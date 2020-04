La gente de Altamira y Aldama siguen recibiendo el apoyo de Miguel Gómez Orta.

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Altamira Tamaulipas (19/04/2020).- Los apoyos alimentarios para las familias más vulnerables de Altamira y Aldama no se detendrán, por lo que seguirán siendo entregados casa por casa y cumpliendo con la sana distancia por el diputado del distrito 18 Miguel Gómez.

El legislador de Tamaulipas, puntualizó que seguirá trabajando sin descanso para llevar ayuda a los más afectados por la pandemia global.

«Yo en lo personal desde que empezó este tema no hemos parado tanto en Altamira como en Aldama, hay muchas colonias donde se requiere mucha ayuda», declaró.

El altamirense recalcó que hizo un compromiso con la población de los dos municipios, por lo que ha recorrido ejidos como: San Antonio, Mata del Abra, Mariano Matamoros, entre otros para entregar diversos artículos de primera necesidad y que podrán ser de utilidad para los beneficiarios.

«Un compromiso que me eché con todos ellos y vamos a seguro apoyando y no vamos a parar. En esto no solo es Miguel Gómez, se han sumado amigos, se han sumado empresarios, que me han dado la confianza de poder darnos productos alimenticios para poderlos bajar a donde más se requiere», recalcó.

Miguel Gómez reconoció que hay muchas necesidades entre la población, por lo que sigue en la disposición de llevar la mayor ayuda posible, aclarando que no hay acumulación de personas durante la repartición de la ayuda

«Vamos a estar casa por casa, no hay acumulación de gente evitamos que la gente corra riesgos y no vamos a parar porque hay mucha que necesita, es importante que estén en casa pero también es importante que podamos llevarles un apoyo», añadió.

Para finalizar, el diputado de Altamira aseveró que se trabaja casa por casa y sin importar colores ni partidos políticos, pues enfatizó que en estos tiempos es cuando la población requiere y necesita de apoyos para ir enfrentando los impactos negativos generados por el COVID-19.