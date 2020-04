Esperan agricultores acceder a FONDEN tras granizada.

***Alrededor de 10 ejidos tuvieron afectaciones graves.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (14/04/2020).- Tras la granizada que se registró el pasado viernes en el sur de la ciudad, al menos 10 ejidos sufrieron pérdidas graves en la siembra de sorgo y maíz, por lo cual esperan poder acceder a seguro catastrófico del FONDEN para al menos recuperar el dinero que invirtieron en sus tierras.

“Se fregó la cosecha, se fregó el ganado porque no dejó pasto, no dejó nopaleras, todo lo tumbó, los árboles, los mezquites, ahorita están las puras varas pelonas…es una pérdida total, es un fenómeno catastrófico natural, no es algo que se pueda prever, me imagino que debe meter las manos el FONDEN para apoyar a esta gente; algunos estaban asegurados pero otros no”.

Lo anterior lo expuso el agricultor Manuel Salas Aguirre, quien manifestó que aún se encuentran contabilizando las pérdidas y analizando si logran salvar algunas plantas y suficiente grano para la cosecha, pues además del granizo a lo largo de la temporada batallaron con las plagas.

“Hay mucha plaga, mucha chinche en el sorgo, esperemos que no nos merme mucho”.

Este año la tonelada la tonelada de sorgo se comercializará en $3,900 pesos y la maíz en 4,150.