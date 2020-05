Políticos que han crecido durante pandemia en Tamaulipas.

Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (14/05/2020).- SE DIO EL ANUNCIO CON NUEVO NOMBRE A LA ESTRATEGIA “LA NUEVA NORMALIDAD” CON TRES ETAPAS SE PRETENDEN REGRESAR ALGUNAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES,, CULTURA, OCCIO Y EN ESCUELAS, PERO NO TODOS LOS ESTADOS DEL PAIS – ASI LO EXPRESARON 10 GOBERNADORES -, además crea el gobierno federal un semáforo que anunciara el avance o freno de la pandemia en cada entidad federativa, esto se catalogara en tres aspectos “gradual, ordenada y cauta”, a partir del próximo lunes 269 “Municipios de la esperanza” volverán a su vida normal.

ESTE ES EL PLAN QUE HOY MIERCOLES EXTERNO LLEVARLO A CABO EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA QUE DIRIGE AMLO, TODO ESTO DEBE ESTAR ESTRUCTURADO CON INFORMACION REAL DE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL, PORQUE HAY QUE RECORDAR QUE AL MENOS en Tamaulipas se considera que estamos en pleno “pico de la pandemia”, tal vez por ello el Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca en coordinación con secretaria de salud y la Secretaria de Educación en Tamaulipas determino que el ciclo escolar terminará virtualmente, el inicio del próximo ciclo habrá de evaluarse en el mes de Agosto en las condiciones de la propagación de COVID-19.

CORRESPONDIO A LA SECRETARIA DE ECONOMIA GRACIELA MARQUEZ ANUNCIAR COMO FUNCIONARA EL SEMAFORO A TRAVES DE LAS ETAPAS QUE INICIARAN EL PROXIMO LUNES, LOS ESTADOS QUE LOGREN ESTAR EN COLOR NARANJA IRAN ABRIENDO LAS EMPRESAS NO ESENCIALES en forma reducida, aquí entran los espacios públicos hoy cerrados como parques, las personas vulnerables se incorporaran al trabajo con jornadas cortas, los lugares cerrados como cines, restaurantes irán reanudando cautelosamente sus aperturas.

NUEVAMENTE EL GOBERNADOR DE PUEBLA MIGUEL BARBOSA HUERTA DIFIERE CON LAS MEDIDAS TOMADAS DESDE EL

GOBIERNO FEDERAL, PORQUE EB CASE A QUE SON HOY 37,000 TRABAJADORES DE LAS PLANTAS AUTOMOTRICES AUDI Y VW, PRACTICAMENTE ECHAN ABAJO las medidas de salud durante esta emergencia, considero que reactivar la industria automotriz va a colapsar todas las medidas que han realizado durante semanas de confinamiento, en una sola palabra afirma que es un error y que aumentara el número de contagios dentro de las plantas armadoras y el problema será para el Gobierno de Puebla.

DEFINITIVAMENTE NO HAN SIDO BUENOS DIAS PARA EL PRESIDENTE AMLO, PUESTO PRIMERO PORQUE EL PODER LEGISLATIVO DESECHO LA LEY QUE LE OTORGABA FACULTADES PARA MANEJO INTEGRO DEL PRESUPUESTO, DESPUES DEL GARROTAZO QUE BASADOS EN LA CONSTITUCION DESECHARON “La Ley Bonilla”, el confrontarse con los médicos quienes a través de los colegios y federaciones exigieron una disculpa pública, posteriormente el decir que con un par de zapatos y automóvil de medio uso basta para que todos los mexicanos sean felices y contentos le ha restado en realidad apoyo ciudadano, esto dentro del terreno político, la recesión económica nada favorable para el crecimiento del País, viene a deteriorar la figura presidencial, aunque no sea propiamente de México esta situación en pérdidas de empleos por la pandemia covid-19.

RIFANDO 08 REGALOS EL ALCALDE DE SAN FERNANDO JOSE “ PEPE” RIOS ESTARA FESTEJANDO Y RECONOCIENDO LA LABOR DE LOS MAESTROS DE DICHA CIUDAD, PERO TENDRAN QUE COMPARTIR SU PAGINA EN REDES SOCIALES PARA PODER TENER DERECHO A PARTICIPAR, ojala tomara el ejemplo del diputado Alberto Lara Bazaldua que rifo más de 1,000 regalos en el día de las madres, las críticas de los profesionistas de la educación no se dejaron sentir por la conducta avara que está demostrando ante la labor que desempeñan diariamente para formar mejores ciudadanos.

TAMAULIPAS REGISTRO 36 CASOS POSITIVOS DE CONTAGIO COVID-19 ESTE MIERCOLES, SUMANDO UN TOTAL DE 911 PACIENTES INFECTADOS DE CORONAVIRUS ASI COMO 56 PERSONAS QUE HAN PERDIDO LA VIDA, LA SECRETARIA DE SALUD DRA. GLORIA MOLINA ESTA HACIENDO LAS RECOMENDACIONES que son semanas de mayor propagación por eso hay que continuar quedándonos en casa, la realidad es que el Estado vive en tema de salud una semana delicada donde más que nunca se deben de tomar todas las precauciones y medidas si por necesidad debes de salir de tu casa.

EL TRABAJO QUE DIARIAMENTE VIENE REALIZANDO EL PRESIDENTE DEL VOLUNTARIADO EN DIF REYNOSA CARLOS PEÑA ORTIZ ES DE RECONOCERSE PORQUE SE LLEVAN ALIMENTOS BASICOS A LOS HOGARES, ADEMAS DE KITS DE LIMPIEZA Y PROTECCION DE LA SALUD, ESTE TRABAJO lo está haciendo coordinado con el banco de alimentos, el club rotario y el beisbolista Jaime Garcia, consciente que hoy son tiempos de apoyar a quienes difícilmente tienen la posibilidad de llevar el sustento a sus hogares, debido a la pandemia Covid-19.

ESTE DIA EL LIC. CARLOS PEÑA ORTIZ, COMO EL LIC. HUGO RAMIREZ TREVIÑO, ING. LEONEL CANTU ROBLES SON DE LOS POLITICOS EN EL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL QUE TIENEN POSIBILIDADES DE SER INCLUIDOS EN LOS PROCESOS INTERNOS POLITICOS DEL PROXIMO 2021, dado a que representan un buen capital político para las candidaturas municipales, ellos tienen el esquema con estructura política de la alcaldesa Dra. Maki Ortiz Domínguez, desde luego no son perfectos, pero han demostrado trabajo de campo que es muy diferentes a la proyección desde un escritorio.

DENTRO DE LOS DIPUTADOS LOCALES DE REYNOSA, EL DIPUTADO ALBERTO LARA BAZALDUA PARA UN AMPLIO SECTOR EN EDAD DE VOTAR TIENE FUERTES APOYOS ELECTORALES, LAS ENCUESTAS REALIZADAS ASI LO HAN PROYECTADO, JAVIER GARZA DE COSS AL IGUAL QUE LA DIPUTADA JUANITA SANCHEZ CON DOBLE TRABAJO LEGISLATIVO HAN TENIDO LA OPORTUNIDAD de proyectarse hasta el lugar donde se encuentran, esto les da un plus sobre sus compañeros, mientras que Javier Garza Faz tiene su corazoncito y en todo momento su mano esta levantada, pero los dirigentes del PAN en Tamaulipas creo que a la hora de, tendrá que subirlos y subirlas a la báscula política para saber qué tanta garantía de triunfo representan, porque en este caso Morena seria el enemigo a vencer estamos hablando de un Armando Zertuche, Rigo Ramos , Humberto Prieto y hasta Camilo Martinez entraría en la terna, para el maestro Héctor Garza sería muy poca aspiración el busca el premio mayor de la lotería política la Gobernatura.

EN EL AMBIENTE POLITICO COMO ANDA RIO BRAVO, DENTRO DE ACCION NACIONAL SIGUEN SIENDO LAS CARTAS FUERTES CARLOS ULIVARRI LOPEZ Y RAUL GARCIA VIVIAN, LA DIPUTADA GOMEZ PEREZ VIENE ATRASA TRATANDO DE EMPUJAR – DEBIDO A QUE TIENE 04 AÑOS EN LA POLITICA- creo que el tiempo es muy corto aunado a que no ha tenido el trabajo necesario para alcanzarlos en el corto tiempo como legisladora, los dos varones serian buenos candidatos máxime si los llevara en formula.

PORQUE HAY QUE ESTAR CONSCIENTES DEL TRABAJO QUE VIENE EFECTUANDO EL DIPUTADO FEDERAL HECTOR “EL CALABAZO” VILLEGAS COMO LEGISLADOR, PERO EL MAS IMPORTANTE COMO POLITICO PRESENTE LOS DIAS DE DESCANSO LEGISLATIVO LOS HA DEDICADO A ESTAR llevando ayudas a las gentes donde llega, un mensaje franco, siempre hablando con la verdad le ha abierto la puerta de miles de hogares, por otro lado la mujer con el nombre de Casandra de los Santos ha tenido presencia en las colonias populares, en ejidos y sectores de clase media y baja – nunca se enfoca en la socialite – su ventaja es que vive las 24 horas en Rio Bravo y su trato es el mismo con todos, no llega rodeada de políticos “busca chambas” que otro error que algunos están cometiendo.

LA PELEA EN VALLE HERMOSO ESTA ENTRE EL ACTUAL ALCALDE GERARDO ALDAPE BALLESTEROS Y LA DIPUTADA PATY PALACIOS CORRAL, PELEA ES UN TERMINO QUE SE UTILIZA EN AMBIENTE POLITICO PORQUE EN LA RELACION HUMANA SON AMIGOS DE SIEMPRE, el Presidente Municipal Aldape Ballesteros ha sabido hacer bien las cosas, como alcalde del PAN ha seguido la línea política estatal, cumpliendo todas las responsabilidades encomendadas, sigue siendo factor de iniciativas en las necesidades diarias de la sociedad, dentro de los grupos políticos internos tiene el respaldo de los liderazgos, la diputada Paty Palacios creo que además de buscar la alcaldía es una buena carta para volver a obtener la reelección en el Congreso, serian buena fórmula que difícilmente podrían ser derrotados, por el PRI han permanecido muy opacados si la Lic. Rosy Pecina busca ser nuevamente la candidata con todo respeto los números no la favorecerían un candidato con arraigo no tiene actualmente, por el lado de Morena la Dra. Lucero González es una excelente profesionista y persona, solamente creo que le falta trabajo sería muy ligero exponerla a una derrota al contrario deben fortalecerla con un equipo de trabajo que no se le ha otorgado por parte de los coordinadores estatales que solo buscan alcanzar su objetivo personal, este ha sido su peor enemigo político.

EN REALIDAD NO TENGO NADA CONTRA LOS DIPUTADOS DE TAMAULIPAS, ES UNA BUENA POSICION PARA FIGURAR NO SOLO LEYENDO INICIATIVAS QYUE MUCHAS DE LAS VECES TE LAS ELABORAN, SINO LOS LIDERAZGOS NATURALES LOS TRAES CONSIGO DESDE QUE TE PARAS ANTE UNA TRIBUNA PUBLICA, en Matamoros los diputados Héctor Escobar e Ivet Bermea Vásquez son quienes podrían ser las cartas de Acción Nacional, volvemos a lo mismo los votos están en el campo no desde un escritorio, hoy los tiempos de política son hacerlo en las colonias, en los barrios, hay que salir hasta los hogares para convencer a los ciudadanos en edad de votar de son la mejor opción electoral en un tiempo de votaciones, no se debe ser cómodo o conformista con lo más fácil.

PORQUE EN MATAMOROS ESTA BIEN POSICIONADO POLITICAMENTE EL ALCALDE MARIO A. LOPEZ A QUIEN LA GENTE CARIÑOSAMENTE LLAMA “LA BORREGA”, COMO PRESIDENTE MUNICIPAL HA OPACADO A SUS ANTERIORES ALCALDES, SU GESTION ANTE EL GOBIERNO FEDERAL LE HA DADO BUENOS RESULTADOS, POR CONSECUENCIA buenas obras que está logrando aterrizar en colonias donde nunca habían tenido siquiera revestimiento, hoy las calles son pavimento, creado y construido escuelas primarias, secundarias, parques públicos, lineales, en centro de la ciudad trae una revolución de trabajo con calles pavimentadas, es otra forma de hacer política efectiva que ha estado fortaleciéndolo políticamente, tampoco es una monedita de oro, pero si lo subes a la báscula política o realizan una encuesta real en los sectores con mayor población su nombre si es conocido entre las personas mayores de 18 años.