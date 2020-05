Gobierno de Altamira ha distribuido 40 mil apoyos alimenticios en esta contingencia sanitaria.

***Preside alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz reunión del Comité Técnico COVID-19.

De la Redaccion//aquitamaulipas.com

Altamira, Tamaulipas (20/05/2020).- Generando acciones propositivas en beneficio de la ciudadanía debido a la pandemia del coronavirus, el Gobierno de Altamira ha distribuido, en una primera etapa, alrededor de 40 mil apoyos alimenticios en los sectores de mayor vulnerabilidad, además de atender cabalmente las indicaciones del Comité Estatal de Seguridad en Salud, señaló la alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz al presidir la reunión del Comité Técnico COVID-19.

En esta reunión, desarrollada en la sala de cabildo del Ayuntamiento de Altamira, se contó con la presencia del secretario estatal de Bienestar Social, Rómulo Garza Martínez, acordándose, entre otros puntos, reforzar las medidas de higiene preventivas correspondientes, implementar filtros sanitarios en nuevos puntos, y unificar criterios en cuanto a estas acciones con los gobiernos de Tampico y Madero.

Aseveró la jefa edilicia en su intervención que se han aplicado con plena responsabilidad acciones de seguridad que tienen como principal objetivo salvaguardar la vida de las familias altamirenses, durante la actual contingencia sanitaria.

“Junto al gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, y con cada una de las autoridades estatales, vamos a seguir haciendo frente a uno de los más grandes retos y desafíos de este 2020; por ello, aquí en Altamira seguiremos exhortando a las familias, a los comerciantes y a todas aquellas personas que nos visiten, a que acaten y respeten todas las medidas de seguridad e higiene para que de esa manera nos ayuden a continuar manteniendo la cifra de casos de COVID 19 más baja en el sur de Tamaulipas’’, expresó.

Asimismo, Amparán Cruz reconoció la dedicación y esfuerzo de las diferentes instancias involucradas en la atención a la pandemia del coronavirus, que trabajando en equipo, están dando lo mejor de sí en beneficio de la población; “gracias por cuidar a las familias de Altamira y de Tamaulipas’’.

Trabajando de manera coordinada las direcciones de Protección Civil, Tránsito y Salud, con apoyo de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, en Altamira se continua con el perifoneo para concientizar a la gente sobre las medidas sanitarias reforzándose en los sectores donde hay más contagios; y en apoyo a los sectores de mayor vulnerabilidad, prosigue la distribución de despensas haciendo hincapié en la ayuda de este tipo a madres solteras.

Intensificándose también las acciones de sanitización en áreas públicas, zonas comerciales y principales calles y avenidas abarcando una extensión de 19.4 kilómetros de vialidades desinfectadas, así como las jornadas de descacharrización, abatización y fumigación, donde de enero a la fecha, se han retirado casi 130 toneladas de cacharros y 2 mil 860 llantas en desuso.

Por su parte, el secretario de Bienestar Social en Tamaulipas, Rómulo Garza Martínez destacó las acciones que se han efectuado en Altamira en torno a la pandemia del coronavirus, lo que ha permitido que este municipio cuente con el menor número de casos de COVID 19 en la zona sur del Estado, insistiendo que se debe fortalecer el trabajo y hacerle entender a la gente que por el bien de todos, se debe quedar en casa.

“Las medidas emitidas por el Gobierno del Estado se han cumplido en Altamira: se han cerrado negocios no esenciales, cerrados los espacios públicos, no están funcionando mercados rodantes, pero se sigue presentando movilidad de personas entre los municipios de esta zona conurbada. Se tiene que insistir y hacerle entender a la población que no ha pasado lo peor y que no se están midiendo las consecuencias, porque si continúan registrándose más casos la cuarentena seguirá extendiéndose’’, expresó.

Lamentó que el domingo anterior se haya reportado la tasa de contagios más alta en Tamaulipas desde que inició la contingencia (81 casos) y que el pasado lunes se registrara el índice más alto a nivel nacional (2 mil 700 casos), por lo que reiteró en el cumplimiento del aislamiento social; “es grande el esfuerzo que está haciendo el gobernador del Estado al habilitar dos hospitales móviles en esta zona, pero la gente debe ser más participativa y entender que lo peor no ha pasado’’.

Estuvieron presentes, el secretario del Ayuntamiento, Cuauhtémoc Zaleta Alonso; el secretario de Bienestar Social, Alfredo Polanco Aguilar; el director de Protección Civil, César Vázquez Jáuregui; el director de Salud, Abel Rojas Cortina; el director de Tránsito, Emmanuel Antonio Corbeira Uresti; la jefa de la Jurisdicción Sanitaria Número 12, Marina González Sifuentes; el coordinador de Protección Civil Regional, Christian Pérez Ramos; el oficial representante de la Coordinación Altamira de la Policía Estatal, Enrique Partida García, y representantes de COEPRIS.