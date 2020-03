Segunda fase del COVID-19, Gobierno Tamaulipeco con buenos resultados en salud…

Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (25/03/2020).- EFECTIVAMENTE EL COVID-19 ES UNA PANDEMIA DE SALUD, PERO TAMBIENSE HA CONVERTIDO EN UNA EPIDEMIA ECONOMICA PARA LOS PAISES DEL MUNDO, EL CAMINO HACIA LA RECESION ECONOMICA ES EVIDENTE EN MEXICO Y EE.UU, AL MENOS PARA MEXICO LOS BANCOS DE INVERSION Y analistas internacionales expertos en tema económica afirman que el PIB en nuestro País caerá del 1.5% al 4.5 %, existía un programa bastante ambicioso y atractivo que difícilmente se habrá de cumplir en este 2020, aun cuando el estado de ánimo del Presidente mexicano es alto al hablar de numero hoy, la realidad es que no hay dinero que complete para una pandemia de fase 4 que duraría meses al colapsar los hospitales públicos de salud.

DONALD TRUMP HOY AFIRMO QUE LE ENCANTARIA TENER AL PAIS ABIERTO PARA EL DOMINGO DE PASCUA ES DECIR EL 12 DE ABRIL, ESTARIA CELEBRANDO TODO EL PUEBLO ESTADOUNIDENSE “ EL DOMINGO DE RESURRECION DE EE.UU.” CREO QUE ESTA MUY LEJOS DE LA realidad de lo que sucede y lo más grave que seguirá ocurriendo en los Estados como son New York, Washington, Lousiana donde los casos se están multiplicando conforme pasan los días, esto continuara ocurriendo al paso de las semanas el problema será mayor en materia de salud o perdidas de vida, su justificación fue en su mensaje de hoy “ perdemos miles de personas por gripa durante el año y no cerramos el País, nuestra Nación se puede destruir si lo apagas,” refiriéndose a la economía, hoy están llegando a los 50,000 infectados siendo el tercer País con mayor casos de personas con coronavirus.

EL PRESIDENTE NORTEAMERICANO SABE QUE A LA 4 SEMANA DE ESTAR EN CONTENSION DEL CORONAVIRUS LA TASA DE DESEMPLEO AUMENTARIA EN UN 15%, ENTONCES EN ESTE TIEMPO ESTARIAN PERDIENDO MILLONES DE EMPLEO, por ello el próximo lunes sostendrá una reunión gubernamental anuncio Mike Pence Vicepresidente, porque todo indica que perderán 25 puntos del Producto Interno Bruto, mas sin embargo también hay que recordar que es un año electoral, tanto la salud de los estadounidenses , su economía y la reelección de Donald Trump están en una balanza actualmente, desde luego para el Presidente será más importante finalmente decidir porque en una semana salga la gente a trabajar, ya prácticamente no escucha al epidemiólogo Anthony Fauci a quien traía en todas las conferencias, lo ha alejado porque le aconseja que debe tomar medidas drásticas de paralizar el País para frenar este COVID-19 y México depende de lo que diga y haga los vecinos del norte como Nación mandante.

MIENTRAS QUE EL GOBIERNO MEXICANO HOY ANUNCIO A TRAVES DEL PRESIDENTE QUE TIENEN 400 ,000 MILLONES DE PESOS FONDOS EXTRAS PARA UTILIZAR Y QUE ASEGURO HAN AHORRADO – PORQUE ES DEIFICIL EXPLICAR DE DONDE SALIERON- PORQUE LOS ANALISTAS DESCARTAN que sean de los fondos de estabilización de ingresos presupuestarios, hoy se anunció que entramos a la fase 2 de pandemia, PEMEX sigue siendo considerada a nivel mundial la petrolera más endeudada del mundo, cada vez se ven lejos las esperanzas que sean una dependencia que beneficie las finanzas públicas, sino todo lo contrario afirma con conocimiento de causa JP Morgan, la realidad es que el crecimiento económico estimado en un 0.6% será con una nueva caída del 1.6%.

AHORA LA DECLARACIONES DE VICTOR TOLEDO TITULAR DE SEMARNAT AFIRMO QUE LOS EMPRESARIOS Y MAGNATES SON LOS RESPONSABLES DE LA CRISIS ACTUAL DEL CORONAVIRUS QUE DESTRUYE EL EQUILIBRIO DEL PLANETA, POR ESO LA PROXIMA GUERRA SERA CONTRA ELLOS ESCRIBIO en la Jornada, refiriéndose a los 500 corporativos anunciado por revista Fortune, solamente que entre estos magnates están 10 mexicanos encabezados por Carlos Slim del grupo CARSO a quien el presidente mexicano adula cada vez que puede poniéndolo como ejemplo, entonces como que no están en la mismo sintonía ideológica y política, o en su caso a quien hay que creerle, creo que habrá de desmentirlo este miércoles uno u otro para que el señor Carlos Slim no retire el apoyo al gobierno mexicano que públicamente ha dicho otorgara ,la encuestas realizadas en cuanto a la aprobación de AMLO sobre manejo de pandemia COVID-19 el 44% de los mexicanos lo desaprobó revelo hoy el Norte de Monterrey, mientras que el 37% lo aprobó.

PERO NOS VAMOS A TAMAULIPAS DONDE EL GOBERNADOR FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA DESDE HACE SEMANAS ACTIVO LA FASE DE PREVENCION DEL CORONAVIRUS, CON LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, A TRAVES DE ACCIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD ESTATAL, y tomando medidas como autorizar pago a empleados mayores de 60 años para que no acudan a laborar, esto le otorgo un 72.0 % de aprobación como gobernante por parte de los Tamaulipecos, de acuerdo al resultado de la encuesta efectuada por la empresa Massive Caller en tomar las mejores decisiones ante la contingencia de salud hoy pandemia COVID-19, hoy el Estado solo tiene 05 casos positivos uno de los más bajos en todo el País.

EL GOBERNADOR DEL ESTADO FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA NO HA BAJADO LA GUARDIA, SIGUE PERMANENTEMENTE INSTALADO EL COMITE ESTATAL PARA LA SALUD PARA ATENDER CUALESQUIER CONTINGENCIA, ESTAN LOS HOSPITALES PREPARADOS POR ZONAS PARA recibir a los tamaulipecos con síntomas graves de coronavirus, diariamente sigue pidiendo no salir de las casas si no hay motivo, dentro de la fase 02, desde hoy mercados y tianguis son limitados para evitar aglomeración de personas, todos los cines, antros, gimnasios, playas, iglesias, centros recreativos, palapas casinos no tienen permiso para funcionar, las autoridades estatales y federales estarán vigilando que se cumpla con ello.

EN REYNOSA EL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVES DEL SISTEMA DIF ACTIVO LA LINEA TELEFONICA 8993 185471 PARA QUE LA CIUDADANIA EN GENERAL PUEDA LLAMAR SI TIENE DUDAS SOBRE ALGUNA PERSONA CONTAGIADA O CON SINTOMAS DE CIVD-19 y sea atendida en forma oportuna, estará funcionando a partir de las 08:00 de la mañana a las 06:00 de la tarde, informo el presidente Carlos Peña Garza.

ASI MISMO LA PRESIDENTE MUNICIPAL DRA. MAKI ORTIZ ANUNCIO QUE TODOS LOS TRFABAJADORES DIARIAMENTE ESTARA SIENDO MONITOREADOS CON SENSOR DE TEMPERATURA CORPORAL, ADEMAS DE CONTAR CON GEL ANTIBACTERIAL SUFICIENTE, igualmente los empelados mayores de 60 años no laboraran, mujeres embarazadas y quienes tengan expediente clínico por diabetes e hipertensión deben quedarse en sus hogares con pago de sueldo garantizado, para evitar adquieran el coronavirus.

AL ANUNCIARSE LA FASE 02 EN MEXICO, EL GOBIERNO DE MATAMOROS ACORDO EXTREMAR LAS MEDIDAS DE PREVENCION DEL COVID-19, INVITANDO A LAS FAMILIAS QUE NO REALICEN MOVILIDAD A OTRAS CIUDADES O EN LA MISMA CIUDAD SI NO ES UNA EMERGENCIA, ESTO PERMITIRA QUE los brotes de coronavirus no aumenten, además las recomendaciones de estarse lavando constantemente las manos, en coordinación con autoridades federales y estatales estarán verificando que las instrucciones como gobierno municipal se cumplan en no realizar eventos de aglomeraciones o apertura de los lugares públicos que se ordenó sus cierres.

IMPORTANTE FUE LA REUNION CUMPLIENDO CON LA REGLA DE SANA DISTANCIA DE UN METRO Y MEDIO EL ALCALDE CARLOS ULIVARRI CON LOS REPRESENTANTES DE LOS SISTEMAS DE SALUD PUBLICO Y PRIVADO, LO PRINCIPAL FUE EVALUAR LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES preventivas, pero además conocer las nuevas disposiciones a través de las propuestas de los participantes, estando presente el titular de la décima jurisdicción de salud Dr. Carlos Macías Catalán, igualmente las clases en línea que están dando sobre defensa personal, zumba, aprendizaje para tocar instrumentos musicales, arte y cultura están siendo todo un éxito durante todo el día.

EN VALLE HERMOSO EL ALCALDE GERARDO ALDAPE BALLESTEROS INFORMO QUE DIALOGO CON EL PATRONATO DE COMAPA PARA SOLICITARLE NO REALIZAR NINGUN CORTE DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA CIUDADANIA A PARTIR DE ESTE MOMENTO, AUN CUANDO TENGAN UN ADEUDO, CONSCIENTE de que la mayoría de los conciudadanos no están acudiendo a laborar para atender llamado de contingencia del coronavirus y apoyando a su economía familiar, esto fue aplaudido y agradecido por las familias vallehermosenses.

LA EMPRESA TRANCASA DE RIO BRAVO A TRAVES DE SU DIRECTOR JESUS CANALES MELHEM ANUNCIO QUE NINGUN TRABAJADOR ESTA CONTAGIADO DE CORONAVIRUS, ANTE UNA VERSION QUE CORRIO ENTRE la ciudadanía se realizaron pruebas y todas salieron negativas, es un municipio aun libre de contagios hasta el momento.