MAKI ¿Machetazo a Caballo de Espadas?

Ciudad Reynosa, Tamaulipas (02/06/2020).- No hace mucho, La Presidenta de Reynosa, MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ, se dolía que ella, «ha vivido la violencia y la exclusión política contra las mujeres”, esto dentro el foro de la Comisión de Igualdad de Género y la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados.

Y obvio, ahí MAKI ESTHER a quién reconozco como buena oradora se llevó «las palmas» de las participantes, y lo entiendo, porque ellas, las «admiradoras» de LA SEÑORA PRESIDENTA no la conocen, no saben que ella es experta en «el saboteo sentimental» y maestra en la traición…A las pruebas me remito.

Inclusive, MAKI ESTHER tras larga reseña histórica sobre la jurisprudencia y reformas para la participación femenina en los espacios políticos electorales afirmó que la violencia política y de género se practica en todos los municipios y proceden de candidatos y personas…!Del mismo partido!

Y fue más allá al decir que «me han tocado Presidentes de mi partido que me dicen que no puedo ser candidata” entre una larga perorata de sandeces alusivas a su persona, que a decir verdad no es otra cosa que “un parteaguas” rumbo a las próximas elecciones donde pretende incrustar a su hijo CARLITOS a la presidencia municipal y ella…!A la Gubernatura!…OH NO.

Lo cierto es que MAKI, inteligente como se cree, veladamente acusa al Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA de hacerle “bullying” soslayando intencionadamente que la Regiduría, Diputación Federal y Senaduría, cargos que represento y representa aún se los debe AL SEÑOR GOBERNADOR, aunque le duela reconocerlo, y esto me recuerda que…¡Quén a ser traidor se inclina, tarde volverá en su acuerdo!

Por cierto, hablando de traiciones y traidores, no hace mucho platicando con el Secretario Técnico del Ayuntamiento, JOSE HUGO RAMIREZ TREVIÑO, mejor conocido como “El Presidentito”, y quién a espaldas de LA SEÑORA PRESIDENTA trabaja para su “propia campaña” a pregunta expresa de la que esto escribe reconoció que MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ “ anda baja” en popularidad…!Machetazo a Caballo de espadas!

Y de manera previsora sobre la opinión que esto pudiera generar solamente digo que “toda acción tiene reacción” y yo no soy ni quiero ser la excepción por eso añado que de la última charla con RAMIREZ TREVIÑO entendi y bien que aprendí que en la política y en el periodismo…!Hay que aprender el arte de ¡Comer mierda y no hacer gestos!

