Chucho Nader exhorta a redoblar medidas de higiene; Tampico a la espera de apoyos estatales.

Por: Irvin Sepúlveda//aquitamaulipas.com

Tampico, Tamaulipas (14/04/2020).- El ayuntamiento de Tampico en voz del líder de la comuna porteña Jesús Nader, reconoció que están a la espera de apoyos de parte del gobierno del estado para los sectores afectados por el cierre de negocios en la cuarentena, expresó que lamentablemente la Federación no ha mostrado el interés por ayudar a la ciudadanía.

Comentó que el municipio no cuenta con recursos suficientes para poder entregar apoyos, al verse afectados ya que han dejado de recibir ingresos al suspenderse las cuotas de carga y descarga, las áreas de parquímetros y las multas que el departamento de tránsito aplicaba.

“Estamos muy preocupados como gobierno y como sociedad estamos viendo cómo ayudar a los sectores productivos de la pequeña y mediana empresa, a que trabajan de manera informal, estamos en contacto con el secretario de economía y bienestar social del estado para ver de que forma se puede ayudar, por qué como ayuntamiento no tenemos ese recurso y por parte de la federacion no hay nada, no hay presupuesto, no hay una iniciativa, ni hay ni voluntad de ayudar con recursos extras a los estados y menos a los municipios”, dijo Nader Nasrrallah.

Por otro lado Jesús Nader exhortó a la ciudadanía a usar cubrebocas en dado caso que tengan la necesidad de salir de sus hogares, además de acatar todas las medidas de seguridad y mantenerse informado sobre la evolución de la cepa china, ya que asegura que las primeras semanas de mayo los casos de contagios ascenderán rápidamente.

“Pedimos a los ciudadanos que usen cubrebocas, guantes y practiquen la sana distancia y quien no tenga algo importante que realizar quedarse en casa, eso es lo importante, el aislamiento”.