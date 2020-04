Clausura Coepris entrega de apoyos de Sebien en San Fernando.

De La Redaccion//aquitamaulipas.com

San Fernando, Tamaulipas (02/04/2020).- Personal de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios clausuraron un local donde personal de la Secretaría para el Bienestar (Sebien) repartía apoyos a adultos mayores.

El Operativo de Vigilancia por Covid-19 de Coepris en este municipio contó con el apoyo de personal de la dirección de Protección Civil del Ayuntamiento y de la Policía Estatal y al llegar la comitiva al ejido Alfredo V. Bonfil observaron amontonamiento de personas en el local de reparto y lo clausuraron.

«Por aglomeración dentro y fuera y poner en riesgo a las personas adultas allí presentes, además de no suministrar gel a los asistentes y no guardar su sana distancia se procede a la suspensión», argumentó un funcionario de Coepris.

Puntualizó que la acción se basó en el artículo Cuarto, párrafo 14 y 16 de la Constitución, artículos 139, fracción 1, 147 y 152 de la Ley General de Salud, artículo 80, 85 de la Ley Estatal de Salud.

Tras negarse a recibir el oficio el personal encargado del evento, la comitiva del personal de Coepris procedió a colocar sellos de suspensión en el acceso del inmueble.

El personal de Coepris al recorrer la plaza principal del municipio se percató que allí se reunieron las personas del local suspendido, por lo que las exhortaron a guardar las medidas sanitarias necesarias.

La comitiva continuó con el operativo en otros ejidos, acudieron a la congregación La Lomita y el ejido Francisco González donde verificaron la entrega de apoyos.

Al lugar también llegó el delegado federal de Sebien, José Ramón Gómez Leal, quien supervisó el trabajo.

«Vean cómo nuestra gente está trabajando bien, separados todos, tomando todas las medidas de Salud, antes de entrar la compañera pone gel, y aquí están los adultos (mayores), todos separados, no permitimos que entren más de 50 adultos, como nos lo han marcado», dijo Gómez Leal en un video que subió a su Facebook.

«Lamentablemente andan personas intentando bloquear todo esto, que está muy mal porque andamos entregando el apoyo económico por si las cosas empeoran, y así estar muy prevenidos», declaró.

Gómez Leal invitó a todas las instancias de gobierno a facilitar la entrega de apoyos con las medidas sanitarias adecuadas, en lugar de pretender cancelar las entregas.

«Invito a todas las autoridades a que de verdad apoyemos a nuestra gente, a los adultos, a los que más lo necesitan, que entendamos que tenemos que prevenir por si las cosas se complican», dijo.

Gómez Leal informó que en San Fernando tienen que entregar 4 mil 410 apoyos a Adultos Mayores, que en su mayoría están dispersos en rancherías y ejidos, lo que complica no poder depositárselos en tarjetas bancarias.

Por la tarde, Gómez Leal reveló que fueron los tres inmuebles clausurados.