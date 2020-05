269 Municipios “Esperanza” 8 de Tamaulipas reinician labores este 18.

***“Nueva Normalidad” provoca reacción entre los actores políticos.

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (14/05/2020).- Ocho Municipios de los 43 en Tamaulipas regresaran a la “nueva Normalidad” el proximo 18 de mayo, de acuerdo a los lineamientos emitidos por el gobierno federal esos municipios están en semáforo verde, es decir libre del COVID 19 y además colindantes de otros que no cuentan con contagios.

Se trata de los municipios, Mier, Burgos, Cruillas, San Nicolás, Mainero, Villagrán, Miquihuana y Nuevo Morelos, el 20% de los municipios de la Entidad.

La primera etapa de acuerdo a la nueva normalidad del gobierno federal iniciara el próximo 18 de mayo, en los lugares donde no hay contagios de la enfermedad que son 269

municipios de la “Esperanza” en 15 Estados del País.

En la segunda etapa entra del 18 al 30 de mayo entre los Estados que tengan menor densidad de contagios que serán monitoreados semanalmente mediante los semáforos y en caso de rebote del virus regresar, pero de acuerdo a los lineamientos la apertura de actividades deben seguir los lineamientos de sana distancia y medidas para evitar el rebote de la epidemia.

En otro orden de ideas, al anuncio de la nueva normalidad o nueva realidad como la llama el gobierno de la 4T, provoco de inmediato la reacción de los actores políticos que buscaran aparecer en la boleta electoral del 2021, los que ya andan promoviéndose en las cabeceras municipales distritos electorales para que las gentes a quien les dan la divida de la despensa no se olviden de ellos si llegan aparecer como candidatos en la elección de junio del 21.

Se ve al senador AMERICO VILLARREAL ANAYA, recorriendo palmo a palmo de las ciudades tanto del sur como norte de Tamaulipas, entregando despensas alimentarias en su campaña de Corazón a corazón, al decir de sus cuates el senador tiene el visto bueno de arriba para hacer los recorridos, por lo que anda por Nuevo Laredo y ya estuvo en Reyqioenosa.

Otros aspirantes como RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA, HECTOR MARTIN GARZA GONZALEZ, estos igual que el senador tienen su mira el 22 pero primero pueden llegar a una diputación federal y esperar la elección venidera del 22.

Como se sabe ellos pertenecen al partido en el poder de morena.

Para la carrera del 21 para la presidencia municipal quien no afloja el paso es el diputado RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, quien los fines de semana se dedica a llevar despensas alimentarias para mitigar la crisis económica de las gentes de las colonias populares.

Por cierto RIGO, hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para que autoricen la apertura de negocios, restaurantes, y comercio en general, pues estan a punto de sucumbir por la crisis económica, subió en redes el diputado por morena.

Por su lado el diputado federal ARMANDO ZERTUCHE, le hace ojitos a la presidencia pero este no se ve en las colonias y lo hace desde el congreso de la unión, santo que no se ve no es adorado, pero en fin lo hace por no gastar.

En cuanto al delegado federal JOSE RAMON GOMEZ LEAL JR, poco se ve y con eso que se quedó sin su brazo derecho CLAUDIA HERNANDEZ, menos se conocen las actividades, pero en fin el JR, tiene suerte y espera que todo le caiga de arriba.

Siguiendo con los aspirantes morenistas está el arquitecto MARCOS HEREDIA, que anda haciendo su labor de activismo llevando apoyos como entrega de silla de ruedas, despensas alimentarias, su aspiración cuando llegue el momento buscara una curul en el gobierno estatal y porque no en el federal si se puede.

Otro muy activo para una diputación es el LIC MARCELO OLAN, fundador de una organización que auxilia a las gentes de escasos recursos.

Por el lado de los azules son los mismos que hacen mayoría en el congreso estatal andan promoviéndose pero con cautela ya que esperan en visto bueno del primero panista FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA.

Por el lado de Movimiento ciudadano no pierda de vista a otro activista joven el LIC LUIS MIGUEL IGLESISAS, que a la chita callado ayuda a las gentes y una vez que pase la contingencia sanitaria saldrá a dar la cara por el partido MC.

Por cierto el movimiento ciudadano debe aclarar qué papel tiene en el partido SILVESTRE RODRIGUEZ, siendo funcionario en protección civil en el municipio anda repartiendo despensas con el logo del partido.

Cambio de tema, los gobernadores del partido acción nacional PAN, rechazaron el plan de la nueva normalidad presentada por el gobierno federal.

Los ocho mandatarios aseguraron en atraves de las redes sociales que todavía no es momento de reabrir actividades económicas, tras asegurar que continúan los contagios del COVID 19.

Por último, El ayuntamiento que preside la DRA MAKI ORTIZ, atiende la contingencia sanitaria, iniciando con del programa emergente de la canasta básica para las personas más vulnerables que habitan en los polígonos de pobreza, pagando la mitad de la despensa hasta 500 pesos de las familias Reynosenses.

