aquello de “comiendo yo y mis dientes que me importan mis parientes”, cuando ya no la necesiten, habrán de darle a Maki una patada por salva sea la parte y brincarán al barco que logre mantenerse a flote. Ya lo veremos y tendremos tiempo de comentarlo. Tiempo al tiempo.

1.Otro que anda en la misma tesitura es Alejandro Rojas Díaz Durán, a quien el padecimiento del Coronavirus le ha importando un pepino y en lugar de sumarse a los equipos institucionales para ayudar a la gente, para este ambicioso personaje en su entorno no pasa nada, y entonces, dedica su tiempo a seguir en campaña para alcanzar la dirigencia nacional de MORENA, lo que, de suceder, sería ponerle el clavo final al ataud del partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la república.

El ahijado político del Senador Ricardo Monreal, Rojas Díaz Durán, mientras todos arman estrategias para enfrentar la pandemia, y llegar a todos los mexicanos para informarles sobre el problema y los modelos para enfrentarlo, él, valiéndole lo demás, anda desatado, ocupado y preocupado, proponiendo “los primeros 5 ejes de trabajo para organizar a MORENA de manera exitosa para ganar en el 2021 las elecciones federales y garantizarle al Gobierno de la República, la gobernabilidad y la continuidad del proceso de cambio verdadero de la #CuartaTransformación”.

¿Habrá Usted visto tal nivel de estupidez, inconciencia y ambición? Yo no, y creo que esta actitud valemadrista del perrito pantorrillero habrá de ponerle, reitero, los clavos al ataúd de su fracaso político. Pero más allá de las ambiciones de Rojas Díaz Durán, vuelvo a preguntar: ¿de dónde está sacando este señor tantos recursos para los periplos que hace por todo el territorio nacional para lograr su sueño guajiro de ser el mandamás de MORENA?

Sería muy bueno que la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, la Auditoría Superior de la Federación y todos los organismos que se encargan, precisamente de vigilar el uso correcto de los dineros públicos, investigaran a este personaje para saber de donde provienen los dineros que utiliza para su intensa campaña por la dirigencia nacional de MORENA y nos lo dijeran a la sociedad.

2.La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de un comunicado de prensa emitido la noche del pasado sábado, informó a la comunidad universitaria que, ante la contingencia que vive el país a consecuencia del coronavirus COVD-19, la UAT “se encuentra coordinando las tareas necesarias con las autoridades estatales y nacionales que permitan tomar las mejores decisiones sobre el tema y que redunden en la disminución de los impactos académicos, administrativos y en la protección total de toda su comunidad”.

Dicho comunicado se generó con base a la comunicación emitida por el Secretario de Educación Pública Federal, y en donde se dejó en claro que las actividades académicas- administrativas serán suspendidas a partir del próximo 20 de marzo, en donde se buscará realizar las actividades acádemico-administrativas con menos riesgo para la comunidad educativa durante la siguiente semana. Asimismo, se suspenderán a partir de ya eventos académicos, culturales y deportivos de alta concentración, siempre pensando en la salud y seguridad de los miembros de la comunidad educativa.

Finalmente, el comunicado solicita conservar la calma y atender, a las indicaciones, que por medios oficiales de comunicación, estará emitiendo la máxima casa de estudios de Tamaulipas.

3. La mañana de este lunes 16 de marzo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que en México hay 53 casos confirmados por coronavirus COVID-19 y siete de ellos están en hospitalización de manera estable.

Por cierto, la noche de ayer domingo 15 de marzo, se dio a conocer la supuesta primera muerte por coronavirus en México. Se trataba de José Kuri Harfush, el director del Grupo Financiero Inbursa. La noticia fue confirmada por varios medios mexicanos quienes dieron a conocer que el empresario habría muerto a causa de una complicación de neumonía producto del coronavirus.

Esta confirmación habría sido otorgada a medios por familiares del empresario alrededor de las 21:40 horas. Momentos más adelante, la Secretaría de Salud informó que el paciente se encuentra en estado crítico, mas no ha fallecido y espera que el hombre de 71 años logre sobrepasar esta situación y mejore su estado de salud.

