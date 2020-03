Para combatir al Coronavirus, Liderazgo y Humildad…

*En Tamaulipas hay liderazgo.

*Gobierno Federal decretó Fase 2 de contingencia por COVID-19.

*Para mejores resultados en la estrategia contra el Coronavirus, Gobierno Federal debería preguntar a todos.

*Posponen Juegos Olímpicos Tokio 2020.

*COPARMEX por el apoyo a Constellation Brands, INC., en Baja California.

*Rector de la UAT pospone su Informe por COVID-19.

Ciudad Victoria, Tamaulipas (25/03/2020).- Esta fase crítica del país, por la propagación del COVID-19, requiere de verdaderos liderazgos para conducir el destino de la nación por los senderos insospechados que tendremos que caminar en las próximas semanas y meses. Le comento lo anterior porque la empresa especializada en consultas de opinión pública Massive Caller, midió el liderazgo de los gobernadores en México, en esta etapa de la pandemia por COVID-19, y ubicó al Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, entre los primeros cuatro mandatarios estatales con mayor liderazgo, por las decisiones tomadas ante esta difícil circunstancia.

En la evaluación de la encuestadora, publicada el pasado domingo 22 de marzo, nuevamente, el 72 por ciento de los tamaulipecos, aprobó a su Gobernador, como el líder que se requiere ante esta crisis, por las decisiones que ha tomado correctamente ante la contingencia de salud pública mundial que han afectado a Tamaulipas.

Como dato adicional, le diré que Tamaulipas fue el primer estado en el país que integró un Comité Técnico Estatal de Seguridad en Salud, constituido por médicos especialistas, de los sectores público y privado, para evaluar medidas preventivas y definir las acciones a seguir, y dicho Comité se declaró en sesión permanente a partir del pasado primero de marzo y hasta la fecha.

Asimismo, como parte de la estrategia integral, el mandatario tamaulipeco se ha reunido con las alcaldesas y alcaldes de Tamaulipas, para comunicarles que las medidas sanitarias implementadas en el estado son con un sentido de responsabilidad social y con el objetivo de proteger a toda la población de eventuales contagios, compartiéndoles la estrategia e invitándolos a hacer sinergia con el Gobierno de Tamaulipas.

También, atendiendo a las recomendaciones del Comité de Salud, a partir del 13 marzo pasado, el Gobierno del Estado suspendió actos públicos masivos, medida que también se aplicó al sector educativo, suspendiendo las clases en los niveles preescolar, primaria, secundaria, medio superior y profesional, a partir del 17 de marzo y reanudando las actividades académicas el próximo 20 de abril.

Asimismo, de manera responsable, y priorizando la salud de los servidores públicos, del Gobierno de Tamaulipas, se concedió licencia laboral, a partir del 19 de marzo y hasta el 20 de abril, y con goce de sueldo, a trabajadores estatales que sean personas mayores de 60 años, discapacitados y mujeres embarazas, y pidió consideraciones laborales a trabajadores con enfermedades crónicas. Adicional, se recomendó la suspensión de actividades en sitios que concentran un alto número de personas, como cines, gimnasios, discotecas, bares, salones de eventos sociales.

El Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, dispuso, además, un despliegue de 250 personas del sector salud, altamente capacitadas, para realizar verificaciones de salud básicas a quienes ingresan al país por los cruces fronterizos con Estados Unidos, puertos, aeropuertos y centrales camioneras.

Adicional, el mandatario tamaulipeco recién se reunió con los Gobernadores de Coahuila y Nuevo León, en donde firmaron acuerdos que permitirán hacer frente a la enfermedad, previniendo contagios y atendiendo eficientemente la contingencia de manera interinstitucional y regional.

Tampoco podemos dejar de lado que Tamaulipas, es una de las primeras entidades federativas, que elevaron sus acciones preventivas a nivel 2, realizando revisiones en los cinco aeropuertos internacionales, puertos marítimos y centrales de autobuses.

Por todo lo anterior, por todo lo que se ha hecho en Tamaulipas, hay motivo para que el 72 por ciento de la sociedad haya aprobado las acciones encabezadas por el Gobernador García Cabeza de Vaca. Cabe señalar que el fin de esta circunstancia de salud no se ve cerca, y me parece que podría alargarse si la sociedad no cumplimos con nuestra parte de evitar la aglomeración social y no quedarnos en casa. Por ello, es importante que sociedad y gobierno caminemos hombro con hombro para lograr los mejores resultados en el corto plazo. Hoy quien gobierna Tamaulipas tiene el conocimiento, la experiencia y la sensibilidad para alcanzar metas y dar resultados. Y la sociedad debemos apoyarlo para salir adelante con los menores daños posibles.

1. Este martes, el Gobierno Federal decretó la fase 2 de la pandemia del coronavirus, lo que obliga a poner mayor énfasis en la aplicación de medidas de prevención ante la situación que se vivió en China y que lastimó seriamente a Italia y a España.

Y para conducir al país por dicha fase, le decía yo, me queda claro que se requiere de un verdadero liderazgo, ser un demócrata comprometido con el bien de la nación y con una apertura y humildad para escuchar a todos quienes tengan algo que decir algo con respecto al tema.

No se trata de dividir más a una sociedad que, por naturaleza, tenemos en los genes el don de la solidaridad. Así ha quedado demostrado en circunstancias tan difíciles como los sismos de 1985 y los de 2017. Pero a pesar de ello en los últimos meses estamos divididos en dos bandos, lo que hoy no representa ninguna garantía.

Hoy se requiere en México un liderazgo, a toda prueba, que esté empeñado en sumar y multiplicar y no en restar y dividir. Un liderazgo que aprenda de sus errores y que no tengamos que pagar los mexicanos los costos de su aprendizaje. Un liderazgo que esté comprometido por construir un mejor país para todos, aunque sepa que terminando su administración se irá del gobierno, y lo único que quedará en los anales de la historia serán sus hechos, sus acciones y sus resultados. No hay duda. México requiere de un liderazgo visionario, que vea el bosque completo, y no sólo el árbol que está enfrente.

2. La Secretaría de Salud Federal declaró de manera formal el arranque de la fase dos en la propagación del COVID-19 en México, aunque vislumbró una transmisión “reducida” y rechazó la restricción generalizada de movilidad entre la población, con intervención policiaca o militar porque es ésta una herramienta extrema que se reserva a situaciones hipotéticas de pérdida de la capacidad de control. Lejos estamos de ello, de necesitar medidas que vulneren la vida pública o afecten garantías individuales”. Así lo aseguró Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y vocero del Gobierno federal en esta etapa del COVID-19.

López-Gatell dijo que a los lineamientos anunciados con anterioridad, como la sana distancia, el cuidado a adultos mayores y otros grupos en riesgo, y la suspensión de clases en todo el Sistema Educativo Nacional, se sumaron la suspensión temporal hasta el 19 de abril de eventos con 100 personas o más —contrario a lo dispuesto por otras autoridades como la capitalina, inclinada a prohibir concentraciones mayores a 50 personas— y la cancelación de actividades privadas, públicas, sociales o gubernamentales “que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas”.

La fase dos se declara cuando se presentan casos sin antecedentes de contacto con viajeros o cuando se dificulta la trazabilidad de los contagios. El funcionario la calificó como “una señal muy temprana”, pues sólo se ubica en esta variable alrededor del 1 por ciento de la incidencia.

La idea -dijo el funcionario- es anticiparse a la fase 3 de transmisión generalizada, la cual será inevitable y representa el mayor reto para el Sistema Nacional de Salud.

Para López-Gatell, por la concentración de población, el mayor número de casos y a más velocidad de contagio se presentará en la región metropolitana del Valle de México, otras zonas urbanas como Guadalajara y Monterrey y zonas turísticas de Quintana Roo.

El vocero de la Presidencia de la República para el tema de salud, y en una petición inusual, instó al compromiso y responsabilidad de todo el personal de Salud, “porque no podemos entrar en ninguna clase de discordia, de distanciamiento emocional o de comunicación. Organizándonos de una manera generosa entre todas las instituciones, podemos tener la capacidad suficiente”.

Ojalá y que el plan salga como lo han diseñado en el Gobierno Federal, aunque yo insisto, deberían reunir a los expertos de cada entidad y aplicar la máxima de que dos cabezas piensan más que una, y más allá de diferencias ideológicas y de partido, lo prioritario hoy es la salud de la población y construir estrategias ganadoras, en donde no haya lugar para el mesianismo, la mezquindad y el protagonismo. Ahí la propuesta. A ver, ¿quién dice yo?

P.D. 3. Finalmente pasó lo que tenía que ocurrir: la pandemia del coronavirus obligó a aplazar los Juegos Olímpicos Tokio 2020 hasta el 2021, en una decisión conjunta entre el Comité Olímpico Internacional y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, determinación que fue respaldada por todas las federaciones y asociaciones deportivas en el mundo.

“A la vista de las condiciones actuales, y por el bien de todos los deportistas, hemos presentado una propuesta para un aplazamiento de un año, de modo que se puedan celebrar de manera segura”, dijo Abe en una conferencia de prensa, luego de hablarlo telefónicamente con Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional. Ambos acordaron “cooperar para celebrar los Juegos como testamento al triunfo sobre la infección, los Juegos Olímpicos Tokio 2020, serán la luz al final del túnel y señalarán el triunfo de la humanidad”, reiteró el mandatario japonés.

Esta es la primera posposición de la cita olímpica, en los 124 años del olimpismo en su era moderna, ajena a las guerras mundiales que cancelaron los Juegos Olímpicos de 1916, 1940 y 1944. Precisamente la justa olímpica asignada también a Tokio para 1940, tampoco pudo realizarse en tierras niponas, ya que Japón entró en guerra con China, por lo que el Comité Olímpico Internacional decidió que se organizaran en Helsinki, Finlandia, en 1941. En las conversaciones, se planteó celebrar la cita olímpica antes del verano del 2021, sin fecha definida por cuestiones de mercadotecnia y de registros comerciales y porque el logo con el 2020 se ha grabado ya en millones de objetos que aún no salen a la venta, aunque el nombre oficial de los Juegos de 2021 seguirá siendo Tokio 2020. Asimismo, el Fuego Olímpico se mantendrá encendido en Fukushima, como una esperanza ante la pandemia del coronavirus.

4. El pasado fin de semana, en Mexicali, Baja California, los ciudadanos votaron para retirarle los permisos a la empresa Constellation Brands, INC, fabricante de cerveza, argumentando que los iba a afectar por el alto consumo de agua.

Derivado de ello, la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, emitió un comunicado en donde asegura que México se encuentra en la antesala de una de las mayores crisis sociales y económicas de las que se tiene memoria. Y los riesgos globales derivados de la emergencia sanitaria del COVID19, la caída en los precios internacionales del petróleo y la volatilidad de los mercados, “nos sitúan en riesgo de afectar profundamente, la producción, el abasto, las inversiones y el empleo del que dependen millones de familias mexicanas”.

El sindicato patronal señala que en los últimos días la moneda nacional se depreció hasta alcanzar 25 pesos por dólar y a pesar de que la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 en México se encuentra aún en fase 1, ya ha impactado fuertemente los mercados y las previsiones económicas proyectando un decrecimiento importante en la economía para este 2020.

COPARMEX asegura que estos datos nos situarían ante una de las mayores crisis económicas de la historia nacional, cuyo impacto social en de las familias mexicanas y sobre todo en aquellos que menos tienen, se vuelve de proporciones incalculables, por lo que en estos momentos de crisis necesitamos toda la ayuda con la que podamos contar, inversión pública inteligente y una fuerte inversión privada, nacional e internacional.

Sentencia el organismo que “vivimos tiempos convulsos. Momentos decisivos para el futuro de México. Para nuestro futuro y el de nuestras familias. Sólo sacaremos el país adelante si la autoridad e iniciativa privada trabajamos unidos, juntos. Pero exigimos garantías. Porque la economía no funciona si no hay libertad de empresa garantizada en el Artículo 5° Constitucional, no hay libertad si se Vulnera el Estado de Derecho”.

Y remata que CANACINTRA rechaza la consulta organizada en Mexicali con el objetivo político de frenar una fuerte inversión internacional. Una inversión multimillonaria que se ve amenazada por el egoísmo y los cálculos electoreros de unos pocos que se oponen al beneficio de todos, porque de los estudios realizados por años y por técnicos especialistas de organismos autónomos, los expertos dictaminaron:

Que la empresa Constellation Brands, INC. ha cumplido estrictamente con las leyes, reglamentos y normatividad aplicable a su proyecto. Que al consumir el 0.2% del agua disponible en Mexicali (2,800 millones M3/año) no se pone en riesgo alguno, el abasto de agua de calidad para los habitantes de la región. Que la empresa los últimos 7 meses realizó negociaciones con varias secretarías de estado, junto con SEMARNAT y foros que derivaron en un compromiso de huella

hídrica neutra, es decir, haría obras que captarían o ahorrarían un volumen igual al

consumido de 5 Millones de M3/año

Y remata: los derechos no se pueden someter a consulta, la libertad de empresa no se puede someter a consulta y el estado de derecho no se puede someter a consulta, por lo que exigimos al Gobierno del Estado de Baja California y al Gobierno Federal que garanticen el estado de derecho y la libre empresa, porque cancelar una inversión de $1,400 millones de dólares, que ya cuenta con permisos y acredita su sustentabilidad, representa no sólo un atentado a toda empresa que quiere invertir en México, sino a las que ya están instaladas y operando ¿Qué sigue?

El comunicado asegura que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha exigido frenar este tipo de prácticas oscuras y la CANACINTRA se suma a este llamado de manera enérgica para acabar con las manipulaciones corruptas, porque la desinformación, como manera de conducir los asuntos públicos, sólo fomenta el

clima de polarización social que no cabe en el México de hoy, y atenta contra los medios indispensables para generar bienestar y lo que es peor: pone en riesgo la inversión en México y con ella la recuperación económica y los empleos que tanto necesitamos. Estamos en un momento crucial para generar confianza y mantener la planta productiva activa y creciendo, para favorecer a las y los mexicanos. No podemos ahuyentar la inversión que sostiene millones de empleos en todo el país.

Finalmente, el comunicado de la COPARMEX sentencia: “hoy más que nunca, el futuro de México necesita de todos y nos necesita a todos. Sumemos esfuerzos. Es hora de actuar”. Y firma el comunicado Gustavo Walter de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana.

5. Atendiendo las recomendaciones sanitarias por la contingencia del COVID-19, la Universidad Autónoma de Tamaulipas pospuso para una nueva fecha la ceremonia del Segundo Informe del Rector José Andrés Suárez Fernández.

El evento había sido programado para efectuarse por videoconferencia el próximo jueves 26 de marzo; sin embargo, y por instrucciones del Rector José Andrés Suárez Fernández, se informará en su oportunidad a los directores de los 26 planteles de la UAT de la nueva fecha para dar cumplimiento a este acto oficial establecido en la legislación de la casa de estudios.

Asimismo, entre las medidas a observar en el periodo de distanciamiento social implementadas desde el pasado 17 de marzo, la UAT estará dando seguimiento puntual a las recomendaciones y a la información actualizada del sector salud en el estado, en cuanto a la evolución de esta contingencia y se continuará trabajando el ciclo escolar mediante las clases en línea, además de mantener las medidas de prevención que ya se han implementado para resguardar la salud del personal que labora en las diferentes dependencias académicas y administrativas de la UAT.

