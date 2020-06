El panorama que se vislumbra para Tamaulipas.

Por: Jorge Arano//aquitamaulipas.com

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (02/06/2020).- VAYA QUE SE LE SALIO DE CONTROL AL PAIS MAS PODEROSO DEL MUNDO LA PAZ SOCIAL, LAS PRINCIPALES CIUDADES DE PRIMER NIVEL DE EE.UU ACTUALMENTE CONVULSIONAN POR LAS PROTESTAS PUBLICAS ACOMPAÑADAS DE ACOS VANDALICOS QUE YA REGISTRARON LA PRIMER VICTIMA por disparos de arma de fuego de los policías, el Presidente Donald Trump afirman que opto por esconderse en un bunker subterráneo de la casa blanca cuando llegaron miles de ciudadanos americanos enardecidos por el racismo aplicado en el funcionamiento de los policías que asesinaron a un ciudadano de color.

DESDE LUEGO QUE POSTERIORMENTE DONALD TRUMP PRESIDENTE DE EE.UU ORDENO BLINDAR LA CASA BLANCA CON LA GUARDIA NACIONAL Y SUGIRIO A LOS GOBERNADORES TAMBIEN PIDIERAN LA PRESENCIA PARA CONTENDER LA IRA POPULAR CIUDADANA, aplicar mano dura para detener y encarcelar por 10 años a quien este manifestándose en la vía pública, previo había anunciado que el movimiento Antifas (abreviado de fascista ) sería considerado terroristas, una acción para proceder legalmente sin ninguna defensa legal de quienes fueran parte de este, solo que nadie ha manifestado pertenecer al mismo.

EL ESTADO DE DERECHO CONVULSIONA EN LOS PRINCIPALES ESTADOS NORTEAMERICANOS, EL CLARO GENERAL ES QUE EN LOS TIEMPOS ACTUALES SE FRENEN LAS POLITICAS RACISTAS QUE CONLLEVAN SOLAMENTE A CAUSAR MUERTE INOCENTES, COMO OCURRIO CON LA HUMANIDAD DE GEORGE FLOYD, la supremacía blanca son cosas del pasado que no deben existir, todos los ciudadanos tienen los mismos derechos legales en los EE.UU., un crimen que no debe quedar en el olvido, vaya que está teniendo un costo político para Donald Trump.

AHORA QUE ANONYMOUS DIO A CONOCER DOCUMENTOS, GRABACIONES, DEL MAGNATE PEDERASTA JEFFREY EIPSTEIN EN FIESTAS PRIVADAS EN ISLAS DEL CARIBE CON ORGIAS DE SEXO CON MENORES DE 13 Y 14 AÑOS, REALMENTE REVELA LA CALIDAD MORAL, POR ELLO FUE ASESORADO a salir del buker subterráneo el Presidente Donald Trump para desmentir y asegurar que son noticias falsas, aquí se relaciona no solo a políticos, sino celebridades millonarias para obtener favores sexuales de menores de edad, involucrándose al expresidente Bill Clinton, al príncipe Andrés hijo de la Reyna Isabel, hoy la dama Virginia Roberts con 36 años lo acuso como unos de sus violadores, originando su destitución en cargo como miembro de la familia real inglesa, pero además el libro negro del empresario encontrado muerto en su celda también tiene nombres importantes de los asiduos a sus fiestas como Ivana e Ivanka, realmente una bomba política, bastante complicada para quienes hoy se consideran políticos intocables y que realmente son personas con traumas personales faltos de moral, toda una red de pedofilia implicado al supe presidente y 40 figuras públicas que ocasiono acudieran miles de norteamericanos a la Casa Blanca para tratar de destruirla, por ello se apagaron las luces en más de 100 años, y se procedió a utilizar el bunker subterráneo para protegerlo, en verdad un golpe político que pasa a la historia. OTRAS DE LAS DESESPERADAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP ES QUE JOE BIDEN SU OPOSITOR POLITICO Y VIABLE CANDIDATO DEMOCRATA ES QUIEN ESTA APOYANDO LAS PROTESTAS, PORQUE SUS AMIGOS ESTAN PAGANDO LAS FIANZAS DE QUIENES han sido detenido por disturbios, mientras que el mundo observa el riesgo que existe transitar por las calles estadounidenses, donde miles de personas enfurecidas por estas prácticas de asesinatos injustos siguen protestando, claro que algunos ajenos a las protestas pacíficas están cometiendo toda clase de delitos, desde vandalismo, hasta robos y agresiones que son delitos tipificados por la ley, que hoy originan toques de queda en grandes ciudades como en New York.

LOGICAMENTE LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL, NO INTERVENDRAN DIRECTAMENTE SIN OBSERVA CONTINGENTES DE MILES DE PERSONAS MIENTRAS QUE ELLOS SOLO SON UNOS CIENTOS, NO PUEDEN TAMPOCO ARRIESGAR SU VIDA POR TANTO AMOR QUE le puedan tener a su patria, sino que deben actuar con prudencia y cautela, porque conocen que existió una arbitrariedad policiaca en el asesinato de George Floyd, lo que no sabían los elementos policiacos que todo estaba siendo grabado, hoy no tienen defensa alguna al evidenciarse que actuaron violando ellos mismos todas sus leyes.

MIENTRAS QUE HOY EL PRESIDENTE DE MEXICO ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR DIO EL BANDERAZO A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL TREN MAYA EN EL TRAMO 04 IZAMAL-CANCUN EN QUINTANA ROO, UNA OBRAS CON UNA FUERTE INVERSION, PERO LO CRITICADO del evento fue que el mandatario mexicano nunca uso el cubre bocas que pide usen los más de 130 millones de mexicanos, tampoco guardo la distancia para evitar ser contagiado del COVID-19 este ejemplo hace dudar a millones de mexicanos que vieron la transmisión del evento, sobre la existencia del covid-19 .

EN TAMAULIPAS FUE UN LUNES DIFERENTE HOY, PORQUE SE REACTIVA GRADUALMENTE EL COMERCIO, CON LA FASE 02 IMPLEMENTADA POR LA SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, UN 25% DE NEGOCIOS NO ESCENCIALES ABRIERON SUS PUERTAS DESPUES DE VARIA SEMANAS DE PERMANECER CERRADOS COMO MEDIDAS PREVENTIVAS para detener la ola de contagios del coronavirus, COPERIS estuvo atendiendo vía digital las solicitudes de certificaciones donde los propietarios de los negocios se comprometieron a cumplir con todas las reglas establecidas en este protocolo de salud, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ha otorgado todo el apoyo para que el turismo inicie con un 50% de su funcionamiento, afirmo el titular de la secretaria estatal Fernando Olivera Rocha, es decir el panorama hoy es diferente, claro falta mucho por hacer, pero para eso se tiene la voluntad y si continúan con este ritmo al final será un sexenio de gran avance en el progreso y desarrollo integral.

HOY LA ENCUESTADORA PROFESIONAL C&E RESEARCH DIO A CONOCER EL RESULTADO DE LA ENCUESTA EFECTUADA EN TODO EL PAIS ENTRE LOS GOBERNADORES CON MEJOR DESEMPEÑO EN SUS RESPONSABILIDADES, CONSULTA QUE FUE REALIZADA ENTRE miles de mexicanos, durante esta el C. Francisco García Cabeza de Vaca esta entre los 05 mejores del País, por ello ha estado recibiendo felicitaciones, independientemente de ello Tamaulipas ha tenido un gran repunte en crecimiento de fuentes de empleo, turismo las estadísticas han crecido cada año ( a excepción de la pasada semana santa ) , las inversiones extranjeras lo han colocado como el estado energético, las cifras sobre delitos como homicidios, secuestros, extorsiones han descendido en 60% con el año 2019 o 2018, el tema de salud lo ha sabido manejar con gran eficiencia, porque estamos en las entidades federativas con menos casos de contagios, todo esto hace posible que durante la evaluación alcanzar un buen resultado.

COMO TAMBIEN PODEMOS SEÑALAR A UN MAL GOBERNANTE EN LA ACTUALIDAD COMO HA SIDO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CD. VICTORIA DR. XICOTENCATL GONZALEZ, quien por cierto hoy cumpleaños, solamente por eso lo felicitamos por llegar a un año más de vida, pero como funcionario público esta reprobado, incluso como médico es buen profesionista nos revelo hace algún tiempo Enrique Cárdenas del Avellano.

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE REYNOSA CONTINUARA REALIZANDO LA ENTREGA DE BECAS MUNICIPALES 2020, LAS CORRESPONDIENTES A PREESCOLAR, ARTISTICA Y DEPORTIVA SE PROCEDIERON A ENTREGARSE DESDE EL PASADO 25 DE MAYO, SOLAMENTE QUE DETRACTORES POLITICOS comenzaron a circular noticias falsas en redes sociales que se habían suspendido, las de primaria, secundaria y preparatoria se entregaran en fecha posterior que se dará a conocer previamente, afirmo la alcaldesa Dra. Maki Ortiz Domínguez quien reafirmo que esta es una administración pública que le apuesta a la educación y prueba de ello es el programa más grande de becas en la historia de Reynosa con una aplicación de recursos de 140 millones de pesos para que nadie deje de estudiar y sean personas de bien en futuro.

A PARTIR DE ESTE LUNES 1º DE JUNIO EN MATAMOROS ASUME LA RESPONSABILIDAD COMO NUEVO TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA HUGO GUTIERREZ TREVIÑO QUIEN RECIBIERA EL NOMBRAMIENTO A MANOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL MARIO A. LOPEZ quien lo exhorto a trabajar con responsabilidad para beneficio de toda la ciudadanía matamorense, la recolección de basura es una de las necesidades prioritarias en todo momento de este Municipio fronterizo, el nuevo director cuenta con experiencia dentro de la función pública con antecedentes bastantes buenos.

PARA INSTALAR EN FORMA PERMANENTE EL COMITÉ DE PROTECCION CIVIL EN VALLE HERMOSO, HOY SE REUNIERON EL ALCALDE GERARDO ALDAPE BALLESTEROS CON REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE MARINA, SEDENA, COEPRIS, POLICIA ESTATAL, JURISDICCION SANITARIA, protección civil, al iniciar oficialmente la temporada de huracanes que dejan fuertes lluvias en los siguientes meses, estarán coordinados para responder a los llamados ciudadanos en caso de inundaciones y aplicar el plan D-N- III .

PERO COMO SIGUE RIO BRAVO ESTE LUNES, EN DONDE DESDE EL PASADO VIERNES HA ESTADO REGISTRANDO LA PRESENCIA DE LLUVIAS, CON LOS RESULTADOS DE LAS COLONIAS CONSIDERADAS COMO INUNDABLES CON ALGUNOS PROBLEMAS, PERSONALMENTE EL presidente Municipal Carlos Ulivarri acudió con personal del Municipio, no solamente para limpiar las áreas, sino ver cuáles son las mejores opciones de trabajar unidos en la solución de este problema que tienen hasta más de 20 años de estarlo viviendo cada vez que se presentan estas precipitaciones pluviales, Carlos Ulivarri es de los pocos políticos que diariamente están apoyando a los conciudadanos, con despensas, en problema personales, durante pandemia con alimentos, en épocas de lluvias desaguando canales, drenes y calles, sencillamente porque viven las 24 horas del día en la ciudad, esto lo sabe la ciudadanía y lo evalúa para seguir avanzando en el cambio que ha estado teniendo este municipio, los políticos “ golondrinos” viven cómodamente en otras ciudades.