En Texas será hasta 13 de mayo cuarentena anuncia gobernador.

Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (13/04/2020).- FINALMENTE LA INTERVENCION DEL PRESIDENTE VECINO DONALD TRUMP LOGRO CERRAR EL ACUERDO CON LA ORGANIZACIÓN DE PAISES PRODUCTORES DE PETROLEO QUE MEXICO RECORTARA SOLAMENTE 100 ,000 BARRILES DE PETROLEO DIARIOS – NO LOS 350,000- QUE LE EXIGIA LA OPEP y que el Presidente de México rechazo, de esta forma termina la guerra con el cartel del petróleo mundial ( Rusia y Arabia Saudita ), claro que Donald Trump afirmo que México se lo reembolsaría cuando esté listo “, a ver si no le sale más caro al País este acuerdo, porque EE.UU absorberá la producción de 250,000 barriles diarios que exigía la organización mundial a nuestro País y no crea que Donald Trump es un bondadoso empresario.

RECUERDA LA FOBIA DEL PRESIDENTE ESTADOUNIDENSE DONALD TRUMP CONTRA TODOS LOS MIGRANTES LATINOS, LAS POLITICAS MIGRATORIAS DONDE GRITABA Y ESCRIBIO EN SUS REDES SOCIALES LOS INSULTOS HACIA QUIENES CONSIDERO UNA CARGA PARA SU GOBIERNO, HOY PIDE A PROFESIONALES MEDICOS EXTRANJEROS – AUNQUE SEAN MIGRANTES – PERO QUE TRABAJAN CON COVID-19 EN LAS INVESTIGACIONES, PARA QUE SE CONTACTEN CON SUS CONSULADOS , para salir adelante con esta lucha contra coronavirus, igualmente hoy está llamando “ empleos esenciales” a quienes recogen la cosecha por parte de los migrantes indocumentados a quien no detendrá con redadas discriminatorias por los agentes de Migración, es decir hoy se da cuenta de la importancia en su gobierno de los trabajadores mexicanos sin papeles, porque la gran mayoría de los ciudadanos “gringos” son gente floja, que no les gusta ni saben trabajar, no les estarán pidiendo papeles se atrevió a declarar hoy que esta desesperado ante la pandemia COVID-19.

HASTA HOY EL PRESIDENTE GRINGO DONALD TRUMP´SE DIO CUENTA DEL PAPEL TAN IMPORTANTE QUE JUEGAN DENTRO DE SU GOBIERNO LOS LATINOS, LOS MEXICANOS INMIGRANTES TRABAJADORES QUE SON LOS QUE LEVANTAN LAS COSECHAS PARA LA ESTABILIZACION DE SU ECONOMIA, LAS VUELTAS QUE LE HACE DAR LA VIDA, PORQUE DENTRO DE SUS MENSAJES POLITICOS DE REELECCION HACE UNOS MESES, UTILIZABA EL LATIGO DE FUSTIGAMIENTO POLITICO PARA ATACAR A LAS GENTES MIGRANTES DENTRO de sus mensajes que consideraba fuertes para lograr la relación que buscara este año, los índices de solicitud de desempleo en los últimos 30 días en el gobierno de EE.UU les revela la magnitud del impacto de la pandemia CORONAVIRUS que nunca se imaginaron vivir.

HOY EL GOBERNADOR DE TEXAS GREGG ABBOTT HIZO EXTENSIVA LA CUARENTENA POR 30 DIAS MAS ANTE PANDEMIA CORONAVIRUS, EL NUMERO DE INFECTADOS, MUERTES EN EL ESTADO VECINO NORTEAMERICANO LES DA UNA IDEA QUE LO PEOR AUN NO HA LLEGADO, oficialmente anuncio que hasta el 13 de mayo es la fecha para levantar las iniciativas de suspensión de trabajos no esenciales, que han paralizado el empleo, la economía y todo lo que conlleva al pedir a los ciudadanos no salir a la calle ni a trabajar, mucho menos a realizar visitas o acciones educativas.

AUNQUE EN MEXICO EXISTEN SOLAMENTE 296 MUERTOS, OFICIALMENTE 4661 CASOS CONFIRMADOS DE INFECTADOS POR COVID-19, RELATIVAMENTE SON POCOS PORQUE FUERON CASI 10,000 CASOS SOSPECHOSOS, ESTAS PROXIMAS SEMANAS SERAN IMPORTANTES AL ENTRAR EN LA FASE DONDE LOS CONTAGIOS NO SERAN POR HABER VIAJADO AL EXTRANJERO, SINO PORQUE SE CONTAMINARAN DE LOS conciudadanos mexicanos, de quienes viven en el mismo País, realmente no hemos pasado a la fase 03 alta, donde ya las salidas en los vehículos para adquirir alimentos serian limitadas, es lo que se trata de evitar no cometer los errores que cometieron otros países donde los muertos por día son de hasta 900 personas.

TAMAULIPAS SIGUE SIENDO DE LOS ESTADOS CON MENOS CASOS DE CONTAGIOS, HOY VAN UN TOTAL DE 70 CONFIRMADOS OFICIALMENTE POR LA SECRETARIA DE SALUD DE TAMAULIPAS, HAN FALLECIDO 03 PERSONAS, 757 HAN RESULTADOIS NEGATIVOS A LAS PRUEBAS, esto gracias a los cercos sanitarios, a los protocolos establecidos previamente, donde el gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca semanariamente está realizando reuniones de coordinación, evaluación y acuerdos con el gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez “El Bronco” y el gobernador de Coahuila Miguel A. Riquelme.

LAS PRINCIPALES RECOMENDACIONES DE ESTOS 03 ESTADOS DE LOS MAS IMPORTANTES EN MEXICO, ES ESTARSE LAVANDO FRECUENTEMENTE LAS MANOS CON AGUA Y JABON TODOS LOS PUEDEN HACER SENCILLAMENTE EN SUS HOGARES, DESINFECTAR LOS OBJETOS Y SUPERFICIES, COMO SON PERILLAS de las puertas, mantenerse en el hogar, cuando tienes que salir a trabajar o por alimentos, utilizar mascarilla cubre bocas, guantes, quitártelos con todos los cuidados al llegar al hogar, para evitar cualesquier forma de contagio.

IGUALMENTE ES IMPORTANTE INFORMAR ALGO QUE NO HA SIDO COMUN EN OTROS TIEMPOS EN LOS MUNICIPIOS DE TAMAULIPAS, LA IGLESIA CATOLICA HA SALIDO CON SUS PRESBITEROS LLEVANDO EL SANTISIMO A LAS COMUNIDADES RURALES, COLONIAS Y CENTROS DE LAS CIUDADES, llevando mensaje de adoración, paz, responsabilidades, pidiendo cuidarse como personas, pero también a las familias, ha sido una acción que ha despertado el ánimo y la fe en cada municipio.

EN REYNOSA LOS AGENTES DE TRANSITO LLEVAN A CABO EL OPERATIVO DE CONSICENTIZACION EN AUTOMOVILES DE ALQUILER ASI COMO A LOS DE TRANSPORTE PUBLICO PARA QUE NO LLEVEN MAS PASAJEROS DE LOS QUE SE ESTABLECIO HOY POR LA SECRETARIA DE SALUD para evitar los contagios y propagación del coronavirus, igualmente el programa de subsidios a la canasta básica con 50% del costo por parte del gobierno de la Dra. Maki Ortiz continúa llegando a las colonias populares, esa través de LICONSA que lograron este beneficio, porque el Municipio nunca ha vendido despensas, está cubriendo el 50% del costo de la misma para beneficio de las familias.

POR SU PARTE EL ALCALDE DE MATAMOROS MARIO A. LOPEZ HA MANTENIDO LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN FORMA DIARIA A LAS COLONIAS Y EJIDOS, EN LO QUE CORRESPONDE LA LIMPIEZA PUBLICA, REHABILITACION DE LAMPARAS MERCURIALES,, BACHEO, los recientes camiones entregados para limpieza pública trabajan recolectando la basura en los hogares con mayor eficiencia, en cuanto al parque costero en la playa Bagdad los trabajos avanzan en estacionamiento , tirolesa, etc., será un lugar de sano esparcimiento, diversión para todos los turistas nacionales y extranjeros.

DIARIAMENTE EL ALCALDE DE VALLE HERMOSO GERARDO ALDAPE BALLESTEROS ESTA PIDIENDO A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES A LOS VALLEHERMOSENSE A REDOBLAR ESFUERZOS, QUEDARSE EN CASA EN ESTA PANDEMIA FASE 03 SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL SECTOR SALUD, durante esta semana santa todos debemos quedarnos en nuestros hogares, porque es la mejor vacuna contra esta epidemia de coronavirus.

RIO BRAVO ES UN MUNICIPIO CON 05 CASOS OFICIALES DE INFECTADOS POR CORONAVIRUS, CADA FIN DE SEMANA LOS JOVENES ESTAN ACOSTUMBRADOS A SALIR POR LA NOCHE EN UNA AVENIDA PRINCIPAL, EL PRESIDENTE MUNICIPAL CARLOS ULIVARRI ACOMPAÑADO de la policía estatal, elementos de tránsito y protección civil acudió a invitarlos a mantenerse en sus domicilio, es una medida implementada para no caer con más personas infectadas, igualmente esta medida se aplicó en las principales avenidas, los ciudadanos lo aceptaron con responsabilidad.

ASI MISMO ANUNCIO EL ALCALDE CARLOS ULIVARRI QUE ESTARAN INSTALANDO TUNELES SANITIZADORES EN ALGUNAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPALES, SERAN MOVILES PARA LLEVARLOS DONDE SE OCUPEN, PIDIO A LOS PAISANOS QUE VIVEN EN EE.UU QUE EN ESTE PERIODO vacacional no trasladarse a México, es una forma de proteger a sus seres queridos, es una manera de ayudarse y ayudar a todos en la lucha contra esta pandemia de salud, no queremos que nadie nos falte, ya habrá otros meses para poder reunirnos con nuestros seres queridos que viven y trabajan en el país vecino.

QUIEN ESTUVO BASTANTE ACTIVO TODA LA SEMANA ENTREGANDO APOYOS ALIMENTARIOS, CUBREBOCAS, KITS DE SALUD Y OTRAS COSAS, FUE EL DIPUTADO FEDERAL HECTOR JOEL “CALABAZO” VILLEGAS, plenamente identificado con las clases medias, bajas, haciendo un trabajo de campo , no de escritorio, esta ha sido su tónica de trabajo, esto le ha valido ser un político que está generando confianza entre quienes le dieron el voto para estar en el Congreso de la Unión.