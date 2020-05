Politiza Adrián Oseguera Kernion el tema del decomiso del pollo

Por: Norma Sánchez//aquitamaulipas.com

Ciudad Madero Tamaulipas (26/05/2020).- Con la piel bastante sensible y sumamente afectado por señalamientos de que su personal de Protección Civil y Municipio Saludable, así como de la Dirección de Tránsito, habían decomisado pollo que era entregado a familias vulnerables, fue como salió la tarde de este martes a ofrecer una conferencia de prensa el alcalde de ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion.

Con un semblante de molestia, que incluso le hizo trastabillar en varias ocasiones, el edil mostró su enojo y politizó a gran escala el tema, que en un inicio era por demás benéfico para la población, de sectores como la Barra y la Ferrocarrilera.

Aunque no se atrevió a decir abiertamente de quien fue el error, si culpó a otro partido identificado por su siglas TAM, señalaba una y otra vez Oseguera Kernion, quien con el argumento de que la empresa Dipollo no contaba con permiso para fumigar por parte de la Secretaria de Salud, en un sitio donde se entregaba comida, fue que se actuó.

“Esa compañía está utilizando un producto que no está autorizado por la Secretaria de Salud, ni por el ayuntamiento, ojo no por el pollo, no confundan porque se está manejando por las redes sociales que nosotros decomisamos el pollo, es totalmente falso, cuando se me dio aviso inmediatamente ordené que se repartiera el pollo, porque se le dio aviso a una representante de colonia de otro partido y convocó a la gente, poniendo en riesgo la salud de los Maderenses, casi estamos en los 200 casos en Ciudad Madero de Covid y se manejó o la líder de colonia dijo a la Ciudadanía que nosotros nos íbamos a llevar el pollo, totalmente falso”.

“Vean más fotos y aquí sale de qué partido es, aquí salen sin cubre boca, la hora del tumulto, sin guardar la sana distancia. ¿Maderenses saben cuándo vamos a salir nosotros si seguimos así?, es una líder de un partido, de otro partido político de, pues ahí sale uno que dice TAM, color azul, convocando a la ciudadanía y mal informándola que nosotros y la ciudadanía sale engañada que nosotros nos queríamos llevar el pollo, es totalmente falso”, decía una y otra vez el alcalde Maderense.

De forma por demás irresponsable, Oseguera Kernion, dijo que se atrevería a dejar su cargo si alguien le comprobaba que se había registrado el decomiso, sabiendo de ante mano lo mucho que le costó llegar a esa posición, primero por el tema legal de su residencia en ciudad Madero, porque como es de todos conocido, radica en una ciudad Texana.

Al final advirtió el alcalde que llegara cobijado por las siglas de Morena, que cuantas veces lo señalen, él saldrá a dar la cara, aunque muchos de los ciudadanos preferirían que saliera pero de la ciudad a buscar los recursos que se necesitan para salir adelante y que tanto «cacaraqueo» en campaña.