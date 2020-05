Oferta productos Núcleo Solidario para solventar gastos de familias vulnerables.

***Exhortan a adquirir sus productos como gel antibacterial, shampoo y dulces mexicanos.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (01/05/2020).- Con el propósito de ayudar a los miembros de su grupo y a 82 familias más que fueron detectadas viviendo en condiciones de pobreza extrema, el Núcleo Solidario de Discapacitados Productivos y Emprendedores está ofertando productos elaborados por ellos mismos, con los que buscan recaudar suficientes recursos para solventar gastos como agua purificada, gas y electricidad de estas personas en vulnerabilidad.

Así lo informó la presidenta de esta asociación, Cirina Herrera Valladares, quien dijo que están promoviendo artículos como gel antibacterial, shampoo y acondicionador elaborados a base de aloe vera, así como dulces mexicanos y repostería para festividades especiales.

“Esto es para poder solventar un poquito, ayudar a la gente muy vulnerable, de escasos recursos, que no tiene ni para comer; le pedimos al DIF que nos apoyara con despensas y productos de limpieza, pero como no hay trabajo ahorita y mucha gente vive al día, son trabajadores que venden cosas en la calle o tienen puestecitos, pues no tienen el recurso para poder pagar un recibo”, explicó.

Destacó que además de canalizar los apoyos alimentarios que les fueron donados, estarán apoyando a pagar el recibo de la CFE y rellenar el tanque de gas de las 82 familias que fueron detectadas por la organización.

“Si está en nuestras manos poderlos ayudar y que no les corten la luz, que no estén viviendo en la inclemencia de no tener agua o gas, y que son discapacitados y no pueden estar haciendo lumbre, tenemos que hacer algo por la gente más vulnerable de nuestra sociedad”.

Los interesados en adquirir los productos del Núcleo Solidario pueden contactar al personal a través de la página de Facebook o al número 9 24 07 05 para hacer su pedido, mismo que será entregado a domicilio para evitar la movilidad innecesaria.

Los precios oscilan entre 25 y 150 pesos dependiendo del producto.