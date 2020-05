Empresas obligadas a pagar utilidades pese a contingencia.

***Las personas morales deberán cubrir esta prestación antes de finaliza mayo, y las físicas el 29 de junio.

Por: Tania Castillo//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (13/05/2020).- El Abogado Laboral, Francisco Javier Soto Márquez, explicó que por ley, las empresas morales y físicas están obligadas a pagar las utilidades pese a la emergencia sanitaria que fue decretada en México el pasado 30 de marzo, por lo que invitó a los trabajadores a estar al pendiente de las fechas límite de pago y presentar las querellas correspondientes si no reciben su prestación.

Destacó que las personas morales tienen como fecha límite el 30 de mayo, mientras que las físicas pueden hacerlo hasta el 29 de junio.

“Al día de hoy no existe un artículo que diga que las empresas no están obligadas a pagar lo que son as utilidades, tampoco se han aplazado, por lo tanto las empresas sí están obligadas a pagar en tiempo y forma las utilidades a sus trabajadores”.

Destacó que las empresas que incumplan con esta prestación podrían ser acreedores a multas económicas que van desde las 250 a las 5 000 Unidades de Medida y Actualización. Una UMA equivale a $86.88 pesos.

Soto Márquez destacó que las utilidades se pagan a los trabajadores que tienen un contrato laboral y han ejercido al menos 60 días en la empresa.

“Para tu ser acreedor al pago de tus utilidades como trabajador debes tener al menos 60 días laborados dentro de la empresa, aquellos que no cumplan con los 60 días laborados no tienen el derecho de recibir utilidades, así como son trabajadores que prestan su servicio y se les paga en el momento, como los trabajadores domésticos, aquellos que no tienen una relación laboral con el patrón”.

El proceso de pago de utilidades aún está en tiempo y forma.