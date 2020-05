Puras malas de Rigo Ramos.

***Basta de simulación señala Ulises Martínez.

Por: Anwar A. Vivian Peralta//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (18/05/2020).- QUE ANDAS HACIENDO RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ en la secretaria de hacienda del país.

Tal vez buscando una chamba para algún recomendado o que, pero ese cuento de ir a defender el endeudamiento de Tamaulipas con mas de cuatro mil millones de pesos que el congreso del estado en su mayoría aprobó no es cierto.

YA NO LE MIENTAS MAS a la comunidad tamaulipeca, no te quieras curar en salud le señaló el diputado ULISES MARTINEZ TREJO quien asegura que nunca fue a pelear donde debía por el NO ENDEUDAMIENTO de Tamaulipas.

ESE lugar, afirma el diputado local morenista (ULISES si es militante), era en la sesión del congreso del estado, en todas las sesiones a donde deben acudir los diputados locales.

EN SERIO Que infantil te viste, bien novatón por no decir de otra manera RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ al frente de un documento una hora antes de que no asistiría a esa sesión donde se presentó la solicitud de préstamo que hace el gobierno del estado y que la bancada panista aprobó junto con la diputada del Movimiento ciudadano.

A estos tres o sea RIGO RAMOS que por donde pasa ha decepcionado como persona y como ser humano al no cumplir con la encomienda como diputado local nada más por dos cosas o los arreglaron o no apoyaban en realidad el endeudamiento y con su inasistencia aceptaron que el que calla otorga para respaldar con menos votos la famosa aprobación del préstamo.

Los otros diputados locales son CARMEN CANTU y LETICIA SANCHEZ que ya se anda zafando del dizque bloque del norte que se hacen llamar por asi convenir a sus intereses cuando no cuentan en realidad con una representación digna o al menos asi lo hacen saber dirigentes de Rio Bravo y San Fernando como CARLOS SIMBRON destacado luchador político de izquierda de ese municipio.

La Diputada Federal por Tamaulipas, ADRIANA LOZANO; continúa recorriendo las calles de la ciudad de Matamoros con el propósito de entregar apoyos alimentarios a personas vulnerables; dada la situación que prevalece a causa de COVID19.

“En mis recorridos me he encontrado con personas que por necesidad deben salir a trabajar a pesar del riesgo que esto representa para su salud; no tienen otra alternativa”, expresó la Legisladora Federal.

Lozano Rodríguez manifestó también que su Oficina de Enlace Legislativo ubicada en la calle Río Álamo 404 de la colonia San Francisco; se mantiene laborando para atender las peticiones de los ciudadanos de esta ciudad fronteriza.

Al concluir, la Diputada Federal ADRIANA LOZANO comentó que mientras la emergencia sanitaria permanezca, seguirá repartiendo apoyos a los ciudadanos de su localidad quienes le dieron su confianza para ocupar el cargo que actualmente posee como funcionaria.

Y EN NUEVO LAREDO quien se mueve muy activo al frente del comité municipal del PRI, Partido Revolucionario Institucional como pocos en la competencia natural de la política, es el ingeniero JESUS VALDEZ ZERMEÑO quien además es flamante regidor en el honorable cabildo municipal.

Pues déjeme decirle que ahí en ese equipo como de muchos años lo ha hecho primero por ser priísta de corazón y también buen amigo de quien dirige el tricolor, hoy por hoy, aparece como secretario de acción electoral del comité local del PRI quien señala se encuentran en la recomposición y preparando su estructura y plan de trabajo para el año venidero a pesar de la contingencia de salud que se vive y sin hacer caso omiso a las medidas preventivas de salud como se lleva a cabo dicha labor.

VOLVIENDO CON JESUS VALDEZ fíjese amigo lector que su presencia política al frente del partido tricolor, revitaliza y abre las puertas a los jóvenes y a mujeres que se han puesto la camiseta para enfrentar el retro del año electoral que se aproxima y donde se asegura van a recuperar el terreno perdido en varios puntos del estado y que Nuevo Laredo no será una excepción.

***EN EL SUR DEL ESTADO

EN OTRO TEMA, le comento que, Al continuar con las acciones preventivas de salud, brigadas de la Dirección de Municipio Saludable llevaron a cabo labores de sanitización y limpieza en las diferentes dependencias del Ayuntamiento de Ciudad Madero.

Lo anterior fue informado por la titular de la citada oficina, TATIANA OJEDA, quien agregó que estas acciones se llevaron a cabo por instrucciones del alcalde ADRIAN OSEGUERA, con el propósito de proteger la salud e integridad de trabajadores municipales y de la ciudadanía que aún acude a realizar trámites.

Mencionó que entre las áreas sanitizadas se encuentran las oficinas de: Comunicación Social, Tesorería, Ingresos, Ventanilla Única, Servicios Generales y el Departamento Jurídico, entre otras más, además de los espacios comunes.

Mientras que en otro asunto en diversos municipios se está alertando por parte de La autoridad del sector salud a la ciudadanía a no dejar las botellas con gel antibacterial dentro de los automóviles, a fin de evitar incendios.

En estos días, precisamente en el municipio de Nuevo Laredo, se alertó por el personal de la dirección de protección civil y bomberos de que el producto si bien es de gran utilidad, no hay que olvidar que su principal componente es el alcohol, lo cual lo hace altamente flamable, más con las fuertes temperaturas que se registran en la ciudad, indicó JOEL SILVA PULIDO, jefe de Servicios Hospitalarios de la dependencia.

Dijo se debe tener en cuenta que dentro del vehículo la temperatura incrementa en promedio de 15 a 20 grados centígrados más, y dejar una botella de gel antibacterial a esta temperatura y en un envase de plástico, también producto de fácil combustión, es altamente peligroso.

Agregó al momento en la ciudad no se ha registrado algún incidente, sin embargo, en otros estados y ciudades de la república mexicana, sí se han presentado incendios por el descuido de dejar este producto dentro del vehículo.

De lo que sí se tiene registro, es de personas con quemaduras de hasta segundo grado, pues a modo de broma lo aplican a la persona mientras otro le prende fuego con un encendedor, hecho reflejado más en los adolescentes y jóvenes, lo cual Silva Pulido reprobó rotundamente y exhortó a evitar esta práctica que pudiera terminar en tragedia,

Aseguró que el gel antibacterial una vez que se aplicó en manos y secó, pierde sus propiedades inflamables y no representa riesgo alguno para las personas.

***Y EN EL PT

EN TEMA POLITICO, le comparto que anuncia nueva suma de adeptos y activos políticos el médico y ex regidor RAMIRO BARRON BARBOZA, dirigente del partido del Trabajo en el municipio de Rio Bravo.

Será una suma de esas que fortalecen a cualquier instituto político con acciones reales y no simulaciones de organismos fantasmas.

Señala el ex regidor petista y luchador social de izquierda de muchos años que están preparándose para el trabajo político del año 2021 en donde se renovarán diputaciones locales, federales, ayuntamientos y en donde el PT estará participando ampliamente y con propuestas muy concretas para fortalecer la 4ata. Transformación que encabeza ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

YA QUE ANDAMOS POR RIO BRAVO no hay duda que el municipio, el gobierno local de CARLOS ULIVARRI no se da cuenta o no sabe hacer las cosas bien.

Usted ha revisado como esta el pavimento de enfrente de la tienda comercial Soriana o de las calles Asteroides de La colonia Satélite o bien en la Calle Guanajuato como se ha rehabilitado algunos pedazos de calles sin la dedicación y trabajo correcto o es que asi es la calidad de gobierno que tenemos en esta ocasión.

EN LO QUE TOCA al regreso a la labor administrativa en los diferentes municipios de Tamaulipas ante la contingencia de salud por el COVID 19, solamente cuatro municipios de Tamaulipas tienen autorización por el sector salud de acuerdo a las medidas de prevención de esta epidemia que por no presentarse casos asi se ha definido.

Siendo Villagrán, Mainero, San Nicolás y Cruillas Tamaulipas donde en forma normal vuelven a la actividad productiva mas no escolar.

EN EL TEMA de los del movimiento ciudadano, el líder social SILVESTRE RODRIGUEZ MARIN, estuvo en visita a diversos sectores de la ciudad en días pasados entregando algunas despensas y apoyos alimentarios con motivo del día de la madre y no precisamente en ese dia sino en días simultáneos.

Aquí constató que la falta de algunos servicios se presentando en calles, casas y avenidas de la ciudad donde se comprometió a ser una voz gestora para encuadrar acciones de atención a las familias vulnerables de esta ciudad fronteriza.

SILVESTRE RODRIGUEZ, es un elemento de la política estatal que no hay que perder de vista, pues como funcionario público, político y líder social ha venido representando una fuerza política a lo largo y ancho del estado desde su trinchera REYNOSA.

QUIERO DESTACAR que en Nuevo Laredo municipio que preside ENRIQUE RIVAS CUELLAR, La Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno municipal y representantes de la industria maquiladora, llevan a cabo mesas de trabajo con la intención de establecer medidas preventivas sanitarias para el personal, una vez que se reanuden las actividades tras la contingencia por Covid-19.

El titular de la secretaría, MARTIN REYES MADRIGAL, mencionó que el objetivo es que una vez que la autoridad federal autorice la reanudación de labores, las maquiladoras se encuentren preparadas con las medidas de prevención de contagios por Covid-19 y evitar el rebrote.

Dijo que la fecha que marca el gobierno federal para la reactivación de la industria maquiladora es el 30 de mayo, sin embargo, señaló que existe la probabilidad de que se adelante para el día 18.

«Esto nos va a permitir que en el momento que la autoridad de los tiempos correctos, de acuerdo con la información que se tiene de salud, las empresas estén ya preparadas para la reactivación, hay que recordar que es tan importante el cuidado de la salud, como la reactivación de la economía», agregó.

Destacó que la industria maquiladora está comprometida al 100 por ciento para implementar las medidas de seguridad sanitaria para reactivar labores, además que es uno de los sectores de mayor importancia para la recuperación económica, ya que brinda empleo al 40 por ciento de la población.

