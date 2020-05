Urge un llamado Presidencial a la Unidad Nacional.

***No a las decisiones unilaterales y dañinas para el país; sí al llamado a la unidad nacional.

***El presidente López Obrador acusa a médicos de mercantilista; los galenos protestan y le reclaman.

***Mensaje presidencial es bajado de redes sociales por reclamos de derechos de autor.

***Próximas dos semanas definitivas para la pandemia en Tamaulipas.

***El Rector de la UAT felicitó a las madres universitarias por redes sociales.

***La Suprema Corte le da palo a Jaime Bonilla en sus sueños de ampliar su periodo de dos a cinco años como Gobernador de Baja California.

***¿Pues no que el Ejército y la Marina ya no? ¿Qué sabrán que nosotros no?

Por Carlos G. Cortés García//aquitamaulipas.com

Ciudad Victoria, Tamaulipas (12/05/2020).- El gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, el pasado fin de semana en Durango, dijo que la iniciativa del Gobierno Federal de suspender proyectos de desarrollo de energía renovable, representa una dramática pérdida de mil 229 millones de dólares de inversión para Tamaulipas, cantidad que lastima a la economía tamaulipeca. Durante la conferencia de la reunión de Gobernadores del Noreste, el mandatario lamentó esta postura de la Federación.

Y discúlpeme Usted, pero yo soy un convencido de que lo que hace falta, con urgencia, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador haga un llamado, urgente, a la unidad nacional, y convoque a todos los sectores de la sociedad mexicana, porque si bien es cierto que dos cabezas piensan más que una, imagínese lo que harán cien cabezas.

Y para lograr tener buenos resultados, se requiere que todos jalemos parejos, hacia el mismo lado, para lograr el efecto de sumar y multiplicar y no de restar y dividir, porque este país no es esfuerzo de un solo hombre. Y ni López Obrador puede con el tamaño del compromiso ni él es dictador ni monarca. Somos una democracia en donde todos podemos y debemos participar, en lo bueno y en lo malo, y abrir la convocatoria a todos los mexicanos.

Y entonces, urge que el presidente de México, reitero, haga un llamado urgente a la unidad y la reconciliación nacional, porque, aunque a Andrés Manuel López obrador no le gusten más que las iniciativas que él mismo genera, en este momento no debe haber espacio ni para la mezquindad ni para el agandalle.

Y en ese sentido, no debe haber dos Méxicos. No debemos haber mexicanos de primera y mexicanos de segunda. No debemos estar divididos entre conservadores y neoliberales. No debemos pertenecer ni a los chairos ni a los fifis. No debe haber chayoteros e intelectuales de la 4T. Si queremos enfrentar la pandemia sanitaria, pero sobre todo la pandemia financiera con los menos escollos posibles, hay que hacerlo de la mejor manera, construyendo que México sea solo uno, con ciudadanos orgullosos de esta tierra, que la amemos y demos todo por ella y por nuestras futuras generaciones.

De otra manera, si desde el primer círculo del poder se sigue impulsando el rompimiento y la división, no llegaremos a nada. Tiempo al tiempo. Ya podremos comentarlo.

1.Por cierto, durante la mañanera del pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cometió una pifia que, luego, colegios, sociedades y asociaciones de médicos, incluso del sector militar, repudiaron las afirmaciones presidenciales que calificaron a los doctores como “mercantilistas”. La mañana de este lunes, el mandatario aseguró que todo lo están tergiversando “sus adversarios” y ofreció una disculpa a los doctores si lo entendieron así.

Y el presidente cambió su versión de lo dicho: “cómo voy a hablar mal de los médicos, a mí me salvo la vida un grupo de doctores, todo lo están tergiversando”.

Después, el titular del ejecutivo federal, aseguró que él “habló de algunos médicos”, y no generalizó, porque es una realidad que “se mercantilizó la medicina” en el periodo neoliberal y reiteró que antes los médicos sólo buscaban enriquecerse”.

Y remató: “Cuando llegaba el paciente, ¿qué tienes? —le preguntaban—. Me duele acá doctor —respondía—. No, qué tienes de bienes”, aseguró el presidente. Al final López Obrador tuvo que retractarse de sus dichos que molestaron a la comunidad médica del país y aseguró, que no sólo algunos doctores buscan apropiarse de los bienes de sus pacientes, sino que también hay hospitales que lo hacen, lo que aclaró esto se da en todos los gremios.

2. Con motivo del Día de las Madres,el pasado domingo, el presidente López Obrador y su esposa, ofrecieron un mensaje a las mamás de México. Y quien se iba a imaginar lo que iba a ocurrir, cuando subieron ese mensaje, junto con el tema musical “Amor Eterno” del desaparecido Juan Gabriel, a la red social Youtube.

Resulta que más tardaron ellos en grabar, producir y subir el mensaje a la red, que la plataforma de “Youtube” y la marca propietaria de los derechos de autor, en “bajarles” el video con el tema del Divo de Juárez. ¿Qué pasó? A alguien de la oficina del presidente se le olvido pagar los derechos de autor, y me imagino yo que fue a la oficina de Comunicación Social, esa que dirige Jesús Ramírez Cuevas.

Y más tarde “arreglaron” el problema y ya quedó el mensaje y la “bonita canción de Juanga” lista para deleitar, a las mamás mexicanas en su día. Sin embargo, algunas voces están esperando que la 4T califique a Youtube y a Juan Gabriel de neoliberales, adversarios y conservadores.

3.Las próximas dos semanas serán las más críticas para Tamaulipas, en donde se prevé que llegue a la curva epidémica del coronavirus, afirmó la Secretaria de Salud Gloria Molina Gamboa. La funcionaria estatal dijo que será en ese momento cuando se podría pensar en que haya un descenso de contagios y tomar las medidas correspondientes, al tiempo de recordar que el momento epidémico de Tamaulipas es diferente al de otras entidades y al de la Ciudad de México, y por esta razón las medidas y acciones que se tomen deberán ser acordes al momento de esta entidad.

Insistió en que en estos días se verá un incremento de casos considerable para alcanzar la punta de la curva, “y después mantenernos así unos días y luego esperar el descenso de nuestros casos”.

Lo bueno a estas alturas de la estrategia del Gobierno de Tamaulipas, es que la entidad cuenta con 8 hospitales provisionales COVID en los principales municipios, hospitales que cuentan con el equipo, la infraestructura especializada y 40 camas cada uno, es decir, 320 camas adicionales disponibles para atender casos graves y muy graves de COVID-19.

En total, en los 11 espacios hospitalarios destinados por el estado para atender pacientes COVID-19, se cuenta con 560 camas y 356 ventiladores disponibles para los pacientes que lo requieran. Y por supuesto, la mejor fórmula, #QuédateEnCasa

4.Quien también felicitó a las mamás tamaulipecas en su día, en lo general, y a las mamás universitarias, en lo particular, fue el Rector de la Universidad, José Andrés Suárez Fernández, quien, en un mensaje difundido a través de sus redes sociales, dijo “que este distanciamiento físico no impide que estemos cerca de pensamientos”.

“Felicito de modo muy especial a quienes, por su profesión, estén enfrentando directamente la contingencia. Y hay que tener muy claro -dijo el Rector Suárez Fernández- que, si atendemos las indicaciones sanitarias por esta contingencia, pronto, muy pronto, podremos vernos y abrazarnos”.

5.La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en sesión virtual el mediodía de este lunes, seis acciones de inconstitucional sobre la llamada Ley Bonilla, que pretendía ampliar de 2 a 5 años el periodo del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.

El proyecto de resolución, hecho público el pasado 4 de mayo por el ministro Fernando Franco González Salas, propone declarar inválida la Ley Bonilla por ser contraria a la constitución federal y atentar contra los principios democráticos.

El documento señala que el mandato popular que recibió el entonces candidato de MORENA a la gubernatura del Estado de Baja California, Jaime Bonilla, fue para ejercer el gobierno por únicamente dos años, y prolongarlo “sin un proceso electoral de por medio es inconstitucional”.

Las acciones de inconstitucionalidad 112/2019, 113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019, 120/2019 fueron promovidas respectivamente por los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Partido de Baja California y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El viernes pasado, Amador Rodríguez Lozano, secretario general de gobierno de Baja California, señaló que acatarían la determinación que tomara la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y esta decisión de la corte, pone un alto a la flagrante violación a la Constitución cometida por el Congreso de aquella entidad y detiene la reelección del hoy gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

Y que bueno que ocurrió así, porque de otra forma ello hubiera abierto la puerta para que algunos hubieran escuchado el canto de las sirenas, y pensaran que el sabio pueblo los querría para otros dos o tres periodos más en el poder, porque de que los hay los hay.

PD.6. ¿Pues no que el Ejército y la Marina ya no? ¿Qué para eso estaba la tan publicitada Guardia Nacional? Y al final, se tuvieron que morder la lengua: hasta marzo del 2024. ¿Qué otros datos tendrán que no nos han dado a conocer en tantas horas de mañanera, sabatina y dominical? Pero de que algo gordo estaría por venir, es algo gordo. Tiempo al tiempo.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @MXCarlosCortes.

HIPÓDROMO POLÍTICO D.R. 2020